À la veille de la WWDC, les développeurs d’applications d’Apple ne sont pas satisfaits

Vous avez sûrement entendu le dicton « Ne mordez pas la main qui vous nourrit. » Mais à la veille de la première conférence en ligne des développeurs de la WWDC, Bloomberg rapporte qu’Apple a réduit à néant une partie de ses activités qui a généré 46 milliards de dollars pour l’entreprise au cours de son dernier exercice. Les développeurs d’applications étaient responsables de générer 18% des revenus de l’entreprise au cours de l’exercice 2019, et pourtant Apple continue de lancer des pierres dans cette ruche; à la fin, le géant de la technologie pourrait être piqué.

À la veille de la WWDC, les développeurs d’applications s’emballent chez Apple à cause de son rejet de « Hey »



Tout d’abord, nous devons vous rappeler qu’en raison du coronavirus, la conférence annuelle des développeurs de la WWDC sera diffusée en ligne à partir de demain avec le Keynote à 10h00 PDT (ou 13h00 EDT). L’état des plates-formes de l’Union suivra à partir de 14 h HAP (17 h HAE). Il n’y a aucun frais pour diffuser les deux et vous pouvez regarder les deux à partir du site Web Apple Developer, YouTube ou de l’application Apple Developer.

Les développeurs d’applications sont en colère cette année grâce à la décision d’Apple de rejeter l’application de messagerie premium « Hey ». Apple a initialement approuvé l’application, mais a ensuite décidé de la rejeter car elle ne permettait pas aux utilisateurs iOS de s’abonner via l’application. Cela a coûté à Apple l’opportunité de saisir sa tranche de 30% de ces achats; c’était une chose stupide pour Apple de faire au milieu de multiples enquêtes antitrust du géant de la technologie qui se concentrent sur l’App Store. Cela a également laissé un mauvais goût dans la bouche des développeurs iOS. Le développeur de logiciels vétéran Aaron Vegh déclare: « Nous pensions qu’Apple avait réalisé que les développeurs avaient créé la plate-forme, mais cet incident a clairement indiqué qu’Apple ne considère les développeurs que comme une source de revenus, et c’est une pilule difficile à avaler. » En parlant de revenus, l’App Store a généré 519 milliards de dollars pour Apple l’année dernière.

La lettre de rejet envoyée par Apple au développeur « Hey » Basecamp a noté que ce dernier n’avait généré aucun revenu pour Apple depuis huit ans. Cela donne l’impression que Apple crache et jette les développeurs une fois qu’ils ne font plus d’argent pour l’entreprise. Le développeur de longue date de l’App Store, Marc Edwards, dit qu’Apple dit aux développeurs d’applications que « » vous n’avez aucune valeur pour nous à moins que vous ne nous rapportiez des tonnes d’argent « . » Apple, notant que 84% des applications de l’App Store sont gratuites et ne rapportent pas d’argent à l’entreprise, a répondu aux développeurs en disant qu’il « avait développé l’App Store avec deux objectifs en tête: que ce soit un coffre-fort ». et un endroit de confiance pour que les clients découvrent et téléchargent des applications, et une excellente opportunité commerciale pour les entrepreneurs et les développeurs. Nous sommes profondément fiers des innombrables développeurs qui ont innové et réussi grâce à notre plate-forme. «

Tous les développeurs ne sont pas contrariés par la réduction de 30% des revenus intégrés d’Apple et de 15 à 30% des abonnements effectués via l’App Store. Certains voient simplement la soi-disant «taxe» comme le coût de faire affaire avec Apple. David Barnard, défenseur des développeurs chez RevenueCat, une société qui gère des applications d’abonnement, a déclaré: « J’ai fait Apple rejeter capricieusement mes applications depuis plus d’une décennie maintenant. À un certain moment, vous venez d’accepter le fait qu’Apple est un for- entreprise à but lucratif faisant tout son possible pour maximiser la valeur pour les actionnaires. «

Pourtant, les législateurs comme le démocrate du Rhode Island, David Cicilline, appellent les politiques de l’App Store d’Apple « Highway Robbery » et qualifient la réduction de 30% des revenus intégrés d’Apple comme une « rançon » qu’Apple recherche auprès des développeurs. Pendant ce temps, Apple devrait introduire demain de nouvelles fonctionnalités pour les systèmes d’exploitation qui exécutent des appareils tels que l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les Mac et d’autres produits. Apple devrait également changer le nom d’iOS en iPhoneOS, le nom d’origine utilisé par Apple pour le logiciel de 2007 à 2009.