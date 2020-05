À l’intérieur du retour de SEAN MURPHY à Creator-Owned avec THE PLOT HOLES

Crédits: Sean Gordon Murphy



Sean Murphy retourne dans les bandes dessinées appartenant à des créateurs de manière importante – et vérifie presque tout sur sa liste de seaux en une seule fois.

Dans le prochain OGN Les trous de l’intrigue, le Batman: White Knight l’écrivain / artiste dessine tous les projets de rêve qu’il a toujours voulu mais n’a jamais eu le temps – « un livre barbare, un livre d’assassin victorien et une bande dessinée » – mais tout à la fois dans une histoire composite qu’il espère être le tableau de bord pour les retombées de chaque personnage individuel.

Murphy a lancé une campagne de financement participatif pour Les trous de l’intrigue sur Indiegogo vendredi, faisant suite à son succès précédent dans diverses campagnes de financement participatif il y a des années.

Newsarama a parlé avec l’écrivain / artiste de ce projet, s’arrêtant sur Chevalier blanc pour y arriver, et ses ambitions pour l’avenir.

Sean Murphy Crédit: Sam Aronov / Shutterstock.com



Newsarama: Sean, vous avez été occupé à DC ces dernières années – écrivant et dessinant 16 numéros de Chevalier blanc au cours des deux dernières années et demie, puis a également écrit pour les autres. Avec tout le succès qu’il a remporté, devenant même la bande dessinée la plus lue sur DC Universe, pourquoi avez-vous décidé qu’il était temps de revenir aux bandes dessinées appartenant à des créateurs – et financées par le crowdfunding?

Sean Murphy: Une des raisons est que je ne veux pas trop fatiguer les gens Chevalier blanc. Quand je regarde Schitt’s Creek sur Netflix, je suis toujours ravi pour la nouvelle saison. Et parce que c’est si bon, ça ne me dérange pas d’attendre une autre année pendant que je mâche les événements de la saison que je viens de regarder. Bien sûr, une partie de moi aimerait que Netflix abandonne cinq saisons à la fois, mais je pense qu’il perdrait quelque chose. Il y a de la valeur à attendre, car cela retarde la récompense.

La deuxième raison est que je voulais revenir à mes racines indépendantes et voir ce que je pouvais faire avec tous mes nouveaux lecteurs Batman. Vont-ils venir pour un OGN que je fais du crowdfunding? J’espere.

Nrama: Alors vous avez ici Les trous de l’intrigue, ce qui me rappelle votre travail innovant de conception de personnages Joe le barbare et Orbite extérieure. Mais tu es un écrivain et artiste maintenant, alors dites-moi d’abord – quelle est l’histoire de Les trous de l’intrigue?

Crédits: Sean Gordon Murphy



Murphy: Les trous de complot sont une escouade de guerriers qui se transportent dans les pages d’autres livres, utilisant leurs compétences uniques pour modifier les complots afin de les empêcher d’être détruits. Et Cliff est leur nouvelle recrue, un créateur de bande dessinée qui vient de réaliser que son monde n’est pas réel – en fait, c’est une fiction complète qui existe littéralement à l’intérieur d’un roman.

Les autres membres sont des inadaptés comme lui, tirés de livres inédits qui n’ont pas pu être sauvés: un manga samouraï, un tigre barbare, un gamin d’une bande dessinée et un assassin vampire.

Surclassé par les autres membres, Cliff entreprend de prouver sa valeur aux trous de complot alors qu’ils se battent pour sauver le plus de livres possible. La seule chose qui les arrête est Surge, un ex-membre devenu voyou – non seulement il menace de détruire la matrice numérique qui les contient, il menace de détruire la base de données des bibliothèques numériques du monde entier!

Nrama: C’est un peu daté, mais comme Captain N: The Game Master se rencontre Ready Player One.

Quoi qu’il en soit, j’ai vérifié et revérifié, et ce serait votre premier véritable livre d’équipe – pas un ensemble, mais un véritable livre d’équipe. C’est un défi pour un écrivain, et surtout un artiste. Pouvez-vous nous en parler et comment fonctionne cette équipe Les trous de l’intrigue?

Murphy: Oui, c’est le premier livre d’équipe que j’ai jamais fait. Mon objectif sur chaque nouveau projet est d’essayer quelque chose de nouveau: Punk Rock Jesus était de la science-fiction politique, Chevalier blanc était un thriller politique, Malédiction du chevalier blanc était un thriller historique, etc.

Les trous de l’intrigue mélange différents types de genres dans un seul livre, chaque membre de l’équipe étant issu d’un roman différent. Le tigre barbare est comme Conan, le mécanicien samouraï est issu d’un manga et le plus jeune personnage est sorti d’une bande dessinée. Et ils ont chacun une histoire sur la façon dont ils ont fini par devenir inadaptés à leur monde (leur roman), et comment ils ont du mal à se connecter en famille

C’est très méta – d’autant plus que le personnage principal est un créateur de bandes dessinées.

Crédits: Sean Gordon Murphy



Nrama: Ok, je reviens à ce design de personnage – j’adore vraiment ça. Ils ont l’air amusant à dessiner, ils sont même jouets. Qu’est-ce qui est entré dans ces designs pour vous?

Murphy: [Laughs] Je viens aussi d’apprendre le mot «toyetic»! Je pense que c’était à partir de ce documentaire sur He-Man, qui a été décrit comme un univers de type «évier de cuisine». Ce qui n’est pas si différent que Les trous de l’intrigue.

J’avais une liste de genres que je voulais dessiner un jour – un livre barbare, un livre d’assassin victorien et une bande dessinée – mais je n’avais pas envie d’attendre. J’ai donc jeté ces idées dans le même livre pour pouvoir tout faire en même temps et faire une tonne de suites sans avoir à changer de marque à chaque fois.

Les dessins m’ont pris une éternité – en général, je ne fais que dessiner sur la page pendant que je dessine, mais c’est la première fois que je fais des revirements complets (ce qui facilite la vie de mon coloriste).

Nrama: Votre Indiegogo pour ce lancement vendredi, et vous visez à passer directement à OGN – pas de sérialisation. Pourquoi avez-vous décidé d’emprunter cette voie?

Murphy: Je fais ce que je fais toujours, mais en sens inverse. Habituellement, ce sont les disquettes, le commerce, la publication internationale, puis le commerce de luxe – cette fois, je vends d’abord le luxe aux gens. Ensuite, je verrai comment obtenir Les trous de l’intrigue sur le marché international. Y a-t-il une chance qu’il soit éventuellement transformé en disquette? Peut-être, mais je n’ai aucun plan pour l’instant.

Nrama: Vos livres de financement participatif précédents n’ont pas été publiés en dehors de vos bailleurs de fonds Kickstarter (et quelques apparitions à la convention) … il semblerait qu’il y ait beaucoup de demande pour cela via les canaux traditionnels, ainsi que numériquement. Des plans pour ça?

Murphy: Oui! L’un des niveaux IndieGoGo (à déverrouiller) pourrait être mon carnet de croquis Sous la capuche et l’anthologie Cafe Racer. Mais vous avez raison – j’examinerai peut-être les canaux traditionnels une fois que cela sera terminé.

Crédits: Sean Gordon Murphy



Nrama: J’ai remarqué que vous avez opté pour le crowdfund Les trous de l’intrigue à travers Indiegogo au lieu de Kickstarter, où vous et vos agents artistiques en avez déjà réussi plusieurs par le passé. Qu’est-ce qui vous a conduit à Indiegogo à la place?

Murphy: IndieGoGo nous a fait une excellente offre et nous a même attribué un assistant. De plus, ils ont des connexions avec les distributeurs, le stockage, les assurances, etc. Et j’aime que la campagne puisse durer deux fois plus longtemps qu’une campagne Kickstarter. De plus, ils prennent moins d’une coupe.

J’aime Kickstarter et envisagerais de travailler avec eux à l’avenir. Mais je suis un peu hésitant – ils ont embauché quelqu’un qui m’a critiqué pendant un certain temps (quelqu’un qui influence les projets qu’ils prennent / promeuvent, je crois). On me dit que cette personne est partie, alors je vais peut-être essayer mon prochain livre avec elle? On ne sait jamais.

Nrama: Si grande image alors, Les trous de l’intrigue – à quoi les gens devraient-ils s’attendre lorsqu’ils liront le livre?

Murphy: Parce que l’équipe est tellement variée, c’est vraiment un livre pour tout le monde. Et le personnage principal est un créateur de bande dessinée raté – avec lequel beaucoup d’entre nous peuvent sympathiser. Mais c’est plus qu’un simple livre d’équipe bourré d’action, il s’agit de ce que la «réalité» signifie même pour des personnages qui ne sont pas réels, et pourquoi ils prendraient la peine d’essayer de survivre s’ils n’existent vraiment que dans notre imagination.