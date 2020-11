À quelle heure est l’annonce de Mark Drakeford aujourd’hui? Quand regarder la mise à jour de Wales Covid et à quoi s’attendre

Le Pays de Galles renforce ses règles sur les coronavirus à l’approche de Noël.Le premier ministre Mark Drakeford fera une annonce aujourd’hui, détaillant les plans pour les trois prochaines semaines.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Les salles seront obligées de fermer complètement.Voici tout ce que vous devez savoir.À quelle heure est l’annonce de Mark Drakeford aujourd’hui? Le Premier ministre s’exprimera à 12h15 le lundi 30 novembre.Comment puis-je regarder en direct? Le gouvernement gallois diffuse généralement les annonces En direct sur sa page Facebook, il sera également diffusé en direct sur BBC One Wales.Que va-t-il changer? M. Drakeford devrait annoncer des règles plus strictes pour l’industrie hôtelière, ainsi qu’un ensemble de soutien financier.Pubs, bars et restaurants ont été ouvert au Pays de Galles depuis la fin du verrouillage du coupe-feu le 9 novembre, avec un couvre-feu à 22 heures sur les ventes d’alcool. Des règles plus strictes devraient être annoncées pour les pubs et les restaurants (Photo: Getty) Les cinémas, les pistes de bowling et autres lieux de divertissement intérieurs fermeront également dans le cadre des restrictions.Mais les magasins non essentiels, les coiffeurs, les gymnases et les centres de loisirs resteront ouverts. Le Premier ministre a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse du gouvernement gallois que les mesures étaient nécessaires, car les cas augmentaient et qu’une «marge de manœuvre» était nécessaire avant la période de Noël. avait recommencé à monter, le terrain gagné étant désormais «érodé». «Les nouveaux arrangements s’appliqueront à l’ensemble du pays de Galles», a déclaré M. Drakeford. «Cela est nécessaire car nous avons besoin d’un effort national supplémentaire pour faire baisser les taux en les régions du pays où elles sont élevées et pour éviter que ces régions ne s’aggravent où nous avons soutenu les avantages du coupe-feu plus longtemps. En savoir plus Puis-je voyager au Pays de Galles depuis l’Angleterre après la fin du verrouillage? Les règles sur les voyages de travail et de vacances expliquent: «Une approche nationale peut continuer à nous protéger tous.« Aucun de nous ne veut voir de nouvelles restrictions dans notre vie quotidienne ou notre économie, mais nous sommes confrontés à un virus à la fois cruel et implacable, en particulier dans sa poursuite des plus vulnérables. « Il s’accélère à mesure que nous avançons vers l’hiver et il prospère dans tous les endroits où nous entrons en contact étroit les uns avec les autres. » En ajoutant aux actions que nous prenons maintenant, nous pouvons nous préparer responsable pour Noël. »