À quoi s’attendre alors que Meghan et Harry se concentrent sur la vie des noirs

Ils ont délibérément gardé un profil bas depuis leur arrivée à Los Angeles, mais Prince Harry et Meghan l’intention de devenir plus visible bientôt, et en particulier de s’impliquer dans le mouvement Black Lives Matter.

Le couple est déjà en train de parler avec des dirigeants et des militants de la communauté et prévoit de rendre public une partie du travail qu’ils ont accompli en coulisses. Des sources proches du couple disent qu’elles se sont engagées à agir et sont en train de travailler avec un certain nombre d’organisations pour déterminer comment elles peuvent aider et mettre en lumière le mouvement qui recueille du soutien dans le monde entier.

Le couple, qui a passé les dix dernières semaines à soutenir leurs divers organismes de bienfaisance alors qu’il était en détention pendant un coronavirus, prévoit désormais de se concentrer sur des organisations dédiées à la justice raciale. « Ce scénario leur a pesé lourdement sur les deux et prend beaucoup de leur temps et de leur énergie », a expliqué une source proche du couple. « Attendez-vous à voir un changement de leur concentration sur la campagne au cours des prochains jours et semaines. »

La source a poursuivi: «Les conversations qu’ils ont sont privées, mais ils prévoient de rendre publiques certaines de leurs discussions en cours et le travail qu’ils ont fait en coulisses. Pour le moment, c’est un exercice d’apprentissage afin qu’ils puissent trouver comment aider. Ils prennent conseil auprès de nombreuses organisations. C’est quelque chose dont ils se soucient tous les deux et c’est quelque chose qui compte vraiment pour eux. »

Le mouvement a particulièrement résonné avec Meghan, qui a parlé et écrit publiquement sur les défis auxquels elle a été confrontée en tant que femme biraciale. Lors d’une tournée en Afrique du Sud l’année dernière, elle s’est adressée à une foule de Sud-Africains: «Sur une note personnelle, puis-je simplement dire que pendant que je suis ici avec mon mari, en tant que membre de la famille royale, je veux que vous sachiez que pour moi, je suis ici avec toi en tant que mère, en tant qu’épouse, en tant que femme, en tant que femme de couleur et en tant que sœur.

« Ils y viennent sous différents angles, mais ils sont unis pour vouloir faire quelque chose », a ajouté la source. « Meghan a particulièrement senti qu’elle ne pouvait pas simplement s’asseoir et regarder cela sans rien dire ou faire. Cela lui a pesé très lourdement et elle souhaite s’impliquer. Elle a une plateforme et elle veut l’utiliser pour de bon. »

La semaine dernière, la duchesse a enregistré un message vidéo pour les diplômés de l’école Immaculate Heart School, son alma mater, dans lequel elle a abordé les protestations en cours contre la mort de George Floyd. Admettant qu’elle était nerveuse, elle a dit: «Je ne savais pas trop ce que je pouvais vous dire. Je voulais dire la bonne chose et j’étais vraiment nerveux que cela soit séparé. Et j’ai réalisé que la seule mauvaise chose à dire est de ne rien dire. »

Elle reste le seul membre de la famille royale à avoir parlé des manifestations, mais des sources proches de Meghan disent qu’elle se sentait obligée de s’exprimer et se considère comme un modèle pour les personnes de couleur du monde entier. « Il y aura toujours des fanatiques et des racistes en ligne, mais Meghan ne s’attarde pas sur le négatif », a expliqué la source. «Il s’agit de vouloir aider et d’essayer de trouver la meilleure façon de le faire.»

