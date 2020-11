À quelle heure est le vote de verrouillage aujourd’hui? Quand regarder les députés voter sur les nouvelles restrictions de Covid

Les députés voteront mercredi après-midi sur les mesures de verrouillage proposées par Boris Johnson pour l’Angleterre.Le deuxième verrouillage devrait entrer en vigueur à partir de jeudi, les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels étant contraints de fermer. travailler s’ils ne peuvent pas travailler à domicile, pour faire des études ou faire du shopping pour l’essentiel.Le bulletin d’information de l’i politique a coupé le bruit Plus de 20 000 nouveaux cas. Quand aura lieu le vote de verrouillage? Il y aura un débat de trois heures à la Chambre des communes avant le vote de cet après-midi. Le débat suivra les questions du premier ministre, à midi. Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, profitera probablement de cette occasion pour faire griller M. Johnson sur les raisons pour lesquelles il a refusé de décréter un verrouillage du «disjoncteur» en octobre. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que le vote ait lieu vers 16 heures. Comment puis-je le regarder en direct? Vous pouvez regarder le vote en direct sur la chaîne YouTube du Parlement britannique.Il sera également diffusé sur la chaîne de télévision BBC Parliament.Les gens font la queue pour faire leurs achats à Newcastle avant le deuxième verrouillage national (Photo: PA) À quoi faut-il s’attendre? est sur le point de passer confortablement, les travaillistes prévoyant de soutenir les mesures du Premier ministre.Cependant, M. Johnson pourrait faire face à la rébellion de certains de ses propres députés, qui se sont opposés aux nouvelles règles strictes.Environ 15 députés conservateurs pourraient voter contre le gouvernement, selon un rebelle, Sir Charles Walker.Richard Drax, député de South Dorset, a déclaré lors d’un débat mardi qu ‘ »un ensemble de règles et de règlements draconiens, onéreux et invasifs régissent désormais notre existence même ». Il a accusé le gouvernement de mettre le pays y sur un «tour de montagnes russes de verrouillage et de libération» jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible.Quelles sont les nouvelles règles de verrouillage et quand cela prendra-t-il fin? Le verrouillage commencera à 12 h 01 le jeudi 5 novembre et à 12 h 01 le jeudi 2 décembre Les pubs, bars, restaurants, magasins non essentiels et gymnases fermeront et les gens seront invités à rester à la maison à moins d’avoir une raison essentielle de partir. Les gens seront autorisés à faire de l’exercice à l’extérieur et pourront se rendre au travail si ils ne peuvent pas travailler à domicile. Contrairement à la dernière fois, les écoles, les collèges et les universités resteront ouverts. Les gens seront autorisés à rencontrer une personne d’un autre ménage et à s’asseoir avec eux dans un parc à condition qu’ils respectent les directives de distanciation sociale. Les enfants non scolarisés ne compteront pas dans la limite de deux personnes si vous rencontrez quelqu’un d’un autre ménage.

Purline ® Le Zafir V2000 est sèche serviette dernière génération, il possède toutes les qualités d'un sèche serviette Zafir V2000 TB de Purline un sèche-serviettes avec détecteur de présence programmateur hebdomadaire verre trempé noir, un sèche serviette higt tech et innovent. Lorsqu'on parle sèche serviette on pense à nos sèche serviette à tube blanc ou chrome. Ce jour, les sèche serviette se veulent design, contemporain

Disney Présentoir de 6 bougies décoratives Mickey Offre spéciale revendeurs à 2.69 € le blister ! bougie idéale pour décorer les gâteaux d'anniversaire ! Présentoir de 6 blisters (avec trou européen de suspension) contenant 1 bougie décorative Mickey. Convient pour tous les types de gâteau d'anniversaire. Décor en matière agréée contact alimentaire, ne se mange pas. Prix unitaire : 2,69 € ttc le blister ! Dimensions (environ) : (Hauteur) 9 cm. Infos

Dekora Présentoir de 6 bougies décoratives Pat Patrouille Stella Offre spéciale revendeurs à 2.99 € le blister ! bougie idéale pour décorer les gâteaux d'anniversaire ! Présentoir de 6 blisters (avec trou européen de suspension) contenant 1 bougie décorative Pat Patrouille. Convient pour tous les types de gâteau d'anniversaire. Décor en matière agréée contact alimentaire, ne se mange pas. Prix unitaire : 2,99 € ttc le blister ! Dimensions (environ) : (Hauteur) 7 cm x

Poachies Sachet à pocher les oeufs - Poachies - Le sachet de 20 sacs Pocher les oeufs ? Quelle difficulté ! Un coup vous réussissez, un coup c'est trop cuit, un coup l'oeuf se désintègre en filaments... Avec l'innovation Poachies, redevenez maître de vos oeufs. Ces sachets permettent à l'eau d'entrer en contact avec l'oeuf, sans le problème de l'oeuf qui fuit.Pour cela 6

Purline ® Le Zafir V2000 est sèche serviette dernière génération, avec détecteur de mouvement et programmation hebdomadaire Zafir V2000 TW de Purline un sèche-serviettes avec détecteur de présence programmateur hebdomadaire verre trempé Blanc, un sèche serviette higt tech et innovent. Lorsqu'on parle sèche serviette on pense à nos sèche serviette à tube blanc ou chrome. Ce jour, les sèche serviette se veulent design,

Atelier Orféva Médaille Vierge à l'Enfant "Le Regard" (Argent) Médaille Vierge à l'Enfant "Le Regard" en argent 925/1000e. 18mm de diamètre pour 3,60 grammes d'argent. Une médaille idéale pour une naissance ou un baptême. Absolument Magnifique. Fabrication française. Médaille exclusive Atelier Orfeva