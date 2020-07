À 22 pierres, le spinner des Antilles peut être un excellent modèle pour le cricket

« Un trundler à la poitrine tonneau » – c’est ainsi qu’un commentateur de cricket pourrait me décrire, s’il se sentait gentil. J’adore le jeu, mais je n’ai pas joué mon style trompeusement lent de rythme moyen pour le troisième XI d’une équipe de village pendant quelques années. Je ne suis pas sûr que je rentrerais dans mes blancs ces jours-ci – et je serais haletant si j’avais la chance de marquer des points, tout de même, parfois je rêve de caresser un drive sur le dessus grâce à une couverture supplémentaire (un plan élégant que je n’ai probablement jamais joué), avant de repousser le moignon d’un adversaire (je crois que j’ai fait ça une fois quand j’avais 15 ans, mais seulement parce que le batteur était confus par le ballon rebondissant deux fois avant qu’il ne l’atteigne) .Mes gloires imaginées sont généralement inspiré par le héros anglais Ben Stokes – mais en vérité, c’est le joueur de cricket des Antilles, Rahkeem Cornwall, qui nous donne de l’espoir cet été, les aspirants déformés. La newsletter a traversé le bruit Cornwall, 27 ans, est un excellent receveur, un batteur puissant et un quilleur talentueux avec 303 guichets de première classe. C’est un autre chiffre, cependant, qui a le plus retenu l’attention lors du test décisif qui se termine mardi à Old Trafford à Manchester: son poids de 22 pierres. Même à 6 pieds 6, c’est un gros garçon – une «unité absolue», dans le langage moderne – et réputé comme le joueur de test le plus lourd de l’histoire. Rahkeem Cornwall avec son coéquipier Jermaine Blackwood (Photo: Gareth Copley / Getty) Un sportif non conventionnel Alors que le rugby et le football américain est mieux connu pour les grands joueurs, il y a eu des joueurs de cricket en surpoids dans le passé – et des joueurs très réussis aussi. Shane Warne était le plus grand spinner du jeu, mais son ancien coéquipier australien Ian Healey a dit un jour: «L’idée de Warnie d’une alimentation équilibrée est un cheeseburger dans chaque main. Il a été renvoyé à la maison après la Coupe du monde 2003 pour avoir utilisé un médicament de perte de poids interdit.Shane Warne vu en 2003 avant d’annoncer qu’il avait été testé positif à une substance interdite (Photo: Hamish Blair / Getty) Après avoir été critiqué pour sa rondeur au début de son carrière, Andrew Flintoff a célébré une performance victorieuse en 2000 en disant: « Pas mal pour un gros garçon. » Il a révélé plus tard qu’il souffrait de boulimie. Mike Gatting a mené l’Angleterre à une rare victoire à l’extérieur des Cendres en 1986/7, mais est toujours surnommé «Fat Gatt», et Inzamam-ul-Haq était l’un des batteurs les plus prolifiques du Pakistan malgré sa taille. Andrew Flintoff est assailli par les fans après ses manches contre le Zimbabwe en 2000 à Old Trafford, Manchester (Photo: Tom Shaw / ALLSPORT) Cependant, comme la plupart des sportifs professionnels sont aujourd’hui plus en forme que jamais et régulièrement appelés athlètes, quel que soit le jeu auquel ils jouent, on ne peut nier que Cornwall est un spectacle inhabituel dans la compétition internationale. Dans la même semaine que de nouveaux plans de lutte contre l’obésité sont annoncés par le gouvernement, quelqu’un avec un IMC de 35 – officiellement obèse – semble être le contraire d’un modèle. Peu importe à quel point il est un joueur de cricket habile, Cornwall serait sûrement un joueur de champ plus agile s’il portait moins de poids et qu’il avait plus d’endurance pour la batte et le bowling. Lire la suite Le poids de Rahkeem Cornwall divise l’opinion – mais le spinner des Antilles est un « très, très bon quilleur ». Pourtant, à leur manière, Cornwall et Sibley peuvent tous deux encourager les amateurs – y compris ceux comme moi qui pourraient également bénéficier d’un transfert de quelques livres (ou pierre) .Dom Sibley, d’Angleterre, se réchauffe au Sri Lanka en mars, où il a admis plus tard se sentir gêné par son poids (Photo: Gareth Copley / Getty) Ce joueur de cricket de CanCornwall, jouant dans la forme la plus élevée de son jeu, nous rappelle que nous pouvons tous profiter du sport, quelle que soit la forme dans laquelle nous nous trouvons. des meilleures façons de devenir actif et d’aider à perdre du poids, si nous le voulons – et l’Antiguan lui-même essaie. Dans une récente interview avec ESPNcricinfo, il a déclaré: «Je suis un grand gars, mais je dois travailler. Je ne suis pas vraiment trop embourbé et paresseux à ce sujet. Je passe beaucoup de temps sur ma forme physique. Essayez de bien manger. »Il est facile d’imaginer les taquineries qu’il aurait pu subir de la part de supporters ivres cet été si les foules avaient été autorisées à pénétrer dans le parc. Mais en regardant la réaction en ligne, il est devenu le favori des fans.Les mots de Sibley, quant à eux, montrent que même les pros peuvent souffrir mentalement de leurs soucis d’image corporelle, donc nous ne devrions pas nous sentir seuls ou impuissants. Girl Can encourage les femmes à faire de l’exercice sans se soucier d’être jugées pour leur apparence, en utilisant «des images qui montrent à quoi ressemble vraiment l’activité dans toute sa gloire en sueur, au visage rouge et agitée». Peut-être que «This Cricketer Can» pourrait nous aider à faire des trundlers.

