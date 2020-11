À quoi s’attendre le Black Friday AT&T

Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles offres AT&T Black Friday 2020 seront disponibles.

Moins d’un mois à parcourir Vendredi noir 2020! Les principaux transporteurs américains se préparent pour le grand événement commercial, certains ayant même un compte à rebours sur leur site Web avec les jours précédant le Black Friday, ce qui nous excite tous.

Cet article vous aidera dans vos achats technologiques Black Friday chez AT&T, que vous soyez un client AT&T ou un nouveau client souhaitant passer à AT&T. Si vous vous demandez si c’est une bonne idée d’attendre le début des ventes du Black Friday, il n’y a pas de réponse définitive à cela, mais très probablement, si vous êtes suffisamment patient, l’attente se révélera gratifiante.

Pour l’instant, examinons ce à quoi nous pouvons nous attendre en tant que réductions du Black Friday sur AT&T cette année.

Aller à la section:

Offres AT&T sur les iPhones

Le nouveau iPhone 12 et L’iPhone 12 Pro est maintenant disponible, et maintenant l’iPhone 12 mini et le Pro Max sont également officiellement lancés. L’année dernière, AT&T nous a offert des offres étonnantes sur les nouveaux modèles d’iPhone, ainsi que d’excellentes offres Black Friday sur les anciens modèles d’iPhone. Par exemple, le puissant iPhone 11 Pro, 11 Pro Max et la norme L’iPhone 11 avait des offres Black Friday qui vous permettaient d’économiser jusqu’à 700 $.

le Les iPhone XS et XS Max ont également vu des offres similaires et vous pourriez également économiser jusqu’à 700 $. Il n’y a aucune raison de penser que nous pourrions ne pas voir une situation similaire ce vendredi noir. Sur la base des années précédentes, nous pouvons nous attendre à voir de grosses réductions sur les iPhone 12 et 12 Pro, la série iPhone 11 et même les iPhone XS et iPhone XR légèrement plus anciens, mais toujours puissants, qui peuvent même bénéficier de réductions allant jusqu’à 75. % le vendredi noir.

Offres AT&T sur les téléphones Samsung Galaxy

Les amateurs de Samsung Galaxy ne seront pas non plus laissés les mains vides en ce Black Friday. AT&T offre des rabais assez généreux sur les produits phares et les modèles Samsung Galaxy de milieu de gamme. Cette année, les galaxies les plus chaudes incluent la Galaxy Note 20 Ultra, la série S20 et le superbe Galaxy Z Fold 2. Nous pouvons nous attendre à ce que les offres du Black Friday sur AT&T sur ces appareils nous aident à économiser jusqu’à 86% sur leurs prix d’origine, donc si vous êtes prêt à attendre le Black Friday pour vous procurer un nouveau téléphone Samsung Galaxy, vous peut obtenir des offres intéressantes d’AT & T.

Actuellement, les Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Note 20 5G sont réduits de 700 $ avec échange:



Samsung Galaxy Note 20 Ultra – échangez et économisez jusqu’à 700 $

Et vous pouvez également obtenir le S20 Ultra avec un rabais important:



Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – Obtenez jusqu’à 700 $ de réduction avec un échange et la mise à niveau d’une ligne vers un plan illimité

L’année dernière, nous avons vu le Galaxy S10e compact soit disponible gratuitement chez AT&T, nous pouvons donc nous attendre à quelque chose de similaire pour d’autres téléphones Galaxy abordables ou de milieu de gamme, comme le Galaxy A51 ou A71, mais nous devons attendre de voir quelle réduction sera disponible sur ceux.

Actuellement, le Le Samsung Galaxy S20 FE est disponible avec une offre intéressante d’AT & T, qui peut vous aider à l’obtenir gratuitement:

De plus, nous nous attendons à un rabais important sur les téléphones portables Samsung Galaxy prépayés, si vous n’avez pas de contrat à long terme avec un opérateur. L’année dernière, les téléphones Samsung Galaxy prépayés étaient en vente avec une réduction de 86% du Black Friday.

Offres AT&T sur les téléphones Android abordables

AT&T proposera également des offres sur d’autres fournisseurs de smartphones le Black Friday. Nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que les téléphones phares de LG, ainsi que les modèles LG économiques, bénéficient d’une réduction énorme, soit 80% ou plus de réduction de leur prix d’origine.

L’année dernière, certains téléphones de milieu de gamme étaient disponibles gratuitement le Black Friday, et nous pourrions voir la même situation cette année également. On peut s’attendre à de gros rabais sur le Google Pixel 5, et possibilité d’économiser jusqu’à 950 $ sur une large gamme de smartphones Android.

Autres offres AT&T

L’Apple Watch Series 5 pourrait également être réduite chez AT&T. De plus, nous prévoyons une réduction de 15 à 20% sur certains modèles d’AirPod. Les réductions sur les oreillettes peuvent également être liées à l’achat d’un smartphone éligible.

Nous nous attendons à voir également de bonnes affaires sur AT&T Internet et TV.