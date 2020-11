à la découverte de l’archéologie perdue de l’Amazonie

En regardant d’un hélicoptère sur son tapis dense d’arbres, il est facile d’imaginer que la forêt amazonienne a toujours été comme ça – sauvage et indomptable. Les historiens ont toujours supposé qu’un peu plus d’une poignée de petites tribus nomades vivaient dans cet environnement extraordinaire, mais la technologie laser a aidé les archéologues à fouiller sous les arbres lors d’expéditions aéroportées au Brésil, en Bolivie et en Colombie. Ils ont découvert les vestiges d’anciennes colonies d’il y a 2000 ans, qui peuvent ensuite être examinés sur le terrain.Le bulletin télévisé de i: ce que vous devriez regarder ensuite La forêt tropicale dense de l’Amazonie a fait que beaucoup de ses secrets historiques sont restés cachés (Photo : Getty) Parmi les personnes émerveillées par les nouvelles découvertes se trouve l’archéologue et paléoanthropologue britannique Ella Al-Shamahi. Lorsqu’elle a marché dans la forêt, elle a été étonnée de trouver des formes géométriques géantes gravées dans le paysage, des fossés et des routes qui révèlent une métropole de la jungle perdue, des noyers du Brésil cultivés et ce qui est maintenant considéré comme le plus grand site d’art préhistorique d’Amérique du Sud, avec Des centaines de peintures complexes. Découvertes étonnantes «Quand j’ai vu l’art rupestre, cela m’a donné la chair de poule», dit Al-Shamahi, qui examine les nouvelles preuves de ces communautés perdues, et ce qui aurait pu leur arriver, dans une nouvelle série de National Geographic Jungle Mystère. Elle s’est d’abord intéressée à l’archéologie parce qu’elle était «obsédée par l’évolution humaine et ne pouvait s’empêcher d’essayer de la comprendre… qu’en plus de trop regarder Indiana Jones». Aujourd’hui, elle se spécialise dans les néandertaliens et les grottes, et travaille dans «instable, hostile et des territoires disputés », comme l’Irak, le Yémen et le Haut-Karabakh. Ella Al-Shamahi examine les artefacts amazoniens et rencontre les gens qui habitent la forêt aujourd’hui Elle est également une comédienne debout, utilisant la performance à la fois comme stratégie d’adaptation et comme plateforme pour communiquer ses travaux scientifiques. L’année dernière, elle a participé à un stand-up politique, Gold Diggers, au Edinburgh Fringe Festival, et a donné une conférence TED sur l’exploration scientifique qui a été visionnée plus de 2,2 millions de fois en ligne.Explorer des parties négligées de la planète. et a grandi à Birmingham, le fait d’avoir des parents yéménites a influencé son engagement à explorer les parties de la planète qui sont négligées en raison de l’instabilité. «Je connais mieux ces endroits. L’instabilité ne me fait pas autant peur et, surtout, je vois vivre en famille, aller à l’université, se marier et avoir la vie en général dans ces endroits. »Al-Shamahi a sauté sur l’occasion d’explorer les sites Amazon quand elle était approchée pour Jungle Mystery, après avoir déjà participé à des émissions telles que Neanderthals de la BBC et Viking Warrior Women pour National Geographic, où elle a découvert ce qui pourrait être la première preuve d’une blessure au combat sur une guerrière viking pendant le tournage. est maintenant découverte est restée un mystère jusqu’à présent parce que la zone est contrôlée par les Farc – la force révolutionnaire colombienne qui a mené une longue insurrection armée jusqu’à l’accord de paix de 2016.En utilisant une combinaison de treks et d’expéditions en hélicoptère, les archéologues ont maintenant trouvé plus de 500 structures sculptées dans le paysage, sur une superficie presque de la taille de l’Écosse. Dans les zones encore difficiles à explorer à pied, la technologie Lidar envoie des impulsions laser au sol pour créer des cartes 3D détaillées. Raconter un autre aspect de l’histoire L’archéologie apporte un nouvel éclairage sur l’histoire orale des tribus de leurs civilisations autrefois vastes. « L’idée que cette histoire de l’Amazonie n’est pas l’histoire que nous pensons qu’elle a soufflé mon esprit », dit Al-Shamahi à i. « L’histoire est souvent racontée par un groupe de personnes et nous n’écoutons pas nécessairement les voix autochtones. » Nous avons pu montrer que certaines de leurs histoires s’alignent vraiment. Un groupe indigène avait des histoires de très grandes colonies, et quand les archéologues ont commencé à chercher… ils ont trouvé les mêmes petites colonies dans lesquelles ils vivent maintenant – mais étalés dans un paysage beaucoup plus vaste. »Des danseurs de la communauté de Kuikuro dans la région du Xingu supérieur au Brésil, où de vastes les travaux de terrassement révèlent une ancienne métropole de jungle oubliée depuis longtemps Au 16ème siècle, le missionnaire espagnol Gaspar de Carvajal a écrit sur les vastes villes étincelantes sur les rives de l’Amazone et les zones habitées de 300 miles de long. Son récit, qui a été largement rejeté, était le résultat d’une expédition qui «réduisait en esclavage et assassinant les peuples autochtones» et qui a peut-être provoqué les maladies infectieuses qui ont finalement «causé l’effondrement massif de la population», ne laissant derrière elles que les communautés diminuées qui existent aujourd’hui. En visitant leurs descendants, y compris les communautés Kuikuro, Suruí et Kokama, Al-Shamahi a été consterné par l’intensité avec laquelle la persécution des peuples autochtones se poursuit. «Leurs terres leur sont enlevées et ils se battent contre les bûcherons illégaux et légaux, les orpailleurs et les braconniers», dit-elle. «C’était tragique de le voir à tant de niveaux.» Certaines communautés autochtones ripostent – essayant de prouver que leurs territoires sont des patries traditionnelles. Mais Al-Shamahi dit que bien que l’archéologie puisse jouer un rôle en les aidant à prouver leur droit ancestral à la terre, ces découvertes à elles seules ne leur garantissent pas le succès devant les tribunaux. «C’est un système qui est complètement truqué contre eux.» Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon commence à 18h30, le 5 décembre sur Channel 4 Vous avez du mal à trouver votre prochaine série télévisée préférée? 