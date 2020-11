À quelle heure commence la journée communautaire de Magmar? Détails de la boîte Magby et spéciale – .

La base de fans de Pokémon Go est ravie des nouvelles concernant les augmentations de son plafond de niveau avec une énorme mise à jour de Beyond, mais les entraîneurs ne doivent pas oublier qu’il y a une communauté pour Magmar juste au coin de la rue. Certaines personnes ont demandé à quelle heure commence la journée de la communauté Magmar pour Pokémon Go, et vous trouverez ici l’heure de début, ainsi que des détails concernant Magby et une boîte spéciale.

Il y a un événement Home qui est actuellement disponible avec son propre ensemble de tâches et de récompenses à accomplir jusqu’à 22h00 le 23 novembre, puis les fans pourront participer à un événement Lake Legends le 24 novembre.

Bien que l’événement Home soit quelque chose à compléter avec Lake Legends dans moins d’une semaine, vous trouverez ci-dessous l’heure de début de la journée communautaire Pokémon Go Magmar, ainsi que des détails sur la boîte spéciale de Magby et Niantic.

Boîte de jour communautaire Pokémon Go Magby et Magmar

La journée de la communauté Magmar pour Pokémon Go mettra en vedette Magby ainsi qu’une boîte spéciale.

Magby fera éclore des œufs de 2 km lors de la journée communautaire Pokémon Go pour Magmar, tandis que la boîte spéciale sera disponible pour 1280 pièces.

Ce package exclusif comprendra tout ce qui est énuméré ci-dessous:

Élite Charged TM

Trois super incubateurs

Trois œufs chanceux

30 balles Ultra

En plus de Magby et de la boîte spéciale, il y aura également des tâches de recherche et des récompenses chronométrées exclusives, et il y aura également une surprise pour prendre des instantanés.

À quelle heure commence la journée communautaire Pokémon Go Magmar?

La journée communautaire Pokémon Go Magmar débutera à 11h00, heure locale, le 21 novembre.

Après avoir commencé aux heures ci-dessus, vous n’avez que jusqu’à 17h00, heure locale, pour terminer tout ce que la journée communautaire Pokémon Go Magmar a à offrir.

Cependant, bien que la durée de l’événement ne soit que de six heures, vous en avez deux autres pour obtenir Magmortar avec Thunderbolt.

L’événement est à peu près identique à celui du début du mois avec Electabuzz, donc tous les entraîneurs devraient être étourdis et à l’aise avec ce qui est proposé.

