À quelle heure Grounded sort-il? Heure de sortie confirmée pour Xbox Game Pass et Steam – .

Microsoft a récemment organisé un événement Xbox qui a montré le gameplay du prétendument laid Halo Infinite, tout en fournissant également des annonces telles que Stalker 2 et la prochaine Fable. Cependant, Microsoft a également montré une bande-annonce de lancement pour Obsidian’s Grounded. Cela entre en accès anticipé aujourd’hui, et beaucoup de gens se demandent à quelle heure Grounded sort. Heureusement, Obsidian a confirmé une heure de sortie.

Pour les personnes absolument terrifiées par les araignées, Obsidian a confirmé que vous pouvez essentiellement les éviter grâce au mode arachnophobie. C’est une très bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas voir d’énormes bestioles effrayantes à huit pattes se dresser au-dessus d’eux alors qu’elles sont dans le corps d’une toute petite personne.

Si vous avez hâte de Grounded et que vous avez hâte de participer à son accès anticipé, vous découvrirez ici à quelle heure il sortira pour Steam et Xbox Game Pass.

Accès anticipé à la terre

Grounded rejoint Xbox Game Pass et Steam au format Early Access.

Comme mentionné précédemment, la version Early Access de Grounded aura un mode arachnophobie qui permettra à ceux qui ont peur des araignées de les supprimer entièrement ou simplement de supprimer des aspects tels que les jambes et les crocs.

En ce qui concerne ce que vous pouvez attendre du gameplay, vous serez mis dans la peau d’une personne de la taille d’une fourmi.

Les insectes réagiront à vos actions dans un monde qu’on dit persistant et immersif, et les abris et les outils seront essentiels à votre survie.

Il y a aussi une histoire mystérieuse, et vous pouvez vivre votre propre aventure Honey, I Shrunk the Kids avec jusqu’à trois amis si vous avez besoin d’une main pour faire face à des bestioles effrayantes de taille méga.

Le jeu étant en accès anticipé, l’expérience n’est pas complète mais elle vous permettra de faire l’expérience d’une construction prématurée et de fournir des commentaires.

12 heures avant que #thebackyard ne s’ouvre, mais qui compte… 😁 Sorties au sol sur Xbox Game Pass et Xbox Game Pass pour PC, Xbox Game Preview, le Microsoft Store et Steam Early Access à 10 h 00 PDT le 28 juillet! 🏡 pic.twitter.com/yMC8OD6ZOS – Grounded (@GroundedTheGame) 28 juillet 2020

Quelle est l’heure de sortie de Grounded?

L’heure de sortie pour la sortie de Grounded est 18h00 BST le 28 juillet.

L’heure de sortie d’Obsidian pour Grounded sur Xbox Game Pass et Steam est également 10h00 PT et 13h00 HE.

Son prix d’accès anticipé sur Steam est de 29,99 $, et vous trouverez ci-dessous une liste complète des heures de lancement fournies par Obsidian:

28 juillet 2020 10:00 PDT

28 juillet 2020-13: 00 EDT

28 juillet 2020-14: 00 BRT

28 juillet 2020-18: 00 CEST

28 juillet 2020 – 19h00 CEST

28 juillet 2020-19: 00 SAST

28 juillet 2020-20: 00 MSK

29 juillet 2020-01: 00 SGT

29 juillet 2020-03: 00 AEST

29 juillet 2020-05: 00 NZST

