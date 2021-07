A quel âge commencer à utiliser une crème antiride ?

Dois-je commencer à utiliser une crème anti-rides ? C’est une question que nous nous posons tous lorsque nous atteignons un certain âge ou lorsque nous commençons à remarquer ces fines rides d’expression sur notre visage. Et, avant de courir pour la « meilleure crème antirides », vous devez garder à l’esprit que cette question a plusieurs réponses.

Comme nous l’avons indiqué au début, il n’y a pas d’âge précis pour commencer à utiliser les crèmes le vieillissement, car chaque peau est différente et, il faut bien le dire, nous ne prenons pas tous soin de nous de la même manière et nous n’avons pas tous la même génétique.

Bien sûr, en règle générale, vous devez savoir que la première étape pour éviter l’apparition des rides est le nettoyage et l’hydratation du visage.

Prévenir l’apparition des rides

Sans propreté, il n’y a pas de beauté. Faites de ce dicton une règle. Avoir une routine quotidienne de nettoyage et d’hydratation du visage est sans aucun doute l’un des meilleurs moyens de prévenir l’apparition de ces premières rides ou rides d’expression indésirables et gênantes.

Les peaux jeunes, de moins de 25 ans, produisent naturellement du collagène en abondance. La nettoyage et hydratation du visage il favorise grandement que la production ne s’effondre pas. Mais pas seulement, quel que soit votre type de peau et votre âge, il est essentiel que vous utilisiez une crème solaire à large spectre avec SPF 50 365 jours par an, même en hiver. Avec cette action simple, vous protégez votre peau des rayons UVA et UVB.

Avant 25 ans : Nettoyage + hydratation + protection solaire

Il semble impossible que la meilleure façon de faire face au vieillissement soit de suivre une routine aussi simple, n’est-ce pas ? Mais il est! Or, la difficulté de cette formule vient de la main des produits. Quel nettoyant visage utiliser ? Quelle est la meilleure crème hydratante ? Pour répondre à ces questions, vous devez savoir quel est votre type de peau. Par exemple, si votre peau est grasse, il est préférable d’utiliser des produits qui ne contiennent pas d’huiles dans leur préparation.

Comment savoir si le moment est venu

A partir de 25 ans, une attention particulière doit être portée aux petits changements cutanés tels que apparition de taches, apparition des premières rides d’expression ou de petites et fines rides autour des yeux (cernes). Si tous ces signes sont présents, il est temps d’agir mais pas avec les crèmes antirides ! Mais en améliorant votre routine faciale quotidienne. Par exemple, c’est le moment idéal pour inclure des sérums anti-âge, des toniques pour le visage et des massages du visage.

Bien sûr, nous sommes encore en phase de prévention, alors n’atterrissez pas dans un magasin en achetant des crèmes pour peaux matures ou trop chères. Optez pour une crème hydratante douce, légère et fraîche qui convient à votre type de peau. Il est important qu’ils essaient de des produits hydratants et nourrissants riches en antioxydants.

Quand commencer à utiliser une crème anti-rides ?

Les soins de la peau sont une course de longue distance. Les effets des produits que nous utilisons actuellement commencent à se faire sentir à long terme. Ainsi, la peau de 40 ans est celle que l’on a soignée à 30 ans. Et oui, une crème anti-rides à utiliser doit commencer à être utilisée à l’âge de 30 ans. Et comme nous l’avons dit, la crème dont votre peau a besoin dépend beaucoup de votre type de peau. Si vous avez la peau sèche, vous devriez probablement commencer à utiliser ces types de crèmes vers l’âge de 25 ans. La peau sèche favorise l’apparition plus précoce des rides et les premiers signes de l’âge. Si par contre votre peau est grasse, elles mettront plus de temps à apparaître mais vous devrez faire face à la production excessive de sébum.

Lorsque le moment est venu d’utiliser une crème anti-rides, une autre question encore plus choquante se pose : Quelle crème anti-rides utiliser ? Dans le monde de la cosmétique, l’abondance des produits sont des paillettes qui peuvent nous éblouir, nous désorienter voire nous terrifier. De plus, comme les achats numériques se multiplient, il est de plus en plus difficile de choisir le type de crème anti-rides dont votre peau a besoin.

Dois-je changer de crème anti-rides avec l’âge ?

Oui, oui et certainement oui. En général, ce sont les soins de la peau recommandés pour chaque âge:

25 ans: À partir de 25 ans, vous devez commencer à mettre davantage l’accent sur les soins de la peau. Pas avec des crèmes anti-rides, mais avec des crèmes préventives. Il est important que ce soient des produits hydratants et nourrissants riche en antioxydants.

A partir de 30 : Comme nous l’avons déjà mentionné, 30 ans est l’âge recommandé pour commencer à utiliser les premières crèmes anti-rides conçues pour lutter contre les premières rides d’expression. N’oubliez pas que les soins de la peau sont un processus progressif avec des effets à long terme. Il existe différents types de crèmes antirides : pour les peaux grasses, sèches… Vous devez choisir celle qui convient le mieux à votre type de peau. Il est important que ces premières crèmes anti-âge soient riches en Oméga 6 et vitamines C et E, en plus de anti radicaux libres. De cette façon, nous pourrons lutter contre la perte progressive de collagène qui se produit au fil des années.

45 ans : Vers 45 ans, la peau commence à perdre plus de fermeté et les tissus fabriquent de moins en moins de collagène. Par conséquent, il est recommandé d’utiliser des crèmes qui préviennent la perte de fermeté.

Plus de 55 ans : La ménopause produit des changements hormonaux qui affectent l’apparence de la peau. Ainsi, il devient plus sec, faisant apparaître plus de rides. A partir de 55 ans, les crèmes anti-âge devraient être plus nutritives et favoriser une plus grande régénération cellulaire pour retrouver de l’élasticité.

Les hommes ont tendance à avoir un une peau plus épaisse que les femmes et avec plus de collagène, donc les premières rides apparaissent plus tard. Ainsi, il est recommandé d’attendre l’âge de 30 ans pour commencer les traitements contre les rides d’expression et le contour des yeux. Pourtant, comme dans le cas des femmes, suivre une routine faciale de base est essentiel pour éviter le vieillissement prématuré.

Je ne remarque pas les effets des crèmes antirides

Il n’y a pas de produits miracles et dans le domaine des cosmétiques non plus. Les effets des crèmes sont visibles sur le long terme. Il faut donc prendre soin de sa peau dès le plus jeune âge et choisir des produits adaptés en fonction de son type de peau. Ainsi, l’âge n’est pas le seul facteur à prendre en compte.

Les crèmes anti-âge commencent à agir avec le perte progressive de collagène et d’élasticité. Si vous les utilisez à l’avance, vous ne donnez pas à votre peau les produits dont elle a besoin et vous n’obtenez aucun effet visible. Ce n’est pas en utilisant une crème anti-rides à 20 ans que vous arrêterez d’avoir des rides à 50 ans. Bref, vous devez choisir les produits en fonction des caractéristiques et des besoins de votre peau.