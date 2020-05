À l’intérieur du film DEATHSTROKE qui ne s’est jamais produit

Crédits: Warner Bros.



Maintenant qu’il semble que le film ne sera pas fait, le réalisateur Gareth Evans a parlé de son projet Coup mortel film, qui aurait joué Joe Manganiello dans le rôle-titre.

«J’étais en fait assez enthousiaste et enthousiasmé par[[Coup mortel]à l’époque, quand il m’a été présenté pour la première fois. Je les ai rencontrés et j’en ai parlé avec eux, et j’étais certainement attaché à cela à un certain moment », a déclaré Evans. Yahoo. «Je serai le premier à l’admettre, je ne suis pas un grand fan de bandes dessinées ou de super-héros, mais quelque chose à propos de Deathstroke m’a intéressé. J’ai fait un peu de lecture – pas assez pour faire plaisir à de vrais fanboys hardcore – mais j’ai fait de mon mieux pour en consommer autant que possible dans le temps où j’y étais, un peu. «

Bien que le film ne soit pas allé loin, Evans a mis au point un concept d’histoire qui aurait raconté l’origine de Deathstroke dans une histoire « maigre » avec un temps d’exécution gérable.

« Le plan était, je voulais raconter quelque chose qui serait une histoire maigre, qui serait en quelque sorte une origine de ce personnage », a expliqué Evans. « Quelque chose qui semblait être de 100 minutes ou 110 minutes, max – pas pour aller sur la période de deux heures avec elle « .

Manganiello a en fait été présenté comme une version du personnage dans la scène post-crédits de 2017 Ligue de justice.

« J’ai parlé à Joe Manganiello, qui était attaché à la star en tant que Deathstroke », a déclaré Evans. «Je lui ai parlé il y a quelque temps, et nous avons tous deux déploré le fait que cela ne se soit pas produit. Mais oui, je n’ai pas vraiment beaucoup plus que ça, en termes de quelque chose ces derniers temps. «