A la retraite, Phil Gould

Lorsque Phil Gould a rencontré Greg Inglis sur le terrain de golf la semaine dernière, il a vu un homme très différent de celui qui portait le poids du monde lorsqu’il a annoncé sa retraite l’année dernière.

Hacking son chemin autour du Lakeside Golf Club à Camden, juste en bas de la route d’où Inglis réside maintenant, le héros du Premier ministre Rabbitohs 2014 avait l’air en forme et heureux.

Si bien, en fait, que Gould a été incité à plaisanter qu’il devrait jouer pour Penrith maintenant qu’il avait fait une maison dans « l’ouest doré ».

Le vénéré commentateur de Nine ne savait pas qu’une annonce de retour était à quelques jours.

Greg Inglis est ravi lors de son annonce de départ à la retraite l’an dernier. (AAP)

« J’ai dit: ‘Mate, je t’ai dit que l’Ouest doré est magnifique, tu aurais dû venir jouer pour les Panthers.’ Et il a juste ri. J’ai dit « tu as l’air assez en forme, peut-être un jour » et je suis parti « , a révélé Gould à Wide World of Sports ‘ Six tacles avec Gus Podcast.

« Parce qu’il avait l’air génial, je lui ai dit, je lui ai dit: » Tu es génial. » Il a dit: « Non, je vais bien ». «

Alors qu’Inglis semblait conditionné à un retour improbable dans la ligue de rugby, une histoire de cette importance ne parvient presque jamais à une annonce officielle sans des semaines de rumeurs et de spéculations à l’approche.

Gould est ami avec le manager d’Inglis, Allan Gainey, mais il n’avait aucune idée de ce qui se passait dans les coulisses jusqu’à ce que l’histoire éclate quelques heures avant l’annonce officielle de Warrington la nuit dernière.

Inglis, semble-t-il, est devenu un expert pour garder des secrets.

« Il n’a jamais mentionné qu’il reconsidérait et son manager est un très bon ami à moi, Allan Gainey, et Allan n’a rien dit ces dernières semaines non plus », a déclaré Gould.

« Donc, j’imagine, vous négociez au point où vous signez un contrat, cela est dans le vent depuis un certain temps mais ils ont réussi à garder le secret. »

Inglis «fier» de l’appel de réadaptation de Roberts

Inglis fera le lien avec les Wolves pour la saison 2021, accordant aux fans de la ligue de rugby au moins neuf mois pour débattre du succès ou de l’échec avant de faire une apparition pour un club qui a sur sa liste de signatures australiennes de haut niveau, le huitième Immortel, Andrew Johns.

S’exprimant ce matin au Big Sports Breakfast de Sky Sports Radio, le journaliste du Daily Telegraph, Dean Ritchie, a émis l’hypothèse qu’Inglis commanderait un salaire d’environ 600 000 $ à 700 000 $, une dépense importante compte tenu des risques liés au retour sur le terrain d’un 34 – un an qui aura été hors de combat pendant près de deux ans au moment où il lacera une botte.

Gould a déclaré que sur la base de sa courte conversation avec Inglis, le légendaire arrière extérieur semble être dans le bon espace pour faire un retour, avec la mise en garde que l’argent ne peut pas être son principal facteur de motivation.

« Si vous ne cherchez que l’argent, ce ne sera pas une bonne expérience pour vous. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu pour de l’argent », a déclaré Gould.

« Je sais que tout le monde gagne de l’argent en jouant maintenant et c’est un bonus, c’est comme ça que je l’ai toujours vu. Mais vous ne pouvez pas jouer à cause de l’argent. Si vous jouez juste pour de l’argent c’est trop dur.

Greg Inglis a rendu célèbre sa célébration du «goanna». (AAP)

« Vous ne pouvez pas jouer parce que quelqu’un d’autre veut que vous jouiez, vous ne pouvez pas jouer parce que quelqu’un attend de vous que vous jouiez, vous ne pouvez pas jouer parce que vous pensez que les autres attendent de vous que vous jouiez. Vous devez jouer parce que vous voulez à jouer, car il y a quelque chose que vous voulez réaliser.

« Si vous y allez simplement parce que c’est un dernier recours, » j’ai besoin d’argent « , ça ne va pas être une grande expérience pour vous. Et je ne pense pas que ce soit la motivation de Greg Inglis, du moins je ne le ferais pas je le pense.

« Il semblait si calme et installé la semaine dernière quand je l’ai vu, il était vraiment dans un bon espace, il avait un grand sourire sur son visage, il avait l’air bien, sa tête était levée, il vous parlait et vous engageait et ils ce sont tous de très bons signes. «