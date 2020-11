À quoi s’attendre le Black Friday sur l’iPad en 2020

iPad 2020 Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles offres iPad Black Friday 2020 seront disponibles.

Il est peut-être tôt pour les offres Black Friday sur iPad pour le moment, mais il est toujours bon de se préparer à l’avance. Si vous envisagez de vous procurer un nouvel iPad cette année, cela peut être une bonne option d’avoir une idée des meilleures offres que nous attendons pour ce Black Friday, et éventuellement d’attendre quelques semaines avant d’en acheter un. Le Black Friday est le 27 novembre et ce sera une énorme vente. On s’attend à ce que les produits Apple bénéficient de superbes réductions du Black Friday chez les principaux détaillants tels que Best Buy, Amazon, Walmart et Target. Il est possible que nous obtenions également une offre intéressante pour le Black Friday d’Apple, même s’il est assez tôt pour le dire à coup sûr.

Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans ce à quoi nous nous attendrions en ce Black Friday en ce qui concerne les réductions iPad.

Meilleures offres iPad pour le Black Friday:

Meilleures offres Black Friday sur iPad 10.2 (modèle standard)

Apple a publié le iPad de 8e génération cette année, et peut-être que nous ne verrons pas d’énormes réductions sur celui-ci. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que les grands détaillants tels que Walmart ou Best Buy, ainsi qu’Amazon, nous offrent de grosses réductions du Black Friday sur l’iPad 7e génération à partir de 2019. Nous nous attendons à de grandes offres Black Friday de l’ordre de 250 $ pour l’iPad 2019, qui aura le potentiel d’être vendu en quelques minutes.

De plus, le même iPad peut même bénéficier d’une réduction plus importante et être réduit à 230 $ (pour le modèle 32 Go) par rapport à son prix de 329,99 $, ce qui en fait presque une bonne affaire. Le modèle de 128 Go pourrait également bénéficier d’une réduction Black Friday, se vendant environ 330 $.

Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que l’iPad standard de 10,2 pouces soit au moins entre 50 et 80 $ de réduction, en particulier sur Amazon, Target ou Best Buy.

Actuellement, l’iPad 8e génération (2020) est en promotion sur Amazon:

Offres iPad Pro Black Friday



En ce qui concerne les offres iPad Pro, la situation peut être similaire à celle de l’iPad d’entrée de gamme. Le plus récent L’iPad Pro de 4e génération (2020) est encore à la sortie du four et c’est certainement un iPad génial et très puissant que nous pourrions voir réduit d’environ 50 $, et si nous avons de la chance, d’environ 100 $. Pour le Black Friday, on s’attendrait à ce que Best Buy et Amazon bénéficient également de réductions sur les versions reconditionnées de l’iPad Pro, qu’il s’agisse du 11 pouces ou de l’énorme modèle 12,9 pouces.

Pour le moment, Amazon propose l’iPad Pro 12,9 pouces avec une réduction de 50 $ pour le modèle de base de 128 Go. Il est disponible dans les options de couleur Argent et Gris sidéral.

Nous pouvons également nous attendre à ce que Best Buy ait une bonne réduction du Black Friday sur les deux variantes de l’iPad Pro, même si pour le moment ces offres ne sont pas encore arrivées.

Ventes du Black Friday sur iPad Air

le L’iPad Air a également reçu des mises à niveau d’Apple cette année. C’est généralement un bon compromis entre l’iPad abordable et l’iPad Pro professionnel et puissant, ce qui garantit que l’étude et le travail sont une expérience assez agréable. Cependant, sa dernière itération vient tout juste d’arriver sur le marché et on ne sait pas si elle sera fortement remise pour le Black Friday.

Néanmoins, si nous avons de la chance, nous pouvons voir apparaître dans les prochaines semaines des offres du Black Friday sur iPad Air 2020, proposées par des détaillants tels que Best Buy, Walmart et Target. Les offres peuvent varier de 20 $ à 30 $ de réduction. Les générations plus anciennes de l’iPad Air ou des unités reconditionnées peuvent bénéficier d’une réduction encore plus importante.

Les iPad renouvelés d’Amazon fonctionnent et ressemblent à un nouvel iPad.

Ici nous avons le iPad Air 10,5 pouces de 2019, renouvelé pour fonctionner et avoir l’air neuf, actuellement réduit de 5% sur Amazon:

Offres iPad mini pour le Black Friday

Si vous n’avez pas envie de transporter un énorme iPad Pro 12,9 pouces, ou même un iPad 10,2 pouces, peut-être que l’iPad mini sera un meilleur choix pour vous. C’est un iPad de 7,9 pouces plus compact, qui est toujours assez puissant et a un prix standard de 399 $ pour le modèle de base de 64 Go avec une connectivité Wi-Fi uniquement.

Cependant, le Black Friday va nous aider à économiser de l’argent et l’iPad mini sera également très probablement mis à prix sur les sites Web des grands détaillants. Nous pourrions nous attendre à ce que certains endroits bénéficient d’une réduction de 30 $, voire plus, mais de telles offres ne sont pas encore disponibles.

Continuez à consulter cet article car il sera régulièrement mis à jour et quand une offre mini iPad Black Friday apparaîtra, que ce soit sur Amazon, Best Buy, Target ou Walmart, nous l’aurons ici pour vous.

De plus, Amazon peut également proposer des minis iPad renouvelés des années précédentes avec des réductions du Black Friday. Bien que ces appareils semblent relativement plus anciens, ils sont renouvelés pour fonctionner et ressemblent à des appareils complètement nouveaux et peuvent encore être une bonne affaire ce Black Friday.