À quelle heure les Léonides atteignent leur apogée ce soir, et que chercher

Les astronomes vont se régaler ce soir lorsque la pluie de météores Leonid roule dans le ciel de la Terre pour son affichage annuel.Les Leonides sont parmi les météores les plus rapides et les plus brillants et – si le ciel est clair – ceux qui regardent vers le ciel pourraient voir jusqu’à 15 tirs. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.Qu’est-ce que les Leonides? La crinière du lion: les Léonides sont causés par l’interaction de l’atmosphère terrestre avec la traînée de poussière laissée par la comète Tempel-Tuttle, découverte indépendamment par Wilhelm Tempel le 19 décembre 1865 et par Horace Parnell Tuttle le 6 janvier 1866. de la pluie de météores Leonid de 1966 (Photo: Getty) Lorsque des particules de débris pénètrent dans l’atmosphère terrestre, elles brûlent, produisant une traînée de lumière dans le ciel. Les léonides sont parmi les météores les plus rapides et les plus brillants, et même une petite averse produira entre 10 et 15 étoiles filantes par heure.Tempel-Tuttle effectue une seule orbite autour du soleil environ une fois tous les 33 ans. Sa dernière visite remonte à 1998 avec un retour prévu en 2031 Comment voir les Léonides Les Léonides doivent être visibles à l’œil nu, en fonction de quelques facteurs, mais vous devez prévoir jusqu’à 20 minutes pour que vos yeux s’adaptent complètement à la Pour les meilleures conditions, vous voulez trouver un endroit sûr loin des réverbères et autres sources de pollution lumineuse – le plus sombre, le mieux Les météores peuvent être vus dans toutes les parties du ciel, les experts disant que large et moins Les espaces ouverts peuplés sont généralement les meilleurs endroits pour voir la douche.L’événement céleste spectaculaire se produit une fois tous les 33 ans lorsque la terre passe à travers la queue de la comète Temple-Tuttle (Photo: Rick Loomis / Los Angeles Times via Getty) la lune joue un grand rôle. Cette année, la lune ne devrait pas être un problème car elle est dans une phase de croissant croissant, ce qui signifie qu’elle se couchera en début de soirée pour offrir un ciel sans lune après minuit, lorsque la plupart des météores tombent généralement. gibier, alors soyez patient et enveloppez-vous dans des vêtements chauds Quand les voir Des météores individuels de la douche peuvent être vus tout au long de novembre, mais les Léonides devraient culminer aux premières heures du 17 novembre avec jusqu’à 15 météores par heure du sentier de la comète Tempel-Tuttle. Le meilleur moment pour les visualiser se situe entre minuit et l’aube lorsque le ciel est le plus sombre.

