A quelle heure Netflix sort ses nouvelles séries en France ?

Dès que nous approchons de la fin d’une série digne d’être regardée en boucle sur Netflix, ces mêmes pensées reviennent : à quand la prochaine ? Alors, à quelle heure Netflix sort-il ses nouvelles séries ? Voyons cela.

L’ajout de fuseaux horaires rend les choses plus compliquées. Ensuite, vous trouvez un site web qui divulgue des spoilers de la série que vous n’avez pas encore regardée ou vous tombez sur un autre qui vous dit que regarder la télévision vous ramollit le cerveau.

La publication des épisodes hebdomadaires peut être tout aussi stressante pour les 200 millions d’abonnés à Netflix, surtout lorsque des fuseaux horaires sont en jeu. Vous pouvez vous retrouver à rater le dernier épisode de Riverdale, à mettre en sourdine votre discussion de groupe familiale ou à boycotter Twitter après que les fans aient été laissés au désespoir après que le réalisateur ait tué leur personnage préféré. Ne me dites rien !

Mais n’ayez crainte. Nous allons essayer de vous éclaircir la situation en vous présentant les nouveaux programmes originaux de Netflix qui sortiront cette année.

A quelle heure Netflix diffuse-t-il ses nouvelles séries en France ? Est-ce la même heure dans tous les pays ?

Netflix déclare que ses nouvelles séries et ses nouveaux films sont généralement diffusés dans le monde entier à minuit, heure du Pacifique – le fuseau horaire dans lequel se trouve le siège de Netflix.

À Paris et en France de manière générale, cela correspond à 9 heures du matin, et c’est pourquoi beaucoup d’entre nous prennent un café pour être sûrs de ne pas manquer un nouvel épisode.

D’un autre côté, minuit, heure du Pacifique, équivaut à 17 heures en Australie, ce qui signifie que vous allez peut-être prendre votre première bière de la journée si vous êtes là-bas !

Pourquoi certaines séries sont diffusées en premier dans un pays plutôt que partout dans le monde ?

Bien que les séries soient diffusées à la même heure dans le monde entier, certaines séries dont les épisodes sont diffusés chaque semaine peuvent sortir leur épisode un jour plus tôt dans un pays que dans un autre.

Par exemple, l’une des séries originales les plus populaires de Netflix, Riverdale, peut être diffusée un mardi soir aux États-Unis mais n’être disponible que le lendemain en France en raison des différences de fuseaux horaires. Personne ne peut rien y faire !

Les nouveautés à surveiller cette année sur Netflix

Les séries à venir sur Netflix cette année comprennent la trilogie de la comédie romantique pour jeunes adultes The Kissing Booth et la très attendue saison 3 de Sex Education. La date de sortie de la troisième série du thriller psychologique américain You n’a pas été confirmée, mais Netflix a indiqué qu’elle devrait sortir dans les derniers mois de l’année.

Le retour des séries Netflix qui ont battu tous les records

Stranger Things et La Chronique des Bridgerton sont deux des originaux les plus populaires de Netflix et tous deux devraient bientôt sortir une nouvelle saison. La Chronique des Bridgerton a été diffusée à Noël dernier, au plus fort de la deuxième vague de covid-19. Avec des familles séparées et des pays épuisés par les restrictions et la distanciation sociale ; pas étonnant que la série ait battu des records d’audience.

“Je pense que la série offre vraiment une incroyable évasion au public à un moment où c’est exactement ce dont on a besoin”, a déclaré Chris Van Dusen, créateur de cette histoire d’amour torride.

Netflix a publié des chiffres d’audience indiquant que la première série de Shonda Rhimes pour le service de streaming était officiellement le plus grand démarrage de télévision épisodique de l’histoire, atteignant 82 millions de foyers au cours de son premier mois de diffusion.

Malgré des retards de production dus au covid, les acteurs de La Chronique des Bridgerton ont été aperçus en train de tourner ce printemps. Selon les rumeurs, la deuxième saison sortira en 2022, de même qu’une quatrième saison de la série d’horreur de science-fiction Stranger Things.

Bref, tout ça pour dire que généralement, les nouveautés sortent sur Netflix le matin à 9h01 précisément !