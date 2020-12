À quel point votre sapin de Noël est-il vert? De l’approvisionnement local de votre arbre aux habitats, comment réduire l’empreinte carbone de votre arbre

Il n’y a aucun moyen de contourner le fait que Noël a une grande empreinte carbone, des voyages que nous faisons aux cadeaux que nous offrons et aux grandes quantités de nourriture que nous mangeons. Mais il est possible au moins de réduire les impacts négatifs. Le changement climatique et les niveaux de dioxyde de carbone étant désormais des sources de préoccupation majeures, il est sûrement temps de voir ce qui peut être fait pour être plus respectueux de l’environnement, et l’arbre de Noël est un bon point de départ. En tant que rédacteur en chef d’une revue universitaire sur l’arboriculture – la culture des arbres – c’est quelque chose que je connais un peu. Il y a plusieurs aspects à évaluer: comment les arbres sont cultivés, combien d’années ils sont utilisés et comment ils sont éliminés ou recyclés. Pour les arbres artificiels, nous devons également considérer de quoi ils sont faits et comment et où ils sont fabriqués. Ian D. Rotherham, Sheffield Hallam University Pour les vrais arbres, il y a une question de savoir d’où ils viennent et comment ils ont grandi. L’approvisionnement local de votre arbre réduira les coûts de transport et les émissions et soutiendra également les emplois locaux. L’habitat peut être un autre problème, car les arbres cultivés dans les landes, les landes et les tourbières sont extrêmement dommageables avec des pertes massives de tourbe-carbone et de biodiversité, et une augmentation des inondations en aval. Il vaut mieux choisir à la place des arbres cultivés sur des champs arables ou des prairies «améliorées» de peu d’intérêt écologique.Ne vous inquiétez pas des émissions.Survir votre arbre localement réduira les coûts de transport et les émissions et soutiendra les emplois locaux (Photo: BEN STANSALL / AFP / Getty) Lors de l’achat d’un arbre de Noël, les gens peuvent s’inquiéter du rejet de dioxyde de carbone dans l’atmosphère lorsqu’il est abattu puis, une fois utilisé, éliminé. Mais cela pose des problèmes et des complications. Oui, vous coupez un jeune arbre qui sera soit éclairci dans une plantation d’arbres plus grands, soit faisant partie d’une culture d’un seul âge, tous coupés en même temps. Dans un premier temps, la perte de votre arbre ne fera aucune différence sur le bilan de carbone de la plantation puisque les autres arbres à proximité pousseront en compensation car la concurrence pour la lumière et les nutriments est réduite, même lorsqu’un arbre a été récolté dans le cadre de une culture d’un seul âge, une partie de sa matière organique (et de son carbone) restera sous forme de racines mortes et de feuilles mortes à réincorporer dans la banque de carbone du sol. Et si vous recyclez l’arbre après l’avoir utilisé comme copeaux de bois, tout ce matériau est également renvoyé dans le sol et seule une petite proportion retournera immédiatement dans l’atmosphère. En savoir plus Des alternatives écologiques aux faux sapins de Noël, de la location au recyclage Si vous brûlez le vieil arbre, il est clair que le dioxyde de carbone et les autres polluants vont immédiatement dans l’air. Cependant, même dans ce scénario, votre arbre ne peut renvoyer à l’atmosphère que le carbone qu’il a retiré en premier lieu – il n’y a donc aucune perte nette de carbone. Nos véritables préoccupations concernant la libération de carbone proviennent de la combustion de combustibles fossiles depuis le sous-sol et des dommages causés au stockage à long terme du carbone dans les tourbières et les tourbières. L’élimination en décharge est beaucoup plus dommageable que l’incinération: il n’y a pas grand-chose à choisir entre les différentes espèces d’arbres de Noël, du moins en termes d’impact carbone. Il y a des problèmes, cependant, en ce qui concerne la façon dont les arbres sont cultivés et en particulier l’utilisation de pesticides dans leur culture, et les dommages potentiels aux précieux habitats fauniques. Un exemple récent est les dommages causés à une tourbière de Cumbria par la plantation inappropriée de conifères.Un arbre artificiel, par contre, peut avoir une empreinte carbone relativement importante en fonction de sa fabrication et surtout de la manière dont il est fabriqué. de nombreuses années, il reste en service. Étalé sur dix ans, l’impact est négligeable, mais s’il a été fabriqué à l’étranger, alors l’empreinte carbone immédiate est considérable. Comment réduire l’empreinte de votre arbre Achetez un vrai arbre, mettez-le dans un pot et utilisez-le pendant plusieurs années et enfin plantez-le à l’extérieur pour vivre. De cette façon, vous épongerez même un peu de votre empreinte carbone des autres célébrations de Noël.Recyclez votre vrai arbre après utilisation comme copeaux de bois ou compost. Ne le mettez pas dans la poubelle ou ne le brûlez pas.Achetez localement et auprès d’un organisme de bienfaisance.Évitez les arbres apportés de loin et surtout d’une source nuisible à l’environnement – demandez au détaillant d’où ils viennent. Mieux encore, rendez-vous directement dans un magasin de la ferme locale ou sur le site du National Trust qui produit et vend des arbres. Si possible, demandez des arbres de culture biologique. Certains producteurs font un don par arbre à un organisme de bienfaisance environnemental – alors demandez quand vous achetez. la consommation »de biens a des impacts environnementaux, mais cela fait partie intégrante de la vie. Les arbres de Noël procurent beaucoup de plaisir à de nombreuses personnes – essayez simplement de renforcer les bons aspects et d’éviter ou de minimiser les mauvais. Ian D. Rotherham, professeur de géographie environnementale et lecteur en tourisme et changement environnemental, Sheffield Hallam University Cet article est republié de The Conversation sous licence Creative Commons. Lisez l’article original.