À quelle heure Boris Johnson prend-il la parole aujourd’hui? Mise à jour des restrictions COVID-19 – .

À quelle heure Boris Johnson prend-il la parole aujourd’hui? Le PM devrait informer la nation des restrictions de Noël et du COVID-19.

Après avoir récemment été remis en lock-out, il y a des inquiétudes croissantes concernant ce à quoi ressemblera un Noël en proie au COVID-19.

Le verrouillage est actuellement prévu pour se terminer le mercredi 2 décembre 2020 et Boris Johnson annoncera les détails du «plan d’hiver COVID-19» à la Chambre des communes le lundi 23 novembre 2020.

Il est prévu que ce plan aborde la manière dont le Royaume-Uni reviendra à un système à trois niveaux à partir du 2 décembre et comment les familles pourront célébrer la période des fêtes.

Une fois le plan établi à la Chambre des communes, Boris s’entretiendra avec la presse.

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à être à l’écoute?

À quelle heure Boris Johnson prend-il la parole aujourd’hui?

Bien qu’une heure n’ait pas été confirmée, des annonces ont régulièrement été faites à la Chambre des communes, qui ouvre à 14h30 le lundi. Les points de presse ont tendance à suivre vers 17 heures de Downing Street.

Quant à la détermination des niveaux dans lesquels certaines parties du pays seront placées, une annonce est attendue le jeudi 26 novembre 2020.

Cambridge News note que le PM devrait annoncer que les magasins non essentiels peuvent rouvrir à partir du mercredi 2 décembre. On prévoit également que les pubs et les restaurants pourraient faire face à plus de restrictions.

Salut les gens, mise à jour rapide de ma part. Toujours auto-isolé et travaillant depuis mon bureau à Downing St, dirigeant notre réponse à la pandémie. pic.twitter.com/jtgLwVCUaU – Boris Johnson (@BorisJohnson) 21 novembre 2020

Revenir aux restrictions à trois niveaux

Beaucoup s’attendent à des directives plus strictes une fois que nous passerons du verrouillage à des restrictions à trois niveaux.

Il est entendu que le PM annoncera que tous les magasins non essentiels pourront ouvrir dans les trois niveaux après la fin du verrouillage.

Cependant, ce sont les pubs et les restaurants qui semblent prêts à faire face à des mesures plus strictes. Cependant, le couvre-feu de 22 heures qui était en place lors du dernier verrouillage à trois niveaux sera probablement prolongé jusqu’à 23 heures. Les dernières commandes seront passées à 22 h, mais les clients auront ensuite le temps de terminer leur repas et leurs boissons avant de quitter les lieux.

Le public espère que tout deviendra clair après les annonces faites aujourd’hui et jeudi.

