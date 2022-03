A la télé ce soir : Fleuve Noir, Le Lion, 2 films inédits à voir ce dimanche en clair

Ce dimanche 20 mars, il y a du choix côté soirée télé. En effet, les chaînes gratuites se sont données le mot pour proposer des inédits TV. Entre comédie et polar, Betanews vous dit tout sur ces 2 programmes de votre dimanche soir.

Une comédie franco-belge avec Dany Boon et Philippe Katerine sur TF1, un polar français sur France 2 avec Vincent Cassel entre autres stars, on vous aide à choisir.

Le Lion sur TF1 à 21h10

La vision comique de Dany Boon peut transformer n’importe quel film en une comédie hilarante. Dans Le Lion, il s’amuse à nous laisser dans l’expectative (est-il un agent secret ou un fou ?) en déployant son humour physique délirant aux côtés d’un Philippe Katerine qui n’arrive pas à le suivre. Malgré tout, ses contrastes sont le moteur de cette agréable comédie d’espionnage à la française, qui parodie le film d’action entre potes dans sa version la plus hollywoodienne : l’imaginaire des voitures de luxe, des costumes de marque et des combats chorégraphiés est ici transposé à Paris avec un ton moqueur qui anime l’action plus languissante.

Le pitch ? Romain (Philippe Katerine) est un médecin intérimaire qui travaille dans un hôpital psychiatrique. Léo (Dany Boon) est un patient qui prétend être un agent secret appelé « Le Lion ». Leurs destins se croisent lorsque Romain n’a d’autre choix que de compter sur Léo pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue. Romain, bien sûr, n’est pas sûr d’avoir fait le bon choix. Léo est-il un espion comme il le prétend, ou est-il simplement un fou furieux ?

Le Lion - Bande-annonce officielle HD

Fleuve Noir sur France 2 à 21h10

Polar français percutant, Fleuve Noir nous offre une performance exceptionnelle de Vincent Cassell. Quelque part entre la sordidité iconique d’Orson Welles dans La Soif du mal et l’hystérie déchaînée de Nicolas Cage dans A couteau tiré, on trouve un Vincent Cassel menaçant et redoutable dans le rôle d’un flic qui enquête sur la disparition d’un enfant. Des indices le mènent à un professeur de littérature trop sensible (le sensationnel Romain Duris) et à des soupçons de recrutement de terroristes, ainsi qu’à ses propres problèmes, avec un fils adolescent trafiquant de drogue.

Vincent Cassel et son flic alcoolique et dépassé sont au cœur d’un film sombre et violent mais, à sa manière, très classique. Son réalisateur, Erick Zonca, a tourné La vie rêvée des anges il y a vingt ans (et seulement quelques films par la suite, qui sont passés inaperçus) et il réussit à faire de Vincent Cassell un acteur mémorable. Mais l’intrigue, qui est lente à se développer et inutilement compliquée, n’est pas à la hauteur de son anti-héros. Pourtant, son travail d’atmosphère extrême, sa fierté d’embrasser l’excès et le personnage désagréable de Romain Duris le placent au-dessus de la moyenne.

Fleuve Noir - avec Vincent Cassel & Romain Duris - Bande-annonce

En plus de Vincent Cassel et Romain Duris, on retrouve également dans Fleuve Noir Sandrine Kiberlain, Élodie Bouchez et Charles Berling.

Alors si vous avez envie de légéreté, on vous conseille Le Lion sur TF1 mais si vous êtes fan de polar, vous devriez regarder Fleuve Noir sur France 2 !