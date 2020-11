9 histoires dans les coulisses que vous ne saviez pas sur vos films préférés

Les décors de cinéma sont régulièrement considérés comme un lieu de travail étonnant et glamour.

Se mêler quotidiennement aux stars, traîner dans des environnements passionnants et être emmenés dans des contrées lointaines, il n’est pas surprenant que tant de gens aient envie de travailler dans l’industrie cinématographique. Cela peut ne pas être toute la vérité. Depuis des années, nous entendons des histoires étranges et des rumeurs étranges sur l’histoire de certains des films les plus célèbres au monde qui pourraient changer la façon dont nous les voyons pour toujours.

La production d’un film ne se déroule souvent pas sans heurts, l’équipe manquant régulièrement de temps / d’argent et le chaos n’est jamais trop loin. De temps en temps, il semble que l’histoire derrière la réalisation d’un long métrage soit en fait plus excitante que l’intrigue des studios de cinéma essayait de raconter en premier lieu.

Des acteurs ayant des crises cardiaques sur le plateau aux combats de poings impliquant un ancien acteur de Batman, vous ne voudrez pas manquer certaines de ces histoires de cinéma secrètes légèrement étranges, mais totalement vraies.