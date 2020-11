À quelle heure Assassin’s Creed Valhalla sort-il? Heure de sortie pour PS4, Xbox One et PC – .

Assassin’s Creed Valhalla est le dernier épisode de la série interminable de l’histoire vaguement racontée et vous pouvez regarder près de deux heures de jeu pour vous rendre encore plus emballé pour son lancement. Beaucoup de gens demandent à quelle heure Assassin’s Creed Valhalla sortira, et vous trouverez ici l’heure de sortie pour PS4, Xbox One et PC.

Il existe une mise à niveau gratuite disponible pour Assassin’s Creed Valhalla vers Xbox Series X et PS5, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui l’obtiennent dès que possible sur la génération actuelle. Et la meilleure nouvelle est que vous n’avez pas à pré-commander une édition spécifique et plus chère pour obtenir la mise à jour gratuite.

Que vous ayez précommandé le jeu ou que vous attendiez avec impatience des critiques pour vous aider à rendre un jugement, vous découvrirez ci-dessous l’heure de sortie du jeu sur PS4, Xbox One et PC.

Bonus de précommande d’Assassin’s Creed Valhalla

Le bonus de précommande pour Assassin’s Creed Valhalla est une mission supplémentaire nommée The Way of the Berserker.

Ce bonus de précommande sera fourni avec chaque édition d’Assassin’s Creed Valhalla, mais il existe deux autres versions disponibles auprès de Standard.

Alors que l’édition standard coûte 59,99 £, il existe une édition Gold pour 84,99 £ et une version Ultimate pour 91,99 £ (prix pour PS4 / PS5).

L’édition Gold est livrée avec un Season Pass plus The Legend of Beowulf, tandis que l’édition Ultimate comprendra les deux avec trois lots de contenu thématiques.

Quelle est l’heure de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla?

L’heure de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla sur PS4 et Xbox One est 00:01 heure locale le 10 novembre.

En ce qui concerne PC via Ubisoft Connect, l’heure de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla est 21h00 PT le 9 novembre et 00h01 HE le 10 novembre.

Enfin, pour la boutique Epic Games, le jeu sortira à 08h00 PT et 11h00 HE le 10 novembre.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible pour PS5 lors du lancement de la console de nouvelle génération, mais les délais de publication ci-dessus ont été confirmés et partagés par Ubisoft.

