À quelle heure commence la journée communautaire Electabuzz? Elekid et boîte spéciale disponibles – .

Pokémon Go a testé la possibilité de négocier à distance dans un rayon de 12 km, mais il s’agit simplement d’une série de tests à durée limitée qui se termineront pour la première fois lundi. Alors que beaucoup de gens espèrent que la fonctionnalité deviendra permanente, les fans ne doivent pas oublier qu’il y a aussi une journée communautaire passionnante d’Electabuzz à prévoir. Certaines personnes demandent à quelle heure commence la journée communautaire Electabuzz dans Pokémon Go, et vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir, y compris des détails sur la disponibilité d’Elekid plus une boîte spéciale.

Alors que novembre a déjà eu une semaine d’animation avec son propre ensemble de tâches et de récompenses, l’autre créature mise en lumière qui aura un jour portant son nom est Magmar. Cela se produira le 21 novembre et inclura Magby ainsi que la possibilité de faire évoluer Magmar en un Magmortar qui connaît Thunderbolt.

Avec Magmar quelque chose à espérer dans un proche avenir, vous découvrirez ci-dessous l’heure de début de l’événement de la journée communautaire Pokémon Go Electabuzz.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

⚡ Le saviez-vous? On a dit que l’un des Pokémon présentés par #PokemonGOCommunityDay de ce mois-ci, Electabuzz, avait de l’électricité sur la surface de son corps. Dans l’obscurité, son corps brille d’un bleu blanchâtre. ⚡ – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 13 novembre 2020

Boîte de jour communautaire Pokémon Go Elekid et Electabuzz

La journée communautaire Electabuzz pour Pokémon Go comprendra une boîte spéciale plus Elekid.

Elekid fera éclore des œufs de 2 km lors de la journée communautaire Electabuzz dans Pokémon Go, tandis que la boîte spéciale sera disponible pour 1280 pièces.

Cette boîte sera un achat unique et comprend les éléments suivants:

Un Elite Fast TM

Trois super incubateurs

Trois encens

30 balles Ultra

En plus de ce qui précède, vous trouverez également Electabuzz plus fréquemment dans la nature avec un Shiny disponible à attraper, et vous pourrez également faire évoluer Electabuzz en Electivire avec la compétence Flamethrower.

À quelle heure commence la journée communautaire Electabuzz dans Pokémon Go?

L’heure de début de la journée communautaire Electabuzz dans Pokémon Go est de 11h00 à 17h00, heure locale, le 15 novembre.

Une fois que l’heure de début de la journée communautaire Electabuzz dans Pokémon Go a commencé, vous ne disposerez que d’un nombre limité d’heures pour terminer tout ce qui est proposé.

Quand il s’agit de faire évoluer la créature électrique en Electivire, sachez que vous avez jusqu’à 19h00 pour terminer l’évolution avec Lance-flammes.

Dans d’autres nouvelles, Comment obtenir le badge GlitchCon 2020 sur Twitch pour l’événement numérique du 14 novembre

Partager : Tweet