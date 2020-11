À quoi s’attendre le Black Friday de T-Mobile

Le Black Friday est devenu le plus grand événement de shopping au monde et il s’étend désormais sur tout le mois de novembre. Les premières offres sont disponibles chez pratiquement tous les principaux détaillants. On a Amazon avec son Holiday Dash, mais les magasins physiques ne sont pas à la traîne, Meilleur achat, Cible et Walmart a tous des offres au début du Black Friday sous une forme ou une autre.

Il est difficile de suivre les offres provenant de tant d’endroits, nous rassemblons donc les meilleures dans notre Black Friday propose un méga article, que nous tenons au courant des dernières réductions.

Les transporteurs peuvent proposer une gamme plus restreinte de produits, mais cela ne signifie pas qu’ils ne participent pas à l’extravagance du Black Friday. Verizon et AT&T s’y essaie et, bien sûr, T-Mobile aussi.

Contrairement à Amazon et Co, T-Mobile tient toujours ses offres du Black Friday, mais cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas. Vérifions-les d’abord, puis nous examinerons quelles offres pourraient devenir disponibles plus tard dans le mois en fonction de Les promotions du Black Friday de T-Mobile l’année dernière.

Offres de vacances T-Mobile disponibles dès maintenant

L’événement pré-Black Friday de T-Mobile s’appelle Holiday On et propose de nombreuses offres sur certains des téléphones les plus populaires en ce moment. Voici comment vous pouvez économiser de l’argent si vous faites partie de l’équipe Magenta …

Économisez jusqu’à 950 $ sur iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

Comme vous le savez sans aucun doute, le iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont les smartphones haut de gamme d’Apple cette année. Avec de nouvelles puces 5 nm et des écrans plus grands, ils sont plus performants que jamais. L’enregistrement vidéo passe également au niveau supérieur avec la prise en charge de Dolby Vision. L’iPhone 12 Pro commence à 999 $, ce qui signifie que vous pouvez l’obtenir pour seulement 50 $ si vous échangez un iPhone 11 Pro Max ou un iPhone XS Max. Inutile de dire que le trading sur l’iPhone XS Max 2018 est la meilleure option. Si vous cherchez à mettre à niveau votre iPhone de deux ans, c’est une bonne affaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les mises à niveau que vous obtenez avec l’iPhone 12 Pro, consultez notre Comparaison entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone XS.

Obtenez l’iPhone 12 ou 12 mini gratuitement avec échange éligible

iPhone 12

Bien entendu, l’offre susmentionnée est également disponible avec le iPhone 12 et iPhone 12 mini. Mais comme ces téléphones sont bien moins chers que 950 $, il vaut mieux ne pas opter pour l’échange si vous avez un iPhone 11 Pro Max ou XS Max ou vous obtiendrez une pire affaire. Néanmoins, tout iPhone jusqu’à l’iPhone 8 vous rapportera 830 $ en crédits de facture après l’échange, ce qui rendra l’un des deux iPhones essentiellement gratuit.

Obtenez un Google Pixel 4a 5G gratuit avec échange éligible

Pixel 4a 5G

Si Android est votre système d’exploitation mobile de choix, vous pouvez également vous débarrasser de votre ancien téléphone et en obtenir un tout nouveau gratuitement. le Le Pixel 4a 5G est un excellent rapport qualité-prix. Il a le Snapdragon 765G tout comme le plus cher Pixel 5 et le même système de caméra. Avec le logiciel de l’appareil photo de Google, vous prendrez des photos de niveau phare avec un appareil qui ne coûte qu’une fraction du prix. Ce qui est encore mieux, c’est la liste des appareils qui vous rapporteront suffisamment de crédits de facture pour rendre cet appareil gratuit comprend certains téléphones assez anciens tels que le Pixel de première génération, les téléphones de la série Galaxy S7, l’iPhone 7 et le LG V40. Même si vous n’en avez pas, vous pouvez en acheter un d’occasion tout en économisant une bonne somme d’argent par rapport au prix initial de 499 $. Vous devrez cependant attendre un peu, car il est toujours en phase de pré-commande.

Obtenez un Samsung Galaxy S20 FE gratuit

Samsung Galaxy S20 FE

Malheureusement, obtenir le Le Galaxy S20 FE, l’un des téléphones les plus économiques de l’année, n’est pas aussi simple que de mettre la main sur un vieux Pixel. Au lieu de cela, vous devez acheter un autre téléphone Samsung 5G de la série S20, Note 20 ou Z et ouvrir deux nouvelles lignes. Cela fait, vous obtiendrez 699 $ en crédits de facture, ce qui correspond à Coûts du Galaxy S20 FE. Ce n’est pas l’offre la plus facile à utiliser, mais si vous avez décidé de passer la famille à T-Mobile, vous pourriez aussi bien obtenir un téléphone gratuit.

Obtenez un smartphone gratuit lorsque vous ouvrez une nouvelle ligne

Si vous cherchez à équiper un proche d’un nouveau smartphone mais que les spécifications et les performances ne sont pas de grandes préoccupations, alors T-Mobile propose une gamme de téléphones qui finiront par être gratuits après 24 mois. La sélection de 6 téléphones économiques comprend le Galaxy A11, le LG K51 et le Motorola moto e. Tous sont inférieurs à 200 $ et si vous ouvrez une nouvelle ligne, des crédits de facture seront appliqués chaque mois du contrat qui correspondra au prix de l’appareil.

Si vous recherchez d’autres réductions, nous avons un article sur le meilleures offres T-Mobile quelle que soit la saison, vous pouvez donc toujours trouver un moyen d’économiser de l’argent sur votre nouveau smartphone. Revenons maintenant au Black Friday!

À quelles offres du Black Friday pouvez-vous vous attendre sur T-Mobile?

Ce ne sera pas une énorme surprise si nous vous disons que T-Mobile aura des réductions sur … les téléphones! Choquant, nous le savons.

IPhones gratuits mais avec une torsion

L’année dernière, l’une des plus grosses offres du Black Friday de T-Mobile concernait jusqu’à quatre nouveaux iPhone 11 gratuits si vous ouvriez de nouvelles lignes pour tous. Donc, même s’il est possible que cet accord revienne cette année, nous pensons qu’il y aura des changements. Peut-être jusqu’à deux nouveaux iPhone 12 avec de nouvelles lignes.

Offres d’achat-un-en-un-gratuit

Les soi-disant offres BOGO sont très populaires même lorsque ce n’est pas le Black Friday, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’au moins certaines apparaîtront plus tard ce mois-ci. Bien que vous puissiez obtenir un Galaxy S20 FE gratuitement lors de l’achat d’un autre appareil Samsung, il est probable que le Black Friday, vous puissiez acheter deux appareils Galaxy Premium et obtenir le second gratuitement, y compris le Note 20 Ultra. Une exception pourrait être le Galaxy Z Fold 2, mais quelqu’un qui en achète deux semble de toute façon peu probable.

Bien sûr, les iPhones peuvent également être livrés par paires, l’un d’entre eux se terminant gratuitement. Deux minis iPhone pour 730 $ ne sonne pas mal.

Réductions sans nouvelle exigence de ligne

Ouvrir une nouvelle ligne est tout à fait un engagement, c’est pourquoi toutes les meilleures offres l’exigent. Mais pour les personnes qui cherchent simplement à mettre à niveau leur téléphone, une réduction plus petite sans nouvelle ligne sera en fait une meilleure affaire. 200 $ de réduction sur les nouveaux téléphones Galaxy S20 ou Note 20 n’est pas une affaire rare, mais puisque nous parlons de Black Friday, 300 $ ou plus est ce à quoi nous nous attendons. D’autres téléphones Android comme les téléphones Pixels et OnePlus de Google sont également susceptibles d’obtenir une belle réduction. Ne vous attendez pas à trop en ce qui concerne les iPhones, cependant. Leur sortie étant si récente, vous n’obtiendrez guère grand-chose sans avoir à vous inscrire à une nouvelle ligne.

Packs Smartphone + Smartwatch

Nous garderons un œil attentif sur le site Web de T-Mobile et dès que les offres Black Friday de l’opérateur seront en ligne, nous mettrons à jour cet article. Et si vous cherchez à économiser de l’argent sans être lié à un transporteur, nous avons notre Les meilleures offres de smartphones Black Friday que vous pouvez consulter.