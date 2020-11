À quel niveau suis-je? Quand la liste des domaines de chaque niveau des règles Covid sera-t-elle annoncée, et les derniers chiffres de cas

Boris Johnson annoncera que l’Angleterre reviendra à son système de restrictions à trois niveaux plus tard dans la journée.Le Premier ministre devrait faire une annonce télévisée ce soir, exposant des plans pour l’Angleterre une fois le verrouillage terminé le 2 décembre. Il devrait annoncer que le pays reviendra à une version renforcée du système à trois niveaux qui était en place avant le verrouillage.Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson aujourd’hui? Le Premier ministre devrait exposer la stratégie de sortie du verrouillage à la Chambre Il le fera par liaison vidéo, car il s’auto-isole toujours après avoir été contacté par NHS Test and Trace la semaine dernière.M. Johnson a rencontré le député conservateur Lee Anderson jeudi dernier, qui a ensuite été testé positif pour Covid- 19.Boris Johnson fera une annonce sur les plans plus tard dans la journée (Photo: WireImage) Le Premier ministre doit s’isoler malgré le temps passé dans une unité de soins intensifs avec le virus plus tôt cette année. a annoncé ses plans à la Chambre des communes, le premier ministre s’adressera ensuite à la nation lors d’une conférence de presse télévisée plus tard ce soir, ce qui pourrait être à l’heure habituelle de 17 heures, même si cela peut aussi être plus tard avec une partie de l’annonce télévisée précédente du premier ministre. Il y a une chance qu’une autre personnalité du gouvernement, comme le secrétaire à la Santé Matt Hancock, remplace M. Johnson, étant donné qu’il s’isole. À quel niveau serai-je? Le gouvernement n’annoncera pas à quel niveau chaque région tombera Cependant, plus de zones devraient être placées dans les niveaux deux et trois par rapport à octobre, avant le début du deuxième verrouillage national.Les tests de masse devraient être intensifiés dans les zones de niveau trois, leur donnant «une voie directe de sortie Les symboles et les commerces non essentiels pourraient être autorisés à rester ouverts à tous les niveaux, afin d’essayer de maintenir les entreprises à flot avant Noël. Le couvre-feu de 22 heures pour les pubs et les restaurants devrait être poussé d retour à 23h. Cependant, dans les établissements de niveau deux, il est possible que les établissements de niveau deux ne soient autorisés à servir de l’alcool que lors d’un repas, alors qu’ils ne seront à emporter que dans le troisième niveau. couloir pourrait éventuellement être réduit de 14 à 5 jours, donnant aux gens la possibilité de rendre visite à des proches à l’étranger avant Noël. Combien de cas de Covid y a-t-il dans ma région? Le nord-ouest de l’Angleterre est toujours la région la plus touchée. De grandes parties du Grand Manchester et du Lancashire ont enregistré plus de 400 cas pour 100000 habitants au cours des sept jours précédant le 17 novembre, ainsi que dans certaines parties du nord-est, y compris Newcastle et Middlesbrough, et Staffordshire dans les Midlands. le reste du nord de l’Angleterre a enregistré plus de 200 cas pour 100000 habitants, de même que Londres, l’Essex, le Kent, Glasgow, le sud du Pays de Galles et certaines parties du sud-ouest, y compris Bath.Le nord-ouest du Pays de Galles, le Suffolk et le nord de l’Écosse sont les meilleurs Vous pouvez trouver une carte des cas sur le site Web du gouvernement ici.

