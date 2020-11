Les efforts que certains acteurs sont prêts à faire pour réaliser un film sont à la fois impressionnants et insensés.

Faire un film prend des mois de tournage, de voyages, de tournées de presse et d’épuisement mental, mais cela n’a pas empêché certains acteurs d’aller plus loin pour s’assurer qu’ils sont satisfaits de leur travail.

Des acteurs tels que Daniel Day-Lewis et Robert de Niro sont connus pour leurs techniques de jeu folles; d’autres, comme Tom Hardy et Ryan Gosling, sont moins axés sur la façon d’agir et plus sur la prise de risques avec le film lui-même, en changeant de genre avec chaque image dans laquelle ils jouent.

Les acteurs suivants correspondent à ces deux catégories, soit en prenant leur préparation de rôle à de nouveaux sommets, soit en essayant quelque chose de totalement différent dans l’espoir de se débarrasser de leur image précédente. La différence avec ces acteurs, cependant, est que les efforts qu’ils ont consacrés à leurs rôles ont tous été ruinés par les films horribles qu’ils ont fini par faire.

Qu’il s’agisse d’un acteur qui a poussé la préparation de son rôle à de nouveaux extrêmes ou d’un jeune qui a eu envie de prendre un risque majeur pour faire ses preuves auprès du public, voici 9 acteurs qui ont tout sacrifié pour des films terribles.