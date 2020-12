À quel niveau suis-je? Les restrictions de verrouillage de Covid en Écosse dans leur intégralité

Dans le cadre du système à plusieurs niveaux de restrictions Covid de l’Écosse, la nation est divisée en cinq niveaux en fonction de la prévalence de la pandémie dans chaque région.Le système a été déployé le lundi 2 novembre, mais est régulièrement revu en fonction du nombre de cas – avec une série de zones. Nicola Sturgeon a qualifié cette décision de «désagréable mais nécessaire», mais a déclaré que cela donnerait à l’Écosse «la meilleure chance possible» d’accorder un peu de répit pour Noël. d’un niveau à l’autre, et la différence des règles applicables pour chacun, signifie qu’il est important de rester au courant des restrictions dans votre région – voici comment vous assurer que vous n’êtes pas pris au piège. Il existe cinq niveaux de restrictions Covid dans le système écossais (Photo: Getty Images) À quelle fréquence les restrictions de niveau de l’Écosse sont-elles révisées? Conformément à la structure décrite par Mme Sturgeon, les niveaux sont mis à jour chaque semaine – les changements sont annoncés par le premier ministre tous les mardis, les changements de règles entrant en vigueur à partir du vendredi suivant. Dans le cadre du premier examen le 10 novembre, il a été annoncé que les zones des collectivités locales d’Angus, Fife et Perth et Kinross passeraient du niveau deux au niveau trois. Une semaine plus tard, les changements étaient plus spectaculaires, avec 11 zones passant du niveau trois au niveau quatre: la ville de Glasgow, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling et West Lothian. Ils resteront dans le niveau le plus élevé jusqu’à 18 heures le 11 décembre.Il a été annoncé que deux autres zones – Midlothian et East Lothian – avaient des restrictions assouplies en passant du niveau 3 au niveau 2, bien que la semaine suivante, il ait été annoncé que Midlothian resterait au niveau 3. En savoir plus Carte des niveaux de l’Écosse: liste complète des zones de chaque niveau avant l’examen d’aujourd’hui et explication des restrictions Covid Comment vérifier le niveau Covid dans votre région d’Écosse Avec les règles en place variant d’un niveau à l’autre et d’une région à l’autre, le gouvernement écossais a créé un vérificateur de code postal qui permet aux résidents de vérifier quelles restrictions s’appliquent à leur région.Vous pouvez trouver l’outil ici sur le site Web du gouvernement, qui comprend également des détails sur la façon de trouver votre code postal si vous ne le connaissez pas .Entrez simplement votre code postal et l’outil vous indiquera non seulement à quel niveau des cinq niveaux votre maison appartient, mais décrit les restrictions qui s’appliquent à vous dans leur intégralité.Nicola Sturgeon annonce les mises à jour de t Les niveaux à Holyrood tous les mardis (Photo: Getty images) Liste complète des zones de chaque niveau des règles du Covid écossais Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour voir à quel niveau se trouve chaque région après le dernier examen, ou consulter la liste complète. niveau 0 Aucun niveau 1 MorayHighlandOrkney IslandsShetland IslandsNa h-Eileanan SiarLevel 2 écossais BordersDumfries & GallowayAberdeen CityAberdeenshireArgyll & ButeEast LothianLevel 3 Nord AyrshireClackmannanshireFalkirkInverclydeCity de EdinburghDundee CityAngusFifePerth et KinrossMidlothianLevel 4 Glasgow CityRenfrewshireEast RenfrewshireWest DunbartonshireEast DunbartonshireNorth LanarkshireSouth LanarkshireSouth AyrshireEast AyrshireWest LothianStirlingThe premières zones ont été mis sous le niveau quatre restrictions dans la deuxième examen des règles (Photo: Getty Images) Quelles sont les règles dans chaque niveau de restrictions Covid? Voici comment les restrictions se resserrent sous les niveaux supérieurs du système écossais: Niveau 0 Maximum de huit personnes de trois ménages autorisé à se réunir à l’intérieur. À l’extérieur, jusqu’à 15 personnes de cinq ménages.Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées.Non les voyages non essentiels à destination ou en provenance des régions de niveau 3 ou supérieur en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles. Les déplacements dans les zones réglementées ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent.Évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison dans la mesure du possible. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut.Les événements en plein air sont autorisés. Événements en salle autorisés avec un nombre restreint, mais pas d’aires de repos groupées.Mariages, partenariats civils et funérailles autorisés, avec une limite de 50 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50 personnes, les écoles et les crèches peuvent ouvrir et les garderies informelles sont autorisées. Les universités et les collèges offrent un mélange d’apprentissage à distance et en présentiel.Tous les sports et exercices sont autorisés, cours de conduite autorisés, lieux de loisirs et de divertissement et attractions touristiques peuvent ouvrir.Niveau 1Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer, à la fois à l’intérieur et Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions horaires peuvent s’appliquer.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées.Aucun voyage non essentiel vers ou depuis le niveau 3 régions ou plus en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles. Les déplacements dans les zones réglementées ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent.Évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison dans la mesure du possible. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut et les gens ne doivent se rendre au bureau que si cela est nécessaire Les événements en plein air sont autorisés, si assis et avec beaucoup d’espace ouvert. Les petits événements en salle assis sont également autorisés. Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte sont limités à 50, les écoles et les crèches peuvent ouvrir et les garderies informelles sont autorisées. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face-à-face. Tous les sports et exercices sont autorisés, sauf les sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les cours de conduite sont autorisés, des lieux de loisirs et de divertissement et des attractions touristiques peuvent ouvrir.Niveau 2 Interdiction de visite à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer. L’alcool ne peut être consommé qu’à l’intérieur avec un repas principal.Les hôtels, les chambres d’hôtes, les gîtes, les caravanes et les campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées.Aucun voyage non essentiel vers ou depuis des zones de niveau 3 ou supérieur en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles. Les déplacements dans les zones réglementées ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent.Évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison dans la mesure du possible. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut et les gens ne doivent se rendre au bureau que si cela est nécessaire .Les événements ne sont pas autorisés, à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf les événements drive-in.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais avec des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face-à-face. Tous les sports et exercices sont autorisés, sauf les sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les leçons de conduite sont autorisées, les attractions touristiques peuvent ouvrir.Les cinémas et les salles de jeux peuvent ouvrir, mais les centres de jeux, les fêtes foraines, les pistes de bowling intérieures, les théâtres, les salles de billard / billard, les salles de musique, les casinos, les salles de bingo et les boîtes de nuit sont fermés. a déclaré que les restrictions offrent les meilleures chances de répit à Noël (Photo: PA) Niveau 3 Interdiction des visites à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants sont interdits de vente d’alcool à l’intérieur ou à l’extérieur. La nourriture peut toujours être vendue, mais des limites sur les heures d’ouverture peuvent s’appliquer.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais seuls les locaux sont encouragés. Séjours professionnels autorisés Pas de déplacements non indispensables dans ou hors de la zone de niveau 3. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles.Les déplacements dans des zones restreintes ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales de quarantaine s’appliquent.Évitez l’utilisation non essentielle des transports en commun. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison élargie. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes, mais des mesures de protection supplémentaires peuvent être nécessaires.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste la valeur par défaut et les gens ne devraient se rendre dans les bureaux que si cela est nécessaire. Tous les événements sont interdits. Tous les lieux de loisirs et de divertissement sont fermés.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais bénéficieront de mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent principalement un enseignement à distance, à l’intérieur, seuls les exercices individuels sont autorisés, à l’exception des moins de 18 ans. À l’extérieur, tous les sports sont autorisés sauf les sports de contact pour adultes.Les cours de conduite sont autorisés, les attractions touristiques peuvent ouvrir mais peuvent être amenées à fermer des zones intérieures.Les services publics sont réduits à Internet uniquement sauf si c’est essentiel.Niveau 4 Interdiction de visiter à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se retrouver en plein air.Tous les pubs, bars et restaurants sont fermés.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings ne peuvent ouvrir que pour des séjours liés au travail ou à d’autres fins essentielles.Pas de déplacements non essentiels dans ou hors de la zone de niveau 4. Si nécessaire, des limites seront imposées à la distance parcourue ou aux personnes invitées à rester à la maison. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles.Les déplacements dans des zones restreintes ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales de quarantaine s’appliquent.Ne pas utiliser les transports publics, sauf à des fins essentielles. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison élargie. Couvre-visage obligatoire lors des déplacements. Magasins non essentiels fermés, mais cliquez et collectez toujours disponible. La plupart des lieux de travail sont fermés, à l’exception des lieux de travail essentiels, des lieux de travail extérieurs, de la construction et de la fabrication. Bâtiments publics fermés. Cours de conduite interdits Tous les événements sont interdits. Tous les lieux de loisirs et de divertissement sont fermés.Mariages et partenariats civils autorisés, dans la limite de cinq (six avec un interprète). Aucune réception autorisée. Les funérailles et les veillées ont une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 20. Les crèches restent ouvertes mais peuvent faire l’objet de mesures susceptibles de réduire la capacité d’accueil. La garde informelle des enfants n’est autorisée que pour les travailleurs clés, et seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les écoles restent ouvertes mais bénéficieront de mesures de protection renforcées. Les universités et les collèges pratiquent principalement l’enseignement à distance. Tous les sports en salle sont interdits, les gymnases sont fermés. À l’extérieur, seuls les sports sans contact sont autorisés.Toutes les attractions touristiques sont fermées.Les services publics sont réduits uniquement en ligne, sauf si c’est essentiel.