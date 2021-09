A quelle heure sort la saison 3 de Sex Education ?

in

Après ce qui a semblé être une éternité, la saison 3 de Sex Education est enfin là ! Enfin, presque. Après le cliffhanger à couper le souffle de la saison 2, les fans de Netflix ont attendu pendant 20 mois pour connaître la suite des aventures d’Otis, Maeve et des élèves de Moordale.

Le prochain épisode de la série arrive enfin cette semaine, mais à quelle heure sortira la saison 3 de Sex Education et combien d’épisodes y aura-t-il au total ?

Résumé de la saison précédente

La saison 2 de Sex Education est sortie le 17 janvier 2020, quelques mois à peine avant que la pandémie de Covid-19 ne force le monde à s’enfermer. La deuxième saison était pleine de rebondissements et elle a commencé par le fait qu’Otis sortait avec Ola après qu’ils aient sympathisé à la fin de la saison 1.

Cependant, Otis avait toujours des sentiments pour Maeve Wiley, sa partenaire dans la clinique de conseil sexuel non officielle de Moordale, et lorsque Maeve est retournée à l’école après avoir annulé son expulsion de la saison 1, la tension romantique a conduit Otis et Ola à rompre.

Cependant, ce n’était pas le signal pour qu’Otis et Maeve se mettent ensemble, car Otis n’a réussi qu’à embrouiller encore plus une situation déjà compliquée, sans compter l’arrivée d’Isaac, l’un des voisins de Maeve. Pendant ce temps, Adam Groff était lui aussi de retour à Moordale et sa relation compliquée avec Eric a pris quelques tours surprenants.

La saison 2 s’est achevée sur une conclusion stupéfiante et rageante lorsque Otis a envoyé un message vocal à Maeve pour lui avouer ses sentiments pour elle et s’excuser de son comportement antérieur. Cependant, Maeve n’a jamais pu entendre le message, car il a été effacé par l’encombrant Isaac juste avant le générique de la saison 2.

Date et heure de diffusion de la saison 3 de Sex Education

La saison 3 de Sex Education arrive sur Netflix le vendredi 17 septembre 2021 et sera diffusée à partir de 9h01 en France. Comme la plupart des sorties Netflix, la saison 3 de Sex Education sortira dans le monde entier à la même heure.

Cela signifie qu’elle sortira à 3 heures du matin aux États-Unis, à 8 heures au Royaume-Uni, à 12 h 30 en Inde et à 17 heures à Sydney, en Australie.

La saison 3 marque le début d’une nouvelle année à Moordale et le changement est en marche. La nouvelle directrice, Hope, a un plan pour remettre Moordale sur les rails, avec un nouvel uniforme et une politique d’éducation sexuelle stricte. Otis a des relations sexuelles occasionnelles au début de la saison, sa mère Jean a un bébé en route, Eric et Adam sont maintenant officiels et un message vocal perdu plane toujours.

Combien d’épisodes dans Sex Education saison 3 ?

La saison 3 de Sex Education comprendra huit épisodes au total. C’est exact, le nouveau volet comprendra le même nombre d’épisodes que les saisons 1 et 2, qui comptaient également huit épisodes.

En termes de durée, chaque épisode devrait durer environ 50 minutes, avec quelques minutes de plus ou de moins. Au-delà de la saison 3, on ne sait pas encore si Sex Education reviendra pour la saison 4.

Cependant, la série est l’un des titres les plus populaires de Netflix et il est donc plus probable qu’il s’agisse de savoir s’il reste suffisamment d’histoire pour justifier une quatrième saison plutôt que de savoir si la série se bat pour attirer les téléspectateurs. Nous verrons si la saison 3 nous laisse avec un autre cliffhanger déchirant.

La saison 3 de Sex Education arrive sur Netflix le vendredi 17 septembre 2021 à 9h01.