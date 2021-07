9 séries à regarder en streaming si Les Demoiselles du téléphone vous manquent

Après cinq saisons, Les Demoiselles du téléphone ont fait leurs adieux avec l’honneur permanent d’être la première fiction espagnole et originale de Netflix. Créée par Ramón Campos et Gema R. Neira, produite par Bambú Producciones et initialement portée par Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández et Maggie Civantos, la série nous a fait tomber amoureux d’elle grâce à des intrigues qui n’ont pas manqué de mystère, d’histoires romantiques, d’amitié, d’intrigues, de passion et de revendications sociales.

Tous ces aspects sont combinés au bon travail de ses acteurs, à des personnages bien construits, à une atmosphère captivante et à des intrigues qui nous ont tenus en haleine saison après saison. Ce sont des raisons suffisantes pour que les fans de la série s’en souviennent longtemps, mais ils devront aussi surmonter l’absence de nouveaux épisodes. C’est pourquoi, si après avoir regardé la fin des Demoiselles du téléphone, vous êtes resté avec un vide que vous devez combler avec une autre série, BetaNews vous propose plusieurs fictions qui pourraient vous plaire.

Alta Mar

Alta Mar | Bande-annonce VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Si ce qui vous a rendu accro à Les Demoiselles du téléphone était le mélange parfait de mystère, d’histoires d’amour et son cadre incroyable, Alta mar remplit ces caractéristiques pour être une série qui ne vous laissera pas indifférent. Du même producteur, la fiction se concentre sur l’apparition mystérieuse du corps sans vie d’une jeune femme qui a été assassinée sur un paquebot. Les secrets et l’intrigue du thriller sont les ingrédients clés de cette fiction. De même, l’imposant navire est le cadre principal de la série, qui se déroule dans l’Espagne convulsive des années 1940. Les costumes sont également conçus de manière très détaillée, ce qui plaira aux amateurs de mode. En outre, le casting comprend des visages connus tels que Jon Kortajarena, Alejandra Onieva, Ivana Baquero, Eloy Azorín et José Sacristán, entre autres, ce qui joue en sa faveur.

Alta Mar est dispo en streaming sur Netflix.

Valeria

Valeria | Bande-annonce officielle | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Basé sur la saga de livres de l’écrivain valencien Elísabet Benavent, Valeria raconte l’histoire de la femme qui donne son nom à la série, en nous montrant ce qu’est sa vie sur le plan personnel et professionnel. Dans ce voyage où Valeria (Diana Gómez) fait face à ses émotions et à ses sentiments, elle a la chance d’avoir Lola (Silma López), Nerea (Teresa Riott) et Carmen (Paula Malia), trois de ses amies qui la soutiennent dans chacun de ses pas. Si la fraternité et la solidarité entre les protagonistes de “Las chicas del cable”, leurs problèmes amoureux et professionnels et l’emplacement à Madrid étaient des facteurs qui vous ont plu, dans Valeria vous avez également tous ces aspects. La différence réside dans le fait que les intrigues se déroulent de nos jours et qu’elles sont agrémentées d’une touche d’humour qui en fait une série plus fraîche et plus légère à regarder.

Valeria est dispo en streaming sur Netflix.

GOOD GIRLS Bande Annonce VF (2018) Christina Hendricks, Série Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Les femmes sont également les principales protagonistes de Good Girls, une série qui combine parfaitement drame et comédie. Plus précisément, il raconte l’histoire de trois mères de famille de banlieue qui, fatiguées de devoir se sacrifier et lutter chaque jour pour joindre les deux bouts, décident que le moment est venu de changer leur chance. Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) et Annie (Mae Whitman) décident donc de résoudre leurs problèmes financiers en se lançant dans l’aventure du braquage d’un supermarché. Cependant, tout s’emballe si vite qu’ils n’ont pas le temps de revenir en arrière et de se racheter. Humour noir et situations invraisemblables complètent la formule de cette fiction qui nous rappelle l’importance de prendre le contrôle de notre vie et que nous sommes capables de faire tout ce que nous décidons, même si les choses ne se passent pas toujours comme nous le voudrions.

Good Girls est dispo en streaming sur Netflix.

A l’ombre des Magnolias

SWEET MAGNOLIAS | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Basé sur les livres à succès du même nom de Sherryl Woods et mettant en vedette JoAnna Garcia, Brooke Elliott et Heather Headley, A l’ombre des Magnolias est une ode à l’amitié remplie de drames et d’histoires romantiques. Pour être plus précis, la série montre les expériences de trois amis de Caroline du Sud qui partagent leurs problèmes en amour, au travail et avec leurs familles. Ainsi, les principaux conflits tournent autour de trois femmes, ce qui en fait le centre d’intérêt et le moteur de l’histoire. Les intrigues sont peut-être pleines de clichés et n’offrent rien de nouveau, mais cette série fera le bonheur de tous les amateurs de fictions édulcorées où l’amour et l’amitié sont les thèmes principaux. On y verra également le retour de Jamie Lynn Spears sur le petit écran.

A l’ombre des Magnolias est dispo en streaming sur Netflix.

Baby

Baby : Saison 3 | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

La recherche de l’identité propre est la base de Baby, une production italienne et originale Netflix arrivée sur la plateforme de vidéo à la demande en 2018. Cette série met également en vedette des femmes, les actrices Benedetta Porcaroli et Alice Pagani étant chargées de donner vie à ces personnages. Basée sur des faits réels, l’histoire tourne autour de deux jeunes femmes qui fréquentent une école prestigieuse et élitiste. De plus, l’une d’entre elles dispose de toutes les facilités grâce au confort de venir du giron de familles aisées, mais malgré tous ces avantages, elles rêvent d’être indépendantes, de s’éloigner de leurs parents et de pouvoir jouir de la liberté sexuelle. Pour y parvenir, ils s’immergent dans la banlieue de Rome, un monde très différent de celui auquel ils appartiennent et qui les met à l’épreuve.

Baby est dispo en streaming sur Netflix.

Dickinson

C’est sur le même terrain de la liberté, de la passion et de la lutte contre les diktats de la société que se trouve le protagoniste de la série Dickinson. Créée par Alena Smith et mettant en vedette Hailee Steinfeld, Jane Krakowski, Toby Huss, Anna Baryshnikov et Ella Hunt, la fiction suit les expériences de l’écrivain Emily Dickinson pendant sa jeunesse, lorsqu’elle a dû faire face à tous ceux qui la rejetaient parce qu’elle ne se conformait pas aux normes stéréotypées des femmes. Ses aspirations littéraires étaient bien plus importantes pour elle que de se marier et de fonder une famille, ce que ses parents conservateurs de la classe supérieure ne comprenaient pas. Comme Carlota dans Les Demoiselles du téléphone, Emily est une femme révolutionnaire, une âme libre qui veut briser tous les moules afin de voir ses rêves se réaliser.

Dickinson est dispo en streaming sur Apple TV+.

Land Girls

Acorn TV | Land Girls | Official Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

La force des protagonistes de Les Demoiselles du téléphone était l’un des points forts de la série, un schéma qui se répète dans Land Girls. Dans cette fiction, quatre femmes deviennent les protagonistes et le font pour représenter des personnages courageux, fougueux et intrépides qui décident de s’engager dans l’armée terrestre des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, cette production suit les expériences d’un groupe de jeunes femmes qui ont pris la relève des hommes pour effectuer leurs tâches agricoles sur la propriété de Lady Hoxley pendant qu’ils combattaient à la guerre. Ainsi, Land Girls nous montre la face cachée de la réalité de la société anglaise pendant la guerre, en mettant l’accent sur ce qu’était la vie d’une femme à cette époque.

Land Girls est dispo en streaming sur Netflix.

The Bold Type (De Celles qui osent)

The Bold Type Saison 1 Bande Annonce En Francais HD (Téva)

Lire cette vidéo sur YouTube

Créé par Shara Watson, The Bold Type ou De Celles qui osent est un drame qui raconte l’histoire de trois jeunes femmes vivant à New York et travaillant dans un magazine de mode. Avec Katie Stevens, Meghann Fahy et Aisha Dee, le drame met en lumière des aspects tels que l’amitié, les relations et les rêves. En outre, comme dans Les Demoiselles du téléphone, le travail joue un rôle important et articule les actions des protagonistes. En fait, ils participent à des fêtes et sont immergés dans un monde où l’extravagance est le pain quotidien. La série n’oublie pas les revendications féministes et la visibilité de la bisexualité.

De celles qui osent est dispo en streaming sur Amazon Prime Video.

Deep Water

Deep Water - Trailer - ITV

Lire cette vidéo sur YouTube

Drame, secrets et mystère sont réunis dans Deep Water, une série dramatique britannique qui peut sembler familier si vous avez vu Big Little Lies, car elles partagent une intrigue similaire. Mettant en vedette Anna Friel (Lisa), Sinead Keenan (Roz) et Rosalind Eleazar (Kate), Deep Water se concentre sur les expériences de trois mères de classes sociales différentes qui se rencontrent parce qu’elles vivent dans la même ville et que leurs enfants fréquentent la même école. Chacune d’entre elles doit faire face à ses propres problèmes personnels, économiques et professionnels, jusqu’à ce que la disparition de la fille de l’une d’entre elles déclenche un nouveau conflit. Ainsi, l’intrigue tourne autour de trois femmes, sans oublier des facteurs tels que la tromperie, les aspirations personnelles et les crises existentielles.

Deep Water est dispo en streaming sur Netflix.