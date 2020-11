À quelle heure est le discours de Boris Johnson aujourd’hui? Comment regarder l’annonce de Covid en direct et à quoi s’attendre

Boris Johnson tiendra une conférence de presse aujourd’hui, qui devrait se concentrer sur la croissance du régime de test du Royaume-Uni, après que la société pharmaceutique Pfizer a annoncé que son candidat vaccin contre le coronavirus était efficace à 90% dans des essais à grande échelle. recevoir 10 millions de doses du vaccin d’ici la fin de l’année, s’il est approuvé par les régulateurs. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Plus de 150000 personnes ont été testées positives au Covid-19 au cours des sept derniers jours, soit une légère baisse du Cependant, au cours du week-end, le nombre total de décès dus aux coronavirus dans le comté a dépassé les 60000.À quelle heure est la conférence de presse de Boris Johnson aujourd’hui? Le Premier ministre doit s’adresser à la nation à 17 heures ce soir, a confirmé le n ° 10. fera l’annonce depuis Downing Street.Le Premier ministre devrait se concentrer sur des tests élargis (Photo: Getty) Comment puis-je le regarder en direct? La conférence de presse sera diffusée en direct sur BBC News et Sky News. M. Johnson devrait se concentrer en grande partie sur le régime de test du Royaume-Uni, qui se développe rapidement depuis fin octobre.Le Royaume-Uni a désormais la capacité de réaliser environ un demi-million de tests par jour – le double du chiffre début octobre. .Seulement plus de 344 000 tests ont été traités le 5 novembre, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. M. Johnson vise à introduire des tests de masse à travers le Royaume-Uni. Des essais sont actuellement en cours pour le programme à Liverpool et à Salford.On espère que de meilleurs tests permettront à l’industrie du voyage de s’ouvrir à nouveau.Pfizer a annoncé que son vaccin s’est avéré efficace à 90% lors des tests (Photo: AP) Secrétaire aux transports Grant Shapps a déclaré que le groupe de travail mondial du gouvernement sur les voyages fait de «très bons progrès» dans l’élaboration d’un régime de test qui réduira la période de quarantaine de 14 jours pour les arrivées internationales. Le Premier ministre mentionnera probablement également le vaccin Pfizer, dont le Royaume-Uni a a ordonné 40 millions de doses.Ses essais ont été beaucoup plus fructueux que ce que les experts avaient prédit, il est apparu aujourd’hui.Les régulateurs ont déclaré qu’ils approuveraient un vaccin qui n’est efficace qu’à 50%, de sorte que les 90% signalés pourraient mettre fin à la pandémie en «Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité. Le premier ensemble de résultats de notre essai de phase trois sur le vaccin Covid-19 fournit les premières preuves de la capacité de notre vaccin à prévenir Covid-19 », a déclaré le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.

