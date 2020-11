À quelle heure est le discours de Boris Johnson ce soir? Comment regarder la conférence de presse sur les restrictions de niveau Covid en direct

Boris Johnson dévoile aujourd’hui le nouveau système de restrictions Covid à plusieurs niveaux qui remplacera les mesures de verrouillage actuellement en place en Angleterre.Le Premier ministre fait deux annonces distinctes, exposant les mesures à la Chambre des communes cet après-midi avant de tenir une conférence de presse au La newsletter i politique a coupé le bruit Lire la suite Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? Quand regarder le discours du Premier ministre sur les restrictions de niveau Covid en direct Le verrouillage actuel de l’Angleterre se termine le mercredi 2 décembre, et le pays devrait entrer dans une nouvelle version plus stricte du système à trois niveaux mis en place le mois dernier. a appelé Covid Winter Plan à distance alors qu’il continue de s’isoler après avoir été contacté par NHS Test and Trace.L’auto-isolement de M. Johnson signifie qu’il ne peut pas se présenter aux côtés d’experts en personne (Photo: AP) À quelle heure est la conférence de presse de Boris Johnson ce soir? Le ministre tiendra sa conférence de presse à 19h00 le lundi 23 novembre, après son discours aux députés à 15h30.M. Whitty et Andrew Pollard, d’Oxford Vaccine Group.Vous pouvez regarder son annonce en direct sur BBC News, BBC Parliament et Sky News à la télévision, que vous pouvez trouver en ligne via BBC iPlayer ici et le flux YouTube en direct de Sky News ici. Même si les annonces de lundi devraient donner un aperçu des détails des nouvelles règles, nous ne saurons pas quelles zones entreront dans chaque niveau après le verrouillage avant une nouvelle annonce jeudi. Le Premier ministre reste isolé jusqu’à ce jour, comme il le marque. deux semaines depuis qu’il a rencontré le député conservateur Lee Anderson, qui a ensuite été testé positif au coronavirus.Le Premier ministre devrait mettre fin à sa période de quarantaine jeudi (Photo: AP) Que savons-nous des règles du niveau Covid? Auparavant le premier niveau signifiait que la zone suivait les mêmes mesures nationales qui étaient en vigueur à l’époque dans tout le pays, y compris un couvre-feu de 22 heures pour les pubs et les restaurants et une interdiction de la plupart des rassemblements de plus de six personnes. interdit à l’intérieur alors que la règle des six continuait de s’appliquer à l’extérieur. Le niveau trois était une alerte très élevée et interdisait le mélange social à la fois à l’intérieur et dans les jardins privés, tandis que les pubs et les bars étaient invités à fermer à moins qu’ils ne puissent fonctionner comme un restaurant.Selon les nouvelles règles, davantage de régions de l’Angleterre seront placées sous des niveaux plus élevés et certaines Par exemple, le ministre est censé avoir accepté que les pubs et les restaurants soient autorisés à rester ouverts plus tard que le couvre-feu de 22 heures qui existait auparavant aux niveaux un et deux. En savoir plus Dans quel niveau suis-je? Lorsque la liste des zones de chaque niveau des règles Covid sera annoncée, et les derniers chiffres du cas Les plans signifieront que, bien que les dernières commandes doivent être appelées à 22 heures, les gens auront une heure supplémentaire pour terminer leur nourriture et leurs boissons, avec des heures d’ouverture à être prolongé jusqu’à 23 h, mais plus de places devraient être placées sous les niveaux deux et trois, interdisant presque toutes les rencontres à l’intérieur avec des personnes extérieures à votre ménage.Les noms devraient être autorisés à rouvrir dans toute l’Angleterre, plutôt que d’être soumis à une les autorités locales et les commerces non essentiels ouvriront également leurs portes alors que le gouvernement cherche à augmenter les dépenses d’avant Noël.Les sports de plein air et les services religieux devraient être autorisés à tous les niveaux.Les niveaux seront revus régulièrement. , conformément aux dernières données et tendances et il y aura une obligation légale de maintenir les mesures à l’étude. Le Premier ministre a également annoncé un «programme d’essais majeur» qui sera proposé à tous les domaines du niveau 3 À la suite de l’essai de tests communautaires de masse à Liverpool – en utilisant les tests de rotation rapide – les dirigeants des autorités locales qui relèvent de la catégorie d’alerte très élevée pourront s’appuyer sur un soutien pour offrir les mêmes services dans leurs régions.