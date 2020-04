Crédit: Image Comics



17 ans depuis son concept initial et cinq ans après avoir été initialement sollicités, Kieron Gillen et Jim Rossignol, ainsi que Jeff Stokely, Tamra Bonvillain et Clayton Clowes, ont finalement amené les lecteurs Ludocrates.

Gillen a décrit Ludocrates comme un tarif exponentiel plus léger que ce qu’il avait l’habitude de faire. « C’est une explosion de paillettes et de limaces, arrangées avec art, bêtises et manque de sensibilité. Son but est de vous rendre heureux. Aussi, horrifié. »

Annoncée à l’origine en 2015 avec un autre artiste, les flammes de cette série de 5 numéros ont été ravivées avec l’entrée de Jeff Stokely – et malgré 17 ans, un changement d’artiste et un arrêt du secteur de la bande dessinée influencé par les coronavirus, ça s’en vient – absolument – le 20 mai.

(Cela semble presque plus que convenable.)

Newsarama s’est entretenu avec Gillen et Rossignol de la revitalisation de la série avec Stokely et la coloriste Tamra Bonvillain, la possibilité de sortir en tant que OGN et si la série en valait la peine.

Newsarama: Donc Kieron, Jim, les gens peuvent se rappeler que Ludocrates a été initialement annoncé il y a 5 ans, et c’est juste vous qui revenez avec Jeff Stokely et Tamra Bonvillain. Depuis, quelque chose a-t-il vraiment changé dans votre façon d’aborder l’histoire? Cela a-t-il changé du tout?

Kieron Gillen: Ludocrates n’est rien d’autre que le changement. Il est né bâton et hurle en 2003 lorsque Jim et moi nous écrivions mutuellement dans le personnage. Il s’est presque transformé en bandes dessinées au moins deux fois avant de commencer à penser avec David. Et maintenant, il se déforme à nouveau. C’est une amibe de possibilité, se déformant et se tordant avec les cris des hymnes banshee des zeitgeists.

Otto est maintenant chauve.

Jim Rossignol: Ludocrates a parcouru un long chemin depuis ses premières matérialisations, c’est vrai. Je pense que c’est plus gentil maintenant qu’en 2003. Otto est chauve maintenant, mais il a une plus grande capacité d’amour. Ce n’est pas une règle universelle pour les hommes chauves, mais ça devrait l’être.

Newsarama: Que s’est-il passé exactement?

Gillen: Ironiquement, pour un livre né et saluant les joies de la ridicule, c’est une histoire très ennuyeuse et sans intérêt. Fondamentalement « la vie et les horaires. »

Nrama: Comment Jeff Stokely s’est-il impliqué?

Gillen: La semaine où David et moi avons eu la poignée de main ferme et nous nous sommes séparés, j’avais décidé que Ludocrates était un projet mort. En partie, cela était censé être un pur plaisir incarné dans cette plaine mortelle et cela était devenu une sorte de paperasse, et nous détestons et craignons la paperasse comme les gens de la ville de Gotham détestent et craignent le Batman. Mais principalement comme c’est un projet artistique, vous ne pouvez pas simplement remplacer David, et David est par définition irremplaçable. Ludocrates, tel qu’il était, était mort.

Puis, dans un moment de bizarrerie, Jeff a tweeté qu’il allait chercher du travail dans quelques mois.

Je connais Jeff depuis des années, à la fois en personne, mais aussi en appréciant énormément son travail, en particulier ses collaborations avec Si Spurrier, et j’ai toujours aimé l’énergie berserk qu’il a apportée à la page. J’ai eu la vision que pendant que Ludocrates était mort, vous pouvez conceptualiser une nouvelle Ludocrates à partir du sol. En tant que livre sur le pouvoir de l’imagination, il s’intègre même thématiquement.

Ma seule inquiétude était qu’il était si fou que le berserker professionnel Jeff puisse craindre d’avoir peur d’être transpercé en le faisant. Il a lu le script. Il a dit oui. Yay!

Nrama: Vous amenez votre Une fois et l’avenir coloriste Tamra Bonvillain pour Ludocrates, qu’en est-il de sa coloration qui s’intègre si bien dans ce monde?

Gillen: Jeff, Jim et moi avons rassemblé nos têtes – une action qui date cette anecdote avant les jours de la distanciation sociale. Nous avons pensé aux coloristes que nous aimions, et Tamra a tout. De toute évidence, nous sommes un livre vraiment différent de Une fois et l’avenir, mais ce fut un plaisir de travailler avec elle là-bas a certainement aidé aussi. En mettant de côté ses capacités techniques et comment elle a déjà exécuté des trucs conceptuels dans Une fois et l’avenir comme la coloration de l’au-delà, elle a également cette palette idiosyncratique et un goût intéressant et excitant. Il y a tellement de coloristes qui sont « Quels sont leurs choix? Sont-ils intéressants? » et Tamra le cloue.

Nrama: Qu’est-ce qui vous a donné envie de revenir aux Ludocrates?

Rossignol: Tu te souviens de cette histoire avec la grosse baleine? Ludocrates était là-bas dans la mer, inédit, pendant des décennies. Gillen et moi-même sommes, ensemble, un capitaine de mer à une patte aigri et obsessionnel, et le reste était donc de l’histoire.

Nrama: Quelle est votre philosophie personnelle en tant que créateur pour faire fonctionner quelque chose après si longtemps?

Gillen: Après 17 ans, Lan! Après dix-sept ans!

Cela a été intéressant. C’est un livre qui est conçu pour être trop, et à quoi ressemble Trop à un moment donné. Les deux premiers scripts ont été écrits, mais fortement retravaillés. Le casting a été peaufiné, ce qui en a avancé dans le mix et certains complètement abandonnés. Les relations ont été retravaillées – Otto n’était pas à l’origine le frère de l’Hyper-pape, etc. Tout ce qui a changé qui devait être changé.

J’ai tendance à être le genre d’écrivain qui hésite sur la philosophie, mais ma bande dessinée de base est que si ça marche ça marche. La bande dessinée est un médium bâtard avec un univers d’options. Il s’agit simplement d’analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La comédie est toujours l’une des choses créatives les plus exigeantes de toute façon. Je me souviens que l’écrivain Adi Tantimedh parlait de Python comme des gens intelligents essayant méthodiquement d’être aussi stupides que possible. C’est certainement quelque chose que nous avons reconnu dans Ludocrates.

L’écriture Ludocrates Est comme un Star Trek scène où le capitaine crie « DUMBER! » et l’Ingénieur crie « NOUS NE POUVONS ÊTRE AUCUN DUMBER! NOUS NE POUVONS PAS LE PRENDRE » et le capitaine crie « NOUS DEVONS TROUVER UN CHEMIN! »

Nrama: D’un autre côté, pouvez-vous divulguer le côté commercial de celui-ci? LaFuentes a-t-elle reçu un crédit de co-créateur par exemple et a dû rendre une partie de la propriété intellectuelle? Il n’y a pas beaucoup de discussions commerciales réelles avec les bandes dessinées appartenant aux créateurs et comment quelque chose comme ça se produit, quelles en sont les retombées.

Gillen: Certainement. Honnêtement, étant un projet où nous avons essayé de rayonner de joie à chaque point, il n’y a pas eu énormément de discussions juridiques chaudes impliquées dans nos interviews autour du livre. Le seul chat à l’intérieur du baseball que nous obtenons avec le Ludocrates est la scène qui se déroule à l’intérieur d’un baseball.

Fondamentalement, cela a fonctionné comme ça.

Nous avons discuté avec nos avocats, qui se sont ensuite entretenus, puis ont décidé quel bosquet forestier éloigné et isolé ils devaient rencontrer. Une fois que cela a été finalisé – un processus qui était manifestement quelque peu prolongé, car ce sont des avocats – ils sont arrivés avec leurs armes et se sont entretenus. Mon avocat était rapide avec une lame, mais David avait un club gonflé qui menaçait de casser des crânes à chaque swing puissant. Nous avons juste pris du recul. David et moi n’avons pas vraiment pu suivre les moindres détails du débat juridique et / ou des démonstrations complexes des techniques martiales. Nous sommes amants, pas combattants. Le combat a duré un certain temps, puis a abouti à une conclusion où nos avocats blessés se sont inclinés les uns les autres et nous ont dit que le véritable gagnant était les amis que nous avons rencontrés en cours de route.

J’espère que cela satisfera la curiosité de chacun.

Nrama: Il le fait en quelque sorte, alors merci pour ça. Comment décririez-vous les couleurs de Tamra sur les dessins au trait de Jeff?

Gillen: Je parle de la rubrique là un peu plus tôt, mais ce que je ne savais pas, c’est exactement à quel point elle était audacieuse dans ses choix ici, en voyant les lignes de chaque personnage et sans être limitée par aucune idée préconçue. Pour choisir un exemple mineur, Gratty est bleue parce qu’elle a décidé qu’elle était bleue. Il y a tellement de collaboration active là-bas.

Le mot que j’utiliserais est « magique ». C’est une joie de voir travailler ensemble comme ça.

Rossignol: Magnifique.

Nrama: Vous gardez l’histoire assez autonome avec cinq numéros, mais a-t-il été question de le publier en tant que OGN ou vouliez-vous le garder en série limitée?

Gillen: Quand nous avons redémarré Ludocrates Je l’ai considéré, mais j’ai pensé que lorsque je fais un OGN, je veux que ce soit intellectuellement une seule unité depuis le tout début des temps. Il y a tellement de problèmes uniques qui sont intégrés dans Ludocrates. Bien sûr, chaque page est emballée (je repérais toujours des gags visuels dans lesquels Jeff avait travaillé pendant que nous le signions pour l’imprimante), mais nous avons des pages de backmatter dans chaque numéro, ce qui est encore plus de blagues, d’annotations et certainement pas -des pages de fausses lettres et tout le reste. L’idée d’arriver dans la vie de quelqu’un une fois par mois comme une explosion d’étoiles n’était qu’une partie de l’exercice. C’est un livre ludique, mais en termes de contenu par pouce carré, ce n’est pas un livre léger.

Rossignol: Ludique est une façon de le dire, bien sûr.

Nrama: Jim c’est enfin votre premier titre d’image, avez-vous autre chose en préparation en ce moment?

Rossignol: C’est! Je fais! C’est certainement l’un des principaux éléments de la liste de seaux, et je suis ravi de travailler à nouveau avec Gillen, qui était mon ailier dans une autre vie, mais aussi de voir notre création animée par Jeff, Tamra et Clayton. Tout étonnant. C’est un mois chargé pour moi, comme cela arrive. Un jeu que je réalise et scénarise, Ennemi antique, atterrit au début du mois prochain sur PC, tandis que le mois suivant devrait contenir plus d’informations sur un autre livre, glorieusement illustré par le maître concepteur Ian McQue. Je suis très enthousiasmé par toutes ces choses.

Nrama: Enfin. avec Ludocrates sortant le 20 mai, vous sentez-vous que ça valait la peine d’attendre?

Gillen: Mettez-le comme ceci: si Jésus-Christ revenait, tout le monde serait tout « Oh, ravi de vous voir JC, mais je suis occupé à lire cette bande dessinée Ludocrat chaude. »

Rossignol: Je pense que Jésus l’apprécierait. Et l’attente en valait la peine. C’est ridicule.