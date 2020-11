À quelle heure est le vote par palier? Quand les députés votent sur les règles de Covid demain et que se passe-t-il si les conservateurs votent contre elles

Boris Johnson pourrait être contraint de compter sur le parti travailliste pour faire adopter le nouveau système de niveaux de coronavirus au Parlement.Jusqu’à 100 députés conservateurs seraient mécontents des règles, a admis un ministre du cabinet. L’Angleterre reviendra à une version renforcée du système à trois niveaux après la fin du verrouillage, le 2 décembre, mais de nombreux députés sont mécontents après l’annonce de l’annonce que presque tout le pays est placé dans les deux premiers niveaux.Seulement Cornwall, l’île de Wight et les îles Scilly ont été placées au niveau un.Boris Johnson devra peut-être compter sur les votes travaillistes pour que la motion soit adoptée (Photo: PA) Quand le système de paliers votera-t-il au Parlement? Le vote aura lieu mardi à la Chambre des La session commence à 11h30, ce qui signifie que le vote aura probablement lieu en début d’après-midi.Vous pourrez regarder la couverture sur BBC News et Sky News.Les députés pourraient-ils bloquer les nouvelles restrictions? Même si de nombreux députés conservateurs se rebellent et votez contre le gouvernement, les restrictions sont susceptibles de passer, car les travaillistes devraient soutenir les mesures.Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a reconnu qu’il y avait une «grande frustration» sur les bancs des conservateurs au sujet des mesures, ce qui verra 99% de l’Angleterre confrontée à des restrictions majeures en matière d’hospitalité et de mixage. Le Premier ministre publiera une étude d’impact des restrictions avant un vote serré à la Chambre des communes pour tenter de convaincre les rebelles potentiels.Il leur a offert la possibilité de voter à nouveau le 3 février, mais beaucoup ont encore des inquiétudes « J’ai vu des suggestions selon lesquelles jusqu’à 100 personnes pourraient avoir des inquiétudes », a déclaré M. Eustice. Le secrétaire à l’environnement George Eustice a déclaré que jusqu’à 100 députés conservateurs n’étaient pas satisfaits du nouveau système (Photo: Getty) Député conservateur Peter Bone a déclaré qu’il était «indécis» et qu’il se déciderait après avoir vu l’analyse d’impact. « Le dilemme que j’ai est de faire plus de dégâts par le système de verrouillage à plusieurs niveaux, ou faisons-nous moins », a-t-il dit. Un autre haut député conservateur a déclaré que son vote était « toujours dans la balance » comme il a exhorté M. Johnson à fournir analyse de la façon dont les restrictions de niveau affecteront les entreprises, affirmant qu’il n’était pas convaincu que le gouvernement prenait vraiment en considération leurs besoins.Le chef du travail, Sir Keir Starmer, devrait s’entretenir lundi avec le médecin en chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, alors qu’il déciderait si L’argument du Premier ministre en faveur de restrictions strictes sera renforcé par de nouveaux chiffres suggérant que les infections à coronavirus ont chuté de près d’un tiers en Angleterre lors du deuxième verrouillage national.Il y a eu une baisse de 30% des cas à travers le pays sur presque un Quinze jours ce mois-ci, les dernières conclusions provisoires de l’étude React de l’Imperial College de Londres ont montré que, au niveau régional, la recherche suggère que les infections ont chuté de plus de la moitié dans le Nord-Ouest et non rth East, et étaient également dans le Yorkshire et le Humber. Mais la prévalence est restée élevée dans les East Midlands et les West Midlands.