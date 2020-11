À quelle heure est l’annonce Covid du gouvernement aujourd’hui? Comment regarder la mise à jour d’Alok Sharma et à quoi s’attendre

Le gouvernement présentera sa dernière mise à jour en direct sur Covid-19 aujourd’hui, dirigée par le secrétaire aux affaires Alok Sharma.Les annonces récentes de Downing Street ont principalement été dirigées par Boris Johnson, qui s’est adressé à la nation pour la dernière fois lundi soir. Cela vient après que l’Angleterre a terminé sa première semaine complète de mesures de verrouillage national qui dureront jusqu’au début de décembre – voici quand regarder et à quoi s’attendre. Lire la suite Le drame de Lee Cain laisse Boris Johnson devant le choix entre sa fiancée et son aide politique le plus fidèle Quelle heure est la mise à jour de Covid aujourd’hui? L’annonce de Covid de ce soir vient, comme d’habitude, de Downing Street et commencera à 17 heures. rejoint par le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS pour l’Angleterre.Vous pouvez regarder l’annonce en direct sur BBC News et Sky News à la télévision, ou syntoniser en ligne via BBC iPlayer ici et le flux YouTube en direct de Sky News ici. une caractéristique familière du premier verrouillage, mais qui a pris fin lorsque les principales restrictions nationales ont été levées et que le nombre de cas a commencé à baisser.Lorsque le Premier ministre a prononcé la 100e conférence à la fin du mois de septembre, il a indiqué que les briefings reviendraient davantage. souvent, et il a été annoncé plus tard que les briefings quotidiens télévisés commenceraient en novembre, dirigés par le porte-parole de M. Johnson, l’ancien journaliste d’ITV et de la BBC, Allegra Stratton. se joint au Business Secretary pour le briefing d’aujourd’hui (Photo: AFP / Getty) Que pouvez-vous attendre de l’annonce de Covid d’aujourd’hui? Aucune nouvelle annonce n’est attendue de la part du Business Secretary dans le discours d’aujourd’hui. La réponse britannique de Covid après que l’Angleterre est entrée dans sa deuxième période de restrictions nationales jeudi dernier Les nouvelles mesures, qui ont été introduites après que le système à trois niveaux du gouvernement n’a pas réussi à réduire la propagation du coronavirus en Angleterre, devraient durer jusqu’au mercredi 2 décembre. incluent les personnes qui restent à la maison, sauf pour des raisons spécifiques telles que l’exercice et le travail qui ne peuvent pas être effectués à distance, ainsi que l’interdiction de voyager à l’étranger et la fermeture de coiffeurs, de gymnases et de lieux d’accueil.Les apparitions de M. Sharma aux mises à jour de Covid ont été rares en ces derniers mois (Photo: Getty) De nouveaux chiffres publiés mercredi ont montré que plus de 50000 personnes sont maintenant décédées au Royaume-Uni après avoir été testées positives pour le coronavirus. vernment a déclaré que 595 personnes supplémentaires étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 mercredi, portant le total britannique à 50365.Il s’agissait du deuxième jour consécutif où le nombre quotidien de décès signalés était le plus élevé depuis le 12 mai. Le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a déclaré: «Malheureusement, la tendance à la hausse est susceptible de se poursuivre et il faudra plusieurs semaines avant que l’impact des mesures actuelles – et des sacrifices que nous faisons tous – soit vu et reflété. dans les données. «En limitant les contacts avec les autres, vous contribuez à arrêter la propagation du virus. Cela entraînera moins d’infections et contribuera à sauver des vies. Ensemble, nous pouvons maîtriser le virus. »

