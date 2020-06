A Discovery of Witches Saison 2 Détails, intrigue, date de sortie et bien d’autres choses que vous devez savoir !!

– – –

A Discovery of Witches Saison 2 a annoncé que nous avons sa date de sortie, son intrigue, sa date de sortie et bien d’autres choses que vous devriez savoir !!

Il s’agit d’une émission de télévision britannique. Il est basé sur la trilogie Deborah Harkness All Souls. Il est nommé d’après le premier livre de la trilogie. Bad Wolf et Sky Production ont produit la série pour AMC.

Date de sortie prévue de la saison 2

– – –

La saison de la série est sortie le 14 septembre 2018. Elle se compose de huit épisodes. Il est renouvelé pour les deuxième et troisième saisons en novembre 2018.

Il y a des nouvelles qu’une deuxième saison sera publiée cette année. Mais la date exacte n’est pas sortie. Vous devez attendre que les développeurs donnent des informations sur la date de sortie.

Le casting de A Discovery of Witches Saison-2

Il n’y a aucune information sur le casting de A Discovery of Witches Season-2. Mais vous pouvez vous attendre à certains des visages de la saison 1.

Teresa Palmer comme Diana Bishop

Matthew Goode en tant que Matthew Clairmont

Edward Bluemel comme Marcus Whitmore

Louise Brealey comme Gillian Chamberlain

Malin Buska comme Satu Järvinen

Aiysha Hart comme Miriam Shephard

Owen Teale en tant que Peter Knox

Alex Kingston en tant que Sarah Bishop

Valarie Pettiford comme Emily Mather

Trevor Eve en tant que Gerbert d’Aurillac

Lindsay Duncan comme Ysabeau de Clermont

L’intrigue de A Discovery of Witches Saison-2

L’histoire du spectacle tourne autour d’une sorcière nommée Diana. L’histoire est de la science-fiction qui comprend des vampires, des sorcières et des mauvais esprits.

Les personnages de la série découvrent le vrai caractère de l’autre au fil de l’histoire. Un tournant fascinant en ce qui concerne l’histoire survient lorsque Diana éprouve des sentiments passionnés pour Matthew. Leur histoire romantique s’avère gênante car Matthew est un vampire et Diana est une sorcière.

La deuxième saison de l’émission suivra le récit de Shadow of Night. En conséquence, il est prévu que Diana découvre un mentor sorcière qui l’aidera à suivre les voies d’Ashmole.

Dans cette excursion, Matthew la rejoindra également, mais l’excursion va dans une nouvelle direction. Un tour alterné survient lorsque le guide découvre que Matthew est un vampire.

Plus de mises à jour sur les séries et les films restent à l’écoute de cette chaîne !!

Bonne lecture!!

– – –