À quoi s’attendre sur la smartwatch le Black Friday

Le Black Friday 2020 approche à grands pas et suscite l’enthousiasme pour certaines offres sur nos gadgets technologiques préférés. La date officielle du Black Friday, le 27 novembre, étant désormais dans moins d’un mois, certaines premières offres pourraient commencer à apparaître sur de grands détaillants tels qu’Amazon, Best Buy et Target, ainsi que sur les trois principaux transporteurs américains.

Si vous cherchez à vous acheter une smartwatch ou peut-être même à offrir à un ami ou à un parent un beau cadeau de Noël, cet article peut vous aider à trouver l’offre que vous recherchez, que ce soit sur une Apple Watch, une Samsung Galaxy Watch, un Fitbit ou Garmin.

Les ventes d’Apple Watch du Black Friday à prévoir

En ce qui concerne le plus récent L’Apple Watch Series 6 est concernée, elle est assez récente, il est donc peu probable qu’elle obtienne une réduction énorme le Black Friday. Cependant, des remises plus petites ou des remises de transporteur sur la nouvelle série exclusive Apple Watch peuvent être trouvées autour du Black Friday.

T-Mobile propose désormais une bonne affaire sur l’Apple Watch Series 6, qui peut vous aider à économiser 200 $ (en crédits de facture mensuels).

AT&T peut vous aider à économiser 200 $ si vous décidez d’opter pour l’Apple Watch Series 6 avec les offres BOGO qu’ils proposent, tandis que, si vous avez un échange éligible, vous pouvez économiser 100 $ sur Verizon pour une Apple Watch Series 6 cellulaire.

L’ancienne Apple Watch Series 3 est également actuellement en promotion sur Walmart.

Le abordable Apple Watch SE peut être trouvé avec des réductions sur Amazon et chez AT&T et Verizon. En plus de 100 $ de réduction avec échange, Verizon propose actuellement deux autres offres sur l’Apple Watch SE: un achat, une autre jusqu’à 250 $ de réduction et une offre qui vous permet d’économiser jusqu’à 100 $ si vous achetez un smartphone et une smartwatch en même temps:



Apple Watch SE (40 mm) – Obtenez 100 $ de rabais avec échange admissible OU BOGO jusqu’à 250 $ de rabais, OU achetez un smartphone et une montre intelligente, économisez 100 $

Apple Watch SE (40 mm) – Achetez-en un et obtenez 200 $ de réduction sur le second



Remises attendues sur les modèles Samsung Galaxy Watch

Nous avons déjà de bonnes affaires sur les modèles Samsung Galaxy Watch. Voici quelques premières offres sur les montres Samsung Galaxy, et à l’approche du Black Friday, cette liste ne fera que s’allonger.

le Samsung Galaxy Watch 3 est maintenant en promotion sur Amazon:

Walmart propose également de très belles offres sur la Galaxy Watch d’origine et la Galaxy Watch Active 2:



Samsung Galaxy Watch Active 2 (44 mm) Montre intelligente en aluminium SAMSUNG Galaxy Watch Active 2 (44 mm) – Noir aqua

Montre connectée Bluetooth Samsung Galaxy Watch (46 mm) – Argent

Le plus récent Samsung Galaxy Watch 3 peut bénéficier d’une réduction, même si nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit énorme car il est assez récent. Certaines montres Galaxy encore très bonnes des années précédentes peuvent être vendues pour une bonne affaire allant de 50 $ à 100 $ de réduction, chez de grands détaillants tels que Best Buy, Amazon, Target. Les opérateurs proposent également de bonnes offres Black Friday sur Samsung Galaxy Watch.

AT&T a maintenant une offre sur la Galaxy Watch 3 qui vous aidera à économiser 200 $ lorsque vous achetez deux montres Galaxy:



Samsung Galaxy Watch 3 (45 mm) Obtenez 200 $ de rabais à l'achat de deux montres Galaxy éligibles

Sur Verizon, vous pouvez également économiser 100 $ avec un échange. Si vous envisagez également d’acheter un smartphone Samsung, vous pouvez économiser 100 $ supplémentaires:



Samsung Galaxy Watch 3 (41 mm) Obtenez 100 $ de rabais avec le remplacement de la montre sélectionnée. De plus, obtenez 100 $ de rabais avec l’achat d’un smartphone Samsung, en ligne uniquement.

Offres Fitbit pour le Black Friday

En ce qui concerne les smartwatches Fitbit, l’année dernière, nous avons vu de très belles réductions du Black Friday sur elles. La Fitbit Versa 2 et la Fitbit Versa Lite ont été remises de 50 $ généreux, se vendant respectivement 150 $ et 100 $ sur Walmart et Amazon. Nous pouvons raisonnablement nous attendre à des rabais allant de 50 $ à 70 $ sur certaines montres intelligentes Fitbit.

Maintenant, Amazon a un accord sur le Fitbit Versa Lite, qui est réduit de 22% pour le moment:

De plus, le tracker d’activité Fitbit Charge 4 bénéficie également d’une réduction d’Amazon pour le moment: le L’édition spéciale de Fitbit Versa 2 est remise sur Amazon de 9%:

Ventes du Black Friday Garmin à prévoir