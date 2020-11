À quelle heure est l’annonce de Rishi Sunak aujourd’hui? Quand regarder le discours de la chancelière sur la prise en charge du verrouillage de Covid

Rishi Sunak est sur le point de faire une mise à jour économique à la Chambre des communes aujourd’hui et de définir les prochaines étapes du programme de congés.Le gouvernement avait initialement prévu d’abolir le programme de maintien de l’emploi à la fin du mois d’octobre. -minute demi-tour, il a été prolongé jusqu’au 2 décembre – lorsque l’Angleterre doit sortir du verrouillage.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Le chancelier devrait maintenant étendre le programme, apparemment au-delà de la fin du verrouillage, et annoncer un pré – un soutien provisoire à l’Écosse, au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord.À quelle heure est l’annonce de Rishi Sunak aujourd’hui? M. Sunak doit prendre la parole à la Chambre des communes à midi.Il a un créneau d’une heure, il répondra donc probablement aux questions de ses collègues députés après avoir expliqué son Comment puis-je regarder en direct? Vous pouvez regarder l’annonce de la chancelière en direct sur la chaîne YouTube du Parlement britannique.La session sera également diffusée en direct sur la chaîne de télévision BBC Parliament, et il y aura une couverture sur d’autres grandes chaînes d’information, Y compris Sky News.Rishi Sunak s’entretenant avec Boris Johnson à la Chambre des communes mercredi (Photo: Reuters) Que devrait-il annoncer? Le chancelier est sur le point de confirmer que les employés en congé recevront 80% de leur salaire si leurs employeurs ont Le programme de congés pourrait également être étendu après la fin prévue du verrouillage le 2 décembre.M. Sunak est prêt à garantir un financement de congés pour l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord si les administrations décentralisées instaurent leurs propres verrouillages. L’Angleterre envisagerait également de fixer des taux d’intérêt négatifs.Lorsque le Premier ministre Boris Johnson a annoncé samedi un deuxième verrouillage pour l’Angleterre, il a été confirmé que le programme de maintien de l’emploi serait prolongé d’un mois supplémentaire.Depuis lors, le gouvernement écossais a fait pression sur le Royaume-Uni. ministres pour plus de clarté sur la question.Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a appelé le gouvernement britannique à indiquer si le régime de congé pourrait être ext Si l’Écosse décide de suivre l’Angleterre dans un lock-out. Au Pays de Galles, les gens pourront se rendre dans les pubs et les restaurants, et les écoles devraient rouvrir lorsque le «coupe-feu» de deux semaines et demie se terminera la semaine prochaine. , une approche régionale à plusieurs niveaux des restrictions est en vigueur. Les pubs et restaurants d’Irlande du Nord sont toujours fermés après avoir été fermés pendant quatre semaines à compter du 16 octobre.

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°12 - 2 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°10 - 1 1/2 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel

Astralpool Pack hivernage matériel Taille du pack - L (piscine jusqu’à 10 x 5m), Dimension bouchons - n°09 - 1 1/4 Pack hivernage matériel Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine, détériorer le revêtement et endommager les équipements de manière irréversible. Il est recommandé quelque soit la structure de la piscine. Quel pack pour ma piscine ? Composition des packs : Pack Taille piscine max Matériel

Philosophy Philosophie Quand l’espoir n’est pas assez hydratant sérum antioxydant 30ml Philosophie Quand l’espoir n’est pas assez hydratant Sérum antioxydant hydrate la peau terne et sèche et la revitalise. Ce sérum a les avantages des antioxydants, vitamines et autres ingrédients riches pour aider à réduire l’apparence des rides et des ridules.

Ambiance-sticker Sticker citation aujourdh'hui est ton jour Des stickers muraux citations pour la déco ! Avec les stickers citation et ce _nameofproduct_, vous pourrez enfin décorer l'intérieur de votre maison à votre guise avec leur aide ! Les stickers muraux citation, c'est la richesse des mots pour une décoration tendance !! Où coller cet autocollant déc

Ambiance-sticker Sticker citation aimer c'est regarder ensemble Des stickers muraux citations pour la déco ! Avec les stickers citation multicolore et ce _nameofproduct_, vous pourrez enfin décorer l'intérieur de votre maison à votre guise avec leur aide ! Les stickers muraux citation, c'est la richesse des mots pour une décoration tendance !! Où coller cet aut