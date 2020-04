À quoi s’attendre du lifting Jeep Compass? Le plus grand écran du segment

Lorsque Jeep lancera le lifting Compass fin 2020, il lancera le dernier système d’infodivertissement UConnect 5 avec probablement un écran tactile de 12,3 pouces, le plus grand du segment.

Jeep India est prêt à réorganiser son portefeuille de produits en Inde et cela va commencer avec le lifting Compass. Ensuite, il y aura un SUV sept places basé sur la plate-forme Compass et même un nouveau SUV de moins de 4 m qui sera alors l’offre la moins chère de la marque en Inde. Mais revenons au lifting de Compass car cela va être particulièrement important pour la marque. C’est après tout la voiture qui a fait démarrer la Jeep en Inde.

Le lifting Jeep Compass viendra probablement avec un système d’infodivertissement de 12,3 pouces, le plus grand de son segment.

Jeep a mis à jour la boussole mécaniquement au fil des ans, la plus récente étant une nouvelle option de boîte de vitesses automatique avec les versions diesel BS6 de la boussole. Le SUV n’a cependant reçu aucune mise à jour esthétique depuis son introduction en 2017. Eh bien, avec le lifting, c’est exactement ce qui est sur le point de changer. Le nouveau lifting Jeep Compass se vantera de changements importants de tôlerie avec un visage complètement nouveau.

Le plus gros sujet de discussion sera cependant à l’intérieur avec un tableau de bord entièrement repensé et un nouveau système d’infodivertissement avec un écran tactile beaucoup plus grand. Il a été surnommé UConnect 5 et FCA a présenté ce dernier système d’infodivertissement au Consumer Electronic Show de l’année dernière avec plusieurs options de taille d’écran allant jusqu’à une configuration massive de style portrait de 12,3 pouces. Le nouveau système sera livré avec la prise en charge intégrée d’Amazon Alexa, Apple CarPlay sans fil et Android Auto et peut également recevoir des mises à jour en direct.

Pour l’instant, il n’y a pas de confirmation officielle de la taille de l’écran, mais selon les sources, il peut venir avec la configuration de 12,3 pouces. Et c’est ce qui nécessiterait essentiellement une conception de tableau de bord fortement retravaillée pour accueillir l’écran plus grand. Les systèmes d’infodivertissement à écran tactile deviennent un phénomène de plus en plus important chez les acheteurs de nos jours et tous les VUS de taille moyenne, y compris les Creta, Seltos et Hector, ont des écrans difitaux de plus de 10 pouces. Le plus grand est sur le MG Hector avec une unité de 10,4 pouces.

Si Jeep propose l’écran d’infodivertissement de 12,3 pouces sur le lifting Compass, il aura le plus grand écran du segment et cela pourrait être un argument de vente énorme pour le SUV. La boussole facelifted continuera cependant avec ses moteurs actuels qui incluent les 163hp conformes à BS6, le turbo-essence de 1,4 litre et 173hp, les moteurs turbo-diesel de 2,0 litres. Le lifting Compass devrait être lancé d’ici la fin de 2020 et il rivalisera avec la MG Hector, Kia Seltos, la nouvelle Hyundai Creta, la Volkswagen T-Roc et la prochaine Skoda Karoq.