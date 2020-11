À quelle heure le verrouillage a-t-il commencé aujourd’hui? Quand les nouvelles restrictions Covid ont commencé en Angleterre et la date à laquelle elles prennent fin

Les députés ont voté mercredi pour soutenir une nouvelle série de restrictions de verrouillage en Angleterre visant à réduire la propagation de Covid-19 avant l’hiver. Les Communes ont approuvé le nouveau règlement par 516 voix contre 38, une majorité de 478. On pensait qu’environ 15 à 20 députés d’arrière-ban conservateurs s’opposeraient aux nouvelles règles, mais le soutien du Parti travailliste au gouvernement signifiait que la rébellion devait toujours être largement symbolique. Lire la suite Quand le verrouillage prendra-t-il fin? Combien de temps les nouvelles restrictions de Covid en Angleterre dureront-elles après leur début demain? Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Cela signifie que l’Angleterre est revenue à un état similaire à celui du verrouillage qui a commencé en mars, avec des pubs, des restaurants et des hôtels contraints de fermer – bien que les écoles Ces restrictions – annoncées pour la première fois par Boris Johnson samedi – devraient durer la meilleure partie du mois, le Premier ministre insistant sur le fait que cette décision aiderait à «créer des entreprises, à ouvrir à nouveau des magasins dans le avant Noël ». On pense que l’Angleterre reviendra ensuite à un système de niveaux localisés, comme cela a été introduit en octobre.Boris Johnson a insisté sur le fait que les nouvelles mesures de verrouillage expireront le 2 décembre (Photo: PA) À quelle heure le verrouillage a-t-il commencé jeudi? Les nouvelles restrictions de verrouillage est entré en vigueur le jeudi 5 novembre à 00 h 01, ce qui signifie que les festivités de la Bonfire Night étaient évidemment hors de question.En raison des règles de couvre-feu en vigueur pour les pubs et restaurants en Angleterre, ces entreprises d’accueil ont dû fermer leurs portes aux clients à partir de 10 heures. mercredi soir. Les règles devraient prendre fin à la même heure le mercredi 2 décembre, M. Johnson insistant sur le fait qu’elles expireraient automatiquement à cette date. Le Premier ministre a déclaré: «Nous serons alors, je l’espère beaucoup, en mesure pour relancer ce pays, pour créer des entreprises, pour ouvrir à nouveau des magasins à l’approche de Noël. »Mais cela dépend de nous tous qui faisons notre part maintenant pour nous assurer que nous réduisons le R. Je ne doute pas que nous le pouvons et que nous pourrons aller de l’avant à partir du 2 décembre avec une approche très, très différente – mais, bien sûr, ce sera à la Chambre des communes de décider, par la suite, Le ministre Michael Gove avait précédemment déclaré qu’il «espérait ardemment» que le nouveau verrouillage de l’Angleterre se terminera le 2 décembre – mais que les ministres seront «guidés par les faits». Les nouvelles restrictions ramènent l’Angleterre à un verrouillage similaire à celui qu’il est entré en mars (Photo: Getty images) Quelles sont les règles du nouveau verrouillage de Covid? Les nouvelles restrictions signifient que les personnes en Angleterre doivent rester à la maison, sauf pour des raisons spécifiques, telles que fréquenter l’école ou l’université (si l’éducation ne peut pas être Vous pouvez également aller au travail (y compris si votre travail consiste à travailler chez d’autres personnes) tant que vous ne pouvez pas travailler de chez vous et que vous pouvez faire de l’exercice à l’extérieur autant de fois que vous le souhaitez. Les gens peuvent également sortir à des «fins récréatives» avec leur o wn ménage, ou seul avec une autre personne d’un autre ménage (surnommée la règle du «un plus un»). Les exemples de loisirs incluent la rencontre avec quelqu’un dans le parc pour une promenade ou de s’asseoir sur un banc et de manger un sandwich – mais les gens ne peuvent pas se réunir dans les maisons et les jardins, et les clubs de golf restent fermés.Les gens peuvent également quitter la maison pour acheter de la nourriture et des produits de première nécessité, prodiguer des soins aux personnes vulnérables (ou en tant que bénévole), pour assister à des rendez-vous médicaux ou pour échapper à des blessures ou des blessures. restent en place et les gens peuvent encore se retrouver dans leur bulle, tandis que les enfants peuvent se déplacer entre les maisons de leurs parents si leurs parents sont séparés.La majorité des entreprises sont invitées à fermer, avec des magasins non essentiels, des lieux de loisirs et de divertissement tous Les coiffeurs sont obligés de fermer une fois de plus lors du deuxième verrouillage (Photo: AFP / Getty Images) Cela comprend tout, des vêtements aux magasins d’électronique dans les magasins de détail, les gymnases, les piscines et les pistes de bowling dans les loisirs et les divertissements Les sites mnet comme les théâtres, les cinémas et les musées.Les coiffeurs, les salons de beauté et de manucure, les salons de tatouage et les services de piercing seront également fermés pendant le verrouillage.Cliquez et récupérez peut continuer, et les magasins essentiels tels que les supermarchés, les jardineries et les magasins Les bars, pubs et restaurants doivent rester fermés, sauf pour les services de livraison ou de plats à emporter, bien qu’il ait été confirmé qu’ils seront autorisés à vendre de l’alcool à emporter tant qu’il est précommandé en ligne (ou par téléphone Les écoles, collèges et universités resteront tous ouverts. Les étudiants ne doivent pas rentrer chez eux pendant les trimestres, mais peuvent rentrer chez eux pour les vacances de Noël.Les personnes de plus de 60 ans et celles qui sont cliniquement vulnérables sont invitées à faire particulièrement attention à suivre les règles et à minimiser leurs contacts avec les autres. ils devraient se protéger la dernière fois et ne pas aller travailler, il est également conseillé de ne pas aller travailler cette fois-ci.Les gens ne peuvent voyager que pour des raisons essentielles, ce qui signifie que les séjours de loisirs et les vacances au Royaume-Uni et à l’étranger sont tous interdits. restent ouverts pour la prière privée – les funérailles seront limitées à un maximum de 30 personnes, mais les mariages et les cérémonies ne sont autorisés que dans des «circonstances exceptionnelles».

