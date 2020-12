À quelle heure est l’annonce de Nicola Sturgeon aujourd’hui? Quand regarder la mise à jour du niveau Écosse et à quoi s’attendre

Nicola Sturgeon donnera cet après-midi une mise à jour hebdomadaire sur le système de niveaux de coronavirus de l’Écosse.L’Écosse fonctionne actuellement sous un système de restrictions à cinq niveaux.La newsletter i Dernières nouvelles et analyses Onze régions, y compris Glasgow, sont au niveau quatre, le niveau supérieur. Sous ce niveau, les pubs, les restaurants et les commerces non essentiels sont tous tenus de fermer.Quelle heure est l’annonce de Nicola Sturgeon aujourd’hui? Le Premier ministre parlera au Parlement écossais peu après 14 heures aujourd’hui.Comment puis-je regarder en direct? L’annonce sera diffusé en direct sur BBC Scotland, avec une couverture à partir de 14h15, il y aura également une couverture sur BBC News, que vous pouvez également trouver sur BBC iPlayer, et Sky News, que vous pouvez regarder via YouTube.Aberdeen devrait être déplacé jusqu’à Niveau trois (Photo: Getty) À quoi faut-il s’attendre? Mme Sturgeon devrait élever Aberdeen et Aberdeenshire du niveau deux au niveau trois.Douglas Lumsden, co-leader du conseil municipal d’Aberdeen, a déclaré à la BBC Ecosse qu’il avait été informé que la ville d’Aberdeen et l’Aberdeenshire pourrait être déplacé lors d’une réunion avec le vice-premier ministre John Swinney. Il fait pression pour que les deux zones restent au niveau deux, affirmant que les restrictions de niveau trois seraient «dévastatrices» pour les entreprises. Sous le niveau trois, les pubs et les restaurants sont interdits. de servir de l’alcool et doit fermer à 18 heures. Les lieux de divertissement comme les cinémas doivent fermer et il y a une interdiction de socialiser à domicile.Aberdeen a enregistré 87,9 cas pour 100000 personnes dans la semaine du 27 novembre, tandis que le chiffre d’Aberdeenshire était de 91,5, ce qui est encore bien inférieur à celui des régions les plus touchées de l’Écosse. . Glasgow a enregistré 168,8 cas pour 100000 sur la même période, tandis que le nombre de Renfrewshire était le plus élevé, à 215.Les personnes vivant dans les zones de niveau quatre devraient être déçues, car Mme Sturgeon a déclaré que leur situation ne serait pas réexaminée avant le 11 décembre. Glasgow, les autres zones actuellement au niveau quatre sont le nord et le sud du Lanarkshire, l’ouest et l’est du Dunbartonshire, le Renfrewshire et l’est du Renfrewshire, le sud et l’est de l’Ayrshire, le West Lothian et Stirling.L’Écosse a enregistré lundi 369 nouveaux cas de Covid-19, avec trois décès. Ces chiffres étaient inférieurs aux attentes, mais Mme Sturgeon a déclaré que cela était dû à un problème de traitement des données.