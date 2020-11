A Quiet Place 3 sera réalisé par Jeff Nichols – / Film

Paramount a dû retarder Un endroit tranquille, partie II en raison du coronavirus, mais ils attendent déjà une autre suite. Jeff Nichols, réalisateur de gemmes sous-vues comme Spécial de minuit et Mettre à l’abri, a été chargé d’écrire et de diriger un troisième Endroit calme film basé sur une idée de John Krasinski, réalisateur et co-scénariste des deux films précédents. Les détails spécifiques de l’intrigue sont gardés silencieux pour le moment.

La date limite a le scoop sur Un endroit calme 3, ou peu importe comment il finira par être appelé. La troisième entrée de la franchise verra John Krasinski remettre les choses à Jeff Nichols, et c’est assez excitant. Nichols n’est pas exactement un nom énorme, mais c’est l’un de ces cinéastes qui crée des films toujours forts. Les films eux-mêmes peuvent ne pas faire exploser le box-office, mais ils reçoivent presque toujours des éloges. Le travail de Nichols comprend Boue, Mettre à l’abri, Spécial de minuit, et le récent Aimant. Nicolas aussi travaille fréquemment avec Michael Shannon, alors j’espère que cela signifie que Michael Shannon va apparaître dans Un endroit calme 3.

Il n’y a pas de détails sur l’intrigue pour le moment, mais il y a déjà des spéculations sur le fait que ce troisième film pourrait ouvrir un peu le monde des films. Plutôt que de continuer à se concentrer sur Emily Bluntle personnage de et sa famille restante, Un endroit calme 3 pourrait se diversifier et explorer d’autres personnages habitant ce monde envahi par des extraterrestres tueurs.

John Krasinski, qui a réalisé les deux premiers films et a joué un rôle dans leurs scripts, a eu l’idée de Un endroit calme 3, et dans le passé, le cinéaste a laissé entendre qu’il voulait adopter cette approche. De retour quand Un endroit tranquille, partie II était en cours de développement, Krasinski a déclaré: «J’ai eu cette toute petite idée, et ce que c’était, c’est que c’est un monde dans lequel vous pouvez jouer, ce n’est pas seulement un personnage à refaire ou un groupe de personnages ou une histoire. C’est en fait un monde, qui est une expérience complètement différente et très unique. C’est quelque chose que nous nous sentons très chanceux d’avoir. Ce n’est pas comme Alien ou Jaws où le méchant principal est la chose que vous répétez; c’est un ensemble complet de règles et les circonstances que le monde a subies que vous pouvez jouer dans des facettes très différentes. «

Dans Un endroit silencieux, les extraterrestres sensibles au son ont anéanti une grande partie de l’humanité, laissant une famille se débrouiller seule. La suite continue de suivre les membres survivants de cette famille tout en expliquant comment l’invasion extraterrestre a commencé. La première Un endroit silencieux a fini par être quelque chose d’un succès surprise, gagnant de bonnes critiques et un box-office encore plus fort, rapportant plus de 340 millions de dollars dans le monde.

Un endroit tranquille, partie II était initialement censé ouvrir en mars de cette année, puis a été repoussé en septembre, pour être repoussé en 2021. Il est maintenant prévu d’arriver le 23 avril 2021.

