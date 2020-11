Les oursins sont de belles créatures de la mer que l’on trouve dans de nombreux endroits à travers le monde.

Il existe plus de 200 espèces d’oursins et on les découvre encore aujourd’hui.

Ces créatures constituent une partie importante de l’écosystème océanique et malheureusement certaines espèces d’oursins font face à de nouvelles menaces chaque jour.

Voici 9 faits incroyables sur les oursins que vous ne saviez probablement pas.

L’oursin rouge est le plus grand de l’espèce.

En général, les oursins mesurent environ 1,18 pouces (3 cm) à 3,93 pouces (10 cm).

L’oursin rouge est le plus gros de l’espèce et il entrera à l’âge adulte lorsqu’il atteindra 5 cm de diamètre.

Il continuera ensuite de croître jusqu’à atteindre environ 3,93 pouces (10 cm), tandis que la plupart des autres oursins cesseront de croître autour de 1,96 pouces (5 cm).

L’oursin rouge se trouve dans l’océan Pacifique Nord, d’aussi loin au nord que l’Alaska, au sud de Baja, en Californie.

Ils n’ont aucun os dans leur corps.

Contrairement aux humains, ils ne dépendent pas d’une structure osseuse pour soutenir leur corps.

Les oursins ont une structure en forme de coquille qui s’appelle un «test».

La coquille dure faite de carbonate de calcium est similaire à celle des étoiles de mer et des dollars de sable et constitue leur principale forme de protection.

La structure se compose de petits segments de plaque qui renferment l’oursin; cela ressemble un peu aux segments d’une orange.

En plus du «test», ils ont des épines qui les aident à se protéger des prédateurs.

L’oursin des fleurs est le plus dangereux au monde.

Toxopneustes pileolus, connu pour la plupart sous le nom d’oursin fleur, est le plus mortel de tous.

Comme décrit dans le livre Guinness des records, l’oursin des fleurs contient du venin mortel, qui peut tuer un humain.

Son venin contient deux éléments toxiques; Contractine A, qui peut provoquer la coagulation des globules rouges et provoquer des spasmes musculaires.

L’autre élément est la Peditoxine qui peut provoquer un choc anaphylactique, des convulsions et la mort.

Lorsqu’un humain ou un animal marche, touche ou frôle l’oursin, ses épines en forme de fleur briseront ou transperceront la peau du prédateur.

Cela signifie que le venin peut alors pénétrer dans la circulation sanguine.

Bien qu’ils constituent une menace, avec un traitement adéquat, vous survivrez à une piqûre.

L’oursin fleur est le plus souvent trouvé dans la région indo-ouest du Pacifique.

Il est possible que certains poissons développent des immunités contre le venin des oursins.

Le poisson-clown est l’une des seules espèces qui tentent délibérément de renforcer l’immunité contre le venin de l’oursin des fleurs.

Le poisson-clown dansera autour de l’oursin à fleurs, se frottant légèrement contre les épines.

Cela signifie qu’ils sont exposés à une petite quantité de venin, mais pas suffisamment pour les tuer.

Après avoir répété cela plusieurs fois, ils deviennent immunisés contre le venin.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ils choisissent de faire cela et la raison en est qu’ils peuvent manger les parasites qui vivent sur l’oursin des fleurs.

Cette relation est bénéfique pour les deux créatures car le poisson-clown reçoit de la nourriture et l’oursin des fleurs a ses parasites éliminés.

Les oursins constituent une collation savoureuse, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains.

Non seulement il y a des espèces qui mangent les parasites des oursins, mais il y a aussi des animaux qui les mangent entiers!

Les oursins ont pas mal de prédateurs, ce qui est surprenant compte tenu de leurs épines et parfois de leur venin.

La loutre de mer est l’un de leurs plus grands prédateurs; ils en mangeront autant que possible.

Certains des prédateurs les plus courants sont les crabes, les gros poissons, les anguilles et même les oiseaux.

Les oursins sont également menacés par les humains, les oursins et en particulier leur rang (œufs) sont considérés comme un mets délicat dans de nombreux endroits.

Cette menace a entraîné une forte diminution de la population et mis en danger certaines espèces d’oursins en raison de la surpêche.

Une espèce d’oursin a été découverte sur eBay!

En 2006, le biologiste marin britannique, le Dr Simon Coppard, est tombé sur un oursin à vendre sur eBay qu’il n’avait jamais vu auparavant.

Il était au courant de l’existence de l’espèce depuis 2004, lorsqu’un groupe de ramasseurs de coquillages en herbe avait discuté en ligne des observations de l’oursin aux couleurs vives.

Coppard travaillait avec le Natural History Museum de Londres dans le domaine de l’identification et de la dénomination de nouvelles espèces.

Il a pu confirmer à partir de la photo téléchargée sur eBay que l’espèce n’était pas identifiée, ce qui en fait une nouvelle découverte de l’oursin.

Après la publication de sa découverte, il a été approché pour nommer la nouvelle espèce.

Il a reçu le nom scientifique Coelopleurus Exquisitus également connu sous le nom de The Exquisite Urchin.

Ce nom a été donné en raison de sa beauté naturelle et de ses motifs colorés audacieux.

Les oursins n’ont que 5 dents!

Les oursins sont omnivores et n’ont que 5 dents, qui sont maintenues ensemble au centre de son corps.

Chaque dent a sa propre mâchoire pour la maintenir en place; cela signifie qu’il peut se déplacer plus librement.

Les dents sont fabriquées à partir de carbonate de calcium et elles ont également une structure en forme de langue à côté d’elles, ce qui leur donne une bouche en forme de bec.

Les oursins se nourrissent principalement d’algues trouvées sur les rochers ou les coraux, ainsi que de débris ou de matière en décomposition provenant de poissons ou de créatures marines.

Les oursins ont des centaines de petits pieds.

Les oursins ont 5 rangées appariées de petits pieds tubulaires appelés pédicellaires.

Ces minuscules rangées sont situées entre les épines.

Chaque pied est une petite forme de ventouse qui permet à l’oursin de saisir les surfaces afin de se tirer.

Les ventouses sont également utiles pour attraper la nourriture et se fixer au fond de l’océan.

Les oursins peuvent vivre jusqu’à 200 ans à l’état sauvage.

L’espèce vivante la plus ancienne trouvée était l’oursin rouge qui datait d’environ 200 ans.

En captivité, leur espérance de vie est réduite à environ 30 ans seulement, tandis que dans la nature est généralement de plus de 30 ans.

Il est possible que l’espèce ait pu vivre plus longtemps dans le passé, mais en raison des conditions en constante évolution de l’océan, il est devenu plus difficile pour les oursins de survivre.

Les oursins continueront d’être un élément important de l’océan et constitueront le régime alimentaire d’une grande partie de l’océan.

Avec l’augmentation de la pêche humaine et la pollution sursaturée des océans, nous mettons ces espèces critiques en danger.

Au fil du temps, leur habitat est détruit et certaines espèces d’oursins ont été classées en voie de disparition.

Avec votre aide pour réduire la pollution, nous pourrions voir une augmentation du nombre de cette fascinante créature océanique.