À quelle heure sont les PMQ aujourd’hui? Comment regarder en direct alors que Boris Johnson affronte Keir Starmer avant le vote de verrouillage

Boris Johnson affrontera à nouveau Sir Keir Starmer aux questions du Premier ministre mercredi, avant un vote sur les règles de verrouillage qui, si elles sont adoptées, entreront en vigueur dans toute l’Angleterre à partir de jeudi.Le Premier ministre et le dirigeant travailliste s’affronteront. quelques jours seulement après que M. Johnson s’est adressé aux députés sur les nouvelles restrictions de verrouillage de Covid qui entreraient en place en novembre.M. La prochaine édition des Questions du Premier ministre aura lieu le mercredi 4 novembre, avec le coup d’envoi de l’action, comme toujours, à 12h00. Vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube du Parlement britannique, et son a également diffusé en direct sur BBC News et Sky News à la télévision, accessible en ligne via BBC iPlayer ici et sur le flux YouTube en direct de Sky News.Qu’a dit Boris Johnson lundi? Le Premier ministre s’est adressé à la H Il a déclaré que les développements techniques aideraient le Royaume-Uni à «vaincre ce virus d’ici le printemps» et a insisté sur le fait que le verrouillage national – qui remplace les restrictions de niveau local – expirera automatiquement le 2 décembre , promettant que les députés «auront un vote pour convenir de la voie à suivre» après ce point. Malgré les restrictions de verrouillage qui devraient être adoptées, certains députés craignent de plus en plus l’impact économique et social. (Photo: Leon Neal / Getty) M. Johnson s’est engagé à soutenir davantage les travailleurs indépendants après avoir prolongé le programme de congés pour les employés, car les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels doivent fermer. Il a averti que «sans action», il pourrait y avoir deux fois autant de morts au cours de l’hiver que lors de la première vague, ce qui signifie qu’il n’y a «pas d’alternative» mais un autre verrouillage national.Lisez le discours du Premier ministre dans son intégralité ici. Avec le soutien du parti travailliste aux nouvelles restrictions, qui doivent entrer en vigueur jeudi, le gouvernement devrait confortablement remporter le vote de mercredi à la Chambre des communes, mais le Premier ministre Boris Johnson fait face à une révolte de certains conservateurs. des députés d’arrière-ban en colère contre l’impact sur les libertés civiles et les dommages économiques que les mesures vont causer. Aujourd’hui, je voterai contre un deuxième verrouillage national. Le cas du gouvernement est basé sur des modèles douteux. Il me semble qu’il y a des mensonges, des foutus mensonges et des statistiques Covid !! – Peter Bone MP (@PeterBoneUK) 4 novembre 2020 On pense que 15 députés conservateurs pourraient défier les whips et voter contre les nouveaux contrôles – bien que l’arithmétique parlementaire signifie leur La rébellion est susceptible d’être en grande partie symbolique.Les derniers chiffres du gouvernement ont montré que 397 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 à partir de mardi, portant le total britannique à 47250, tandis qu’il y avait encore 20.018 personnes confirmées en laboratoire. Les ministres espèrent que lorsque les restrictions seront levées, le gouvernement sera en mesure de revenir à une série à plusieurs niveaux de restrictions localisées pour l’Angleterre, en fonction du taux d’infection dans une zone particulière.

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - S (piscine jusqu’à 6 x 3m), Dimension bouchons - n°09 - 1 1/4 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - M (piscine jusqu’à 8 x 4m), Dimension bouchons - n°10 - 1 1/2 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel

Kose MASQUE EN TISSU DÉFATIGANT Masque Intensif Regard à l'eau d'Onsen Ce masque contour des yeux est très concentré en actifs pour une action en profondeur sur les signes de l’âge et une hydratation longue durée

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - M (piscine jusqu’à 8 x 4m), Dimension bouchons - n°12 - 2 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - XL (piscine jusqu’à 12 x 6m), Dimension bouchons - n°10 - 1 1/2 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°12 - 2 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel