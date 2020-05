À la recherche de demain La bande-annonce se souvient de la science-fiction des années 80 – / Film

Rappelez-vous les années 80? Bien sûr que oui – nous avons passé les deux dernières décennies à idolâtrer cette décennie pour des raisons qui ne seront peut-être jamais entièrement expliquées. Mais, pour être honnête, les films de science-fiction des années 1980 étaient plutôt fous, et c’est là À la recherche de demain entre en jeu. Sur les traces du documentaire d’horreur des années 80 À la recherche des ténèbres, À la recherche de demain se présente comme « le documentaire de science-fiction définitif des années 80 », avec des interviews, des pannes d’effets, etc. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

À la recherche de la bande-annonce de demain

Les films de science-fiction des années 80 sont célébrés À la recherche de demain, un documentaire du réalisateur David Weiner qui examine des classiques chéris comme Blade Runner, Retour vers le futur, Extraterrestres, et plus encore, et mettant en vedette des entrevues avec Henry Thomas, Bob Gale, Sean Young et d’autres. Voici une ventilation de ce qui est en magasin, via la page Kickstarter du film:

Grâce à nos entretiens avec des maîtres de la science-fiction des années 80 et des experts en la matière, nous voulons explorer un large éventail de questions, notamment:

Héros et héroïnes: Écoutez les acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs qui ont apporté des icônes de science-fiction telles que Rick Deckard, Ellen Ripley et le Terminator sur votre écran de cinéma.

Écoutez les acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs qui ont apporté des icônes de science-fiction telles que Rick Deckard, Ellen Ripley et le Terminator sur votre écran de cinéma. Pannes SFX: Découvrez comment vos effets de robot, de créature et de vaisseau spatial préférés ont été créés. Nous allons interviewer les artistes qui ont conçu et exploité les modèles, marionnettes et animatroniques qui ont donné vie à certaines de vos créatures et personnages préférés.

Découvrez comment vos effets de robot, de créature et de vaisseau spatial préférés ont été créés. Nous allons interviewer les artistes qui ont conçu et exploité les modèles, marionnettes et animatroniques qui ont donné vie à certaines de vos créatures et personnages préférés. Conception de la production et construction du monde: Découvrez la création des costumes, des armes et des paysages post-apocalyptiques qui ont préparé le terrain pour nos histoires préférées.

Découvrez la création des costumes, des armes et des paysages post-apocalyptiques qui ont préparé le terrain pour nos histoires préférées. Contexte socio-politique: Comment la science-fiction des années 80 reflétait le contexte sociopolitique dans lequel elle a été réalisée: les avancées technologiques, la Reaganomics, Live AID, les grandes entreprises et la crise du sida.

Comment la science-fiction des années 80 reflétait le contexte sociopolitique dans lequel elle a été réalisée: les avancées technologiques, la Reaganomics, Live AID, les grandes entreprises et la crise du sida. Mélange de genres : Explorer comment les autres genres – fantastique, action, horreur et comédie – sont très étroitement liés au genre Sci-Fi. Où commence-t-on et l’autre fin?

: Explorer comment les autres genres – fantastique, action, horreur et comédie – sont très étroitement liés au genre Sci-Fi. Où commence-t-on et l’autre fin? Héritage: Discutez de l’importance du genre Sci-Fi des années 80 dans un contexte moderne. Pourquoi la science-fiction des années 80 est-elle toujours aussi pertinente aujourd’hui?

Le doc est présenté comme une «lettre d’amour aux films de science-fiction avec lesquels nous avons grandi; les films qui ont osé se demander « et si? » et qui nous ont offert une vision de la technologie, de la société et de la culture futures qui nous ont simultanément ravis, émerveillés et effrayés. «

Étant donné que le film est toujours financé, il n’y a pas encore de date officielle – bien que les cinéastes espèrent l’avoir prêt d’ici juillet 2021. En attendant, consultez une affiche sympa pour le projet ci-dessous.

