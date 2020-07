À quelle heure est Ubisoft Forward?

Après que l’E3 2020 a été entièrement mis au rebut grâce à la pandémie de coronavirus, de nombreux éditeurs se sont tournés vers Internet avec une vitrine entièrement numérique pour lancer leurs annonces de jeux. Ubisoft a également décidé de prendre cette route en ligne avec Ubisoft Forward, un livestream qui promet de partager l’avenir de l’industrie du jeu avec le monde. Ce sera certainement un spectacle passionnant, mais quand est-ce vraiment le cas? À quelle heure commence l’événement et où pouvez-vous le regarder? Ne réfléchissez plus à ces questions car ce guide répondra à tout cela pour vous. Voici tout ce que vous devez savoir sur Ubisoft Forward.

Sur cette page:

Quand est Ubisoft Forward? Où pouvez-vous regarder Ubisoft Forward? Quelle sera la durée d’Ubisoft Forward? Que montrera-t-on pendant Ubisoft Forward?

Quand est Ubisoft Forward?

Quand et à quelle heure Ubisoft Forward démarre-t-il? Voici toutes les dates et heures régionales dont vous avez besoin:

Dimanche 12 juillet 2020

Amérique du Nord: 12h PDT / 13h MDT / 14h CDT / 15h EDT

12h PDT / 13h MDT / 14h CDT / 15h EDT UK / Ire: 20 h 00 BST

20 h 00 BST L’Europe : 21h CEST / 22h EEST

21h CEST / 22h EEST Asie / Océanie: 4h00 JST / 3h00 AWST / 5h00 AEST

Pour ceux des régions asiatiques et océaniques, Ubisoft Forward aura lieu le lundi 13 juillet 2020 au matin.

Où pouvez-vous regarder Ubisoft Forward?

Ubisoft Forward sera diffusé sur la chaîne YouTube et le compte Twitch officiels de l’éditeur. Nous organiserons également l’événement ici sur Push Square, afin que vous puissiez regarder avec nous et notre communauté. Si vous ne pouvez pas regarder l’émission en direct, nous publierons bien sûr toutes les nouvelles dès que possible.

Quelle sera la durée d’Ubisoft Forward?

Ubisoft Forward durera 45 minutes et un pré-spectacle débutera une demi-heure avant l’heure de début. Il y aura également un post-show.

Que montrera-t-on pendant Ubisoft Forward?

En tenant compte de la bande-annonce en haut de cet article, Ubisoft Forward se concentrera fortement sur Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Hyper Scape. Parmi les autres annonces probables, citons Far Cry 6. L’éditeur a également Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine et Skull & Bones sur les cartes, de sorte que de plus amples informations sur ces titres sélectionnés sont également possibles. Les révélations improbables incluraient de nouveaux jeux Prince of Persia et Splinter Cell.

Qu’espérez-vous voir sur Ubisoft Forward? Faites des prédictions dans les commentaires ci-dessous.