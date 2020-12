À quelle heure sont les PMQ aujourd’hui? Comment regarder Boris Johnson affronter Keir Starmer en direct après l’approbation du vaccin britannique

Boris Johnson sera à la Chambre des communes mercredi pour l’heure des questions du Premier ministre.Cette semaine, les députés devraient discuter du nouveau système de paliers auquel l’Angleterre est entrée aujourd’hui.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit. le Royaume-Uni a approuvé le vaccin Pfizer. Quelle heure est les PMQ aujourd’hui? Les PMQ auront lieu à l’heure habituelle de 12 heures à la Chambre des communes. La session durera environ une demi-heure et jusqu’à 50 députés sont actuellement autorisés à entrer à la fois en raison des restrictions de Covid. Les députés qui ne sont pas à la Chambre des communes peuvent poser des questions via Zoom.Comment puis-je regarder en direct? Vous pouvez regarder une diffusion en direct de la session ici même sur cette page, ou elle est toujours diffusée en direct sur la chaîne de télévision BBC Parliament. À quoi peut-on s’attendre cette semaine? La nouvelle que le gouvernement britannique est devenu le premier à approuver un vaccin Covid-19 sera sans aucun doute une des priorités de l’ordre du jour. la sécurité, la rapidité avec laquelle il sera distribué et qui le recevra en premier.Le nouveau système de niveaux en Angleterre sera également en tête de liste, surtout après que la direction de M. Johnson ait subi un coup dur lors d’un vote mardi soir. Les députés conservateurs ont voté contre le projet d’imposer des restrictions sévères aux coronavirus à l’Angleterre, la plus grande rébellion contre son leadership depuis qu’il est devenu Premier ministre, et des questions pourraient être soulevées sur l’état de l’industrie hôtelière qui souffre de ces nouvelles réglementations. M. Johnson a annoncé cette semaine qu’environ 30 000 «pubs humides» – qui ne servent pas de nourriture – recevront une subvention de 1 000 £ en reconnaissance de «à quel point ils ont été durement touchés au cours de leur mois généralement le plus chargé». les députés d’arrière-ban qui s’opposent à ce que 99% de l’Angleterre soient placés dans les deux premiers niveaux de restrictions et soutiennent que le système n’a pas pris en compte les variations locales des taux de Covid et la pression exercée sur les entreprises qui luttent pour survivre à la pandémie.