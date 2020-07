A Discovery of Witches saison 2: date de sortie, distribution et tout ce que vous devez savoir

– – – Le drame romantique fantastique d’origine britannique, A Discovery of Witches, est inspiré d’une trilogie connue sous le nom de All Souls écrite par Deborah Harkness. La première saison de la série télévisée acclamée par la critique a été créée en 2018. Et pour les fans qui s’interrogent sur Découverte des sorcières saison 2, voici quelques nouvelles. Quand la saison 2 sortira-t-elle? A Discovery of Witches La saison 1 a été créée en 2018 au Royaume-Uni, et le service de streaming était Sky One. Et en peu de temps, le spectacle est devenu un super succès. Voyant la réponse des fans pour la première saison, il a été immédiatement renouvelé pour une deuxième et une troisième. Une découverte de la saison 2 des sorcières allait sur les écrans cette année seulement. Mais je ne pense pas que je devrai dire pourquoi il est retardé. Bien sûr, le coronavirus est la raison. Ainsi, comme la plupart des émissions interrompues, même A Discovery of Witches n’a pas encore de date de sortie fixe. Qui sera tous vus dans le casting? Les deux personnages principaux de la série seront évidemment de retour pour la deuxième saison. Diana Bishop étant l’une d’entre elles, dont le rôle est joué par Teresa Palmer tandis que l’autre est Matthew Clairmont dont le rôle sera joué par Matthew Goode. De plus, le rôle de Marcus Whitmore, Emily Mather, Peter Knox, Satu Jarvinen et Ysabeau de Clermont sera interprété respectivement par Edward Bluemel, Valerie Pettiford, Owen Teale, Malin Buska et Lindsey Duncan. Pensiez-vous que c’était la fin de la liste? Eh bien, non, il y en a plus. Louise Brealey sera vue jouer le rôle de Gillian Chamberlain, Aiysha Hart sera vue comme Miriam Shepherd, Alex Kingston comme Sarah Bishop et enfin, Trevor Eve incarnera Gerbert d’Aurillac. Quel est le scénario? Aucune révélation sur l’intrigue de la deuxième saison n’a encore été faite. Mais nous nous attendons à ce qu’il soit basé sur le deuxième livre de la trilogie, Shadow of Night. Et la partie la plus intéressante est que le décor du spectacle sera à l’époque élisabéthaine à Londres. – – –

Non communiqué GN31 Mini PC Desktop Windows 10 Pro 4GB RAM/NVMe 128GB SSD/Intel Celeron J3160 (jusqu'à 2.24 GHz)/ DIY 2.5 HDD/ 2.4G+5G WiFi/ 1000Mbps LAN/ BT4.2/ Auto Power on/ 4K/ Sorties HDMI et VGA - PC tout-en-un Fnac.com : GN31 Mini PC Desktop Windows 10 Pro 4GB RAM/NVMe 128GB SSD/Intel Celeron J3160 (jusqu'à 2.24 GHz)/ DIY 2.5 HDD/ 2.4G+5G WiFi/ 1000Mbps LAN/ BT4.2/ Auto Power on/ 4K/ Sorties HDMI et VGA - PC tout-en-un. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en

Non communiqué Mini PC de Bureau avec Le Processeur Intel Celeron J3160 à 4 Coeurs (Jusqu'à 2.24 GHZ) 4G DDR/NVME 128GB SSD Windows 10 Pro Sorties HDMI et VGA système de Refroidissement USB 3.0/BT 4.2 - PC tout-en-un Fnac.com : Mini PC de Bureau avec Le Processeur Intel Celeron J3160 à 4 Coeurs (Jusqu'à 2.24 GHZ) 4G DDR/NVME 128GB SSD Windows 10 Pro Sorties HDMI et VGA système de Refroidissement USB 3.0/BT 4.2 - PC tout-en-un. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en

Purline Rafraîchisseur d'air chauffage céramique Rafy 95, un produit 4 en 1 pratique en tout saisons. Purline Un rafraîchisseur d'air efficace couplé à un chauffage céramique, un produit qui ne se range pas qui vous servira toute l'année. Modèle : Rafy 95 A force d'avoir des chauffage d'appoint l'hiver et des climatiseur mobile l'été, cela encombre nos cagibis, et souvent, les objets ainsi rangés se