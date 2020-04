À l’intérieur de la transformation de JOY OSMANSKI en DC TIGRESS pour STARGIRL

Joy Osmanski Crédits: Sarah Ford



Tigress est un méchant bien connu de la bande dessinée de DC et a déjà sauté sur le petit écran dans le Jeune justice dessin animé, mais plus tard cette année, elle fera ses débuts en direct dans le cadre de DC Universe Stargirl. L’anatomie de Grey alun Joy Osmanski prend le rôle, et réinvente Paula Brooks en tant que professeur de gymnastique au lycée comme un supervillain de combat de rue difficile.

Avec Stargirl qui devrait faire ses débuts dans moins d’un mois le 18 mai, Newsarama a parlé à Joy Osmanski de la prise en charge de Tigress, de la relation de son personnage avec Sportsmaster et l’Injustice Society, et de la façon dont elle incarne un professeur de gym / super méchant.

Newsarama: Joy, rentre-nous dans la tête de Stargirl‘s Tigress – qui est-elle, pour vous?

Joy Osmanski: Paula Brooks est une entraîneure et enseignante hautement compétitive au secondaire. C’est le genre de personne qui montre comment anéantir en ballon chasseur, sur un élève malheureux.

Je suis à peu près certain que si elle devait se soumettre au professeur d’histoire de 9e année, elle guiderait tout le monde à travers une reconstitution graphique du massacre de la Saint-Valentin. Souriant.

La différence entre Paula et Tigress est que Tigress peut vivre les fantasmes de Paula, sans retenue. En tant que supervillain, j’ai la permission de laisser tomber le placage social auquel Paula tient (à peine).

Nrama: Combien de formation a été consacrée à la préparation du rôle fortement physique de Tigress?

Osmanski: Autant que j’ai pu gérer! Je venais d’un endroit où j’avais donné naissance à ma fille l’année précédente, alors je voulais me concentrer sur le renforcement de la force et de l’endurance. J’ai travaillé avec l’entraîneur Alina Astilean pour élaborer une série d’exercices et de plans nutritionnels que je pouvais faire à la maison et en voyage.

La créatrice Laura Jean Shannon a créé un costume extrêmement inspirant pour Tigress, et puisque Paula est en tenue de sport tout le temps, je voulais me sentir confiante et forte.

De plus, j’espérais faire autant de cascades que je le pouvais, et je savais qu’entre les longues heures de tournage et ce qui serait probablement une chorégraphie physique très exigeante, être dans la meilleure forme possible aiderait dans tous les domaines.

Nrama: Qu’est-ce qui vous a attiré dans le rôle de Paula / Tigress?

Osmanski: Donc, c’était une surprise totale pour moi que ce soit un double rôle. J’étais au milieu de répétitions intenses pour une pièce et j’avais à peine le temps de penser à autre chose. Je n’ai presque pas auditionné. Mais quand j’ai lu les côtés d’audition écrits par Colleen McGuinness – ils étaient si sombres et hilarants, ce qui est tellement amusant à jouer. C’est vraiment là que ça commence pour moi – l’écriture. Après avoir été jeté et découvert le côté Tigresse, je me suis retourné! Quelle incroyable opportunité de construire un personnage aussi unique.

Nrama: Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans son rôle?

Osmanski: Briser la façade. J’adore trouver les moments où toute la politesse tombe. Ces parties privées, espérons-le, invisibles du vrai moi de Paula qui pourraient être démasquées en public. La frontière entre ces aspects de sa personnalité est très mince.

Nrama: Dans un autre spectacle de DC Universe, Jeune justice, Paula et Sportsmaster étaient mariés, leur fille jouant le rôle de Tigress. Pouvons-nous voir une romance entre votre personnage et Sportsmaster?

Osmanski: Travailler avec Neil Hopkins, qui joue Sportsmaster, est tellement amusant. Nous sommes tous les deux parents, donc jouer à des versions kick-ass est assez cathartique.

Geoff était vraiment clair sur le fait de vouloir que nos personnages soient dans une vraie relation vraiment amoureuse. Ils se soucient profondément les uns des autres et de leur famille. Leur fille, Artemis, est tout. En ce qui concerne la romance … si se donner de l’aide au combat est un préliminaires, eh bien …

Nrama: Verrons-nous Tigress apprendre ses techniques de combat au corps à corps ou est-ce quelque chose qu’elle sait faire toute sa vie?

Osmanski: J’adore toujours voir un montage «making of» alors faisons en sorte que cela se produise!

Pour l’instant, je pense que nous voyons Tigress au sommet de son art. Le niveau de combat au corps à corps qui ne vient qu’avec des années d’expérience et un ensemble de compétences en constante évolution.

Nrama: La vie super méchante de Paula et la vie scolaire entreront-elles en collision?

Osmanski: Une partie du plaisir de jouer un double personnage est la tension constante entre les deux côtés de la même lame. Paula travaille si dur pour maintenir une façade socialement acceptable, et comme nous le savons tous, ce genre d’effort est épuisant. Ce qui rend les moments où elle est si libérale pour Tigress. Que les deux mondes se heurtent ou non … Je dirai juste qu’il y a des moments amusants et dignes de haleter.

Nrama: Qu’est-ce que ça fait de jouer un super méchant connu dans les bandes dessinées?

Osmanski: Humiliant. Inspirant. Pour être honnête, je me sentais comme au début, moins j’en savais, mieux c’était. J’ai fait quelques recherches initiales et j’ai été ravi par les différentes itérations de Tigress. Particulièrement la première version du pull rayé.

Au-delà de cela, je n’ai pas fait trop d’enquêtes. J’ai essayé de comprendre sa relation avec Sportsmaster et le reste de la [Injustice Society of America], mais a également fait confiance aux écrivains pour concevoir sa vie actuelle de manière appropriée. Un point que Geoff a mentionné et qui m’a vraiment touché, c’est comment il ne voulait pas que Tigress soit un méchant bidimensionnel. Qu’elle pourrait être motivée par tout ce qui motive la plupart des parents et partenaires. Cela lui a permis de cliquer très facilement.

Nrama: Pouvez-vous nous parler un peu de l’Injustice Society?

Osmanski: L’Injustice Society est la force qui s’oppose à la Justice Society of America; dans ce cas, la nouvelle génération avec Brec comme Stargirl mène la charge. Notre société d’injustice est comme un loup déguisé en mouton … et c’est tout ce que je vais dire.

Nrama: Avez-vous lu des bandes dessinées pour vous préparer au rôle?

Osmanski: C’était en fait l’une de mes premières questions pour Geoff, et il m’a vraiment encouragé à trouver le rôle pour moi. Il y a un héritage que je veux honorer, mais je me suis rendu compte que la meilleure façon pour moi de le faire est d’apporter mon plein moi et ma propre interprétation de qui est Paula / Tigress. Bien sûr, il y a des aspects fondamentaux du personnage qui sont intégrés, et ce que Geoff et les scénaristes ont fait la rend très mortelle et très drôle, une combinaison que j’adore.

Nrama: Melissa Carter est venue en partie à travers Stargirl; avez-vous l’impression que le ton de l’émission a changé depuis lors?

Osmanski: La production m’a semblé vraiment cohérente, et en tant qu’acteur, cela crée un milieu de travail créatif et solidaire. Melissa est fantastique et j’ai toujours été très heureuse pour son leadership et ses conseils. Geoff et Melissa ont réuni une équipe fantastique de personnes créatives et cela fait de mon travail un plaisir.