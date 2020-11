9 actes de vengeance les plus brutaux de Star Wars

Star Wars est la la plus grande franchise de l’histoire de la science-fiction – oui, je l’ai dit – avec la propriété créée par George Lucas qui s’est connectée génération après génération après génération depuis son arrivée au grand écran en 1977.

Même si cela peut parfois diviser les opinions, le spectacle et la crainte de visiter une galaxie lointaine, très lointaine vieillissent rarement, et beaucoup d’entre nous ont tant de souvenirs brillants attachés à cette franchise la plus emblématique.

Dans son histoire Heroes vs. Villains, of Jedi vs. Sith, la série Star Wars regorge de tant d’éléments de ce que nous voyons dans notre vie quotidienne – juste avec un éclat de grandeur espacée aux procédures. Et l’un de ces éléments vu à travers cette IP, est le concept de vengeance.

En jetant un coup d’œil à la franchise de films Star Wars, il y a tellement de gens qui ont été lésés. Pour certains, la vengeance n’est jamais une option – comme la pauvre sève marche pour toujours sur des coquilles d’œuf en présence de Dark Vador – mais d’autres sont un peu plus chanceuses lorsqu’il s’agit d’exiger un remboursement sur ceux qui leur ont fait du tort.

Que ce soit bien mérité ou plutôt un acte de mesquinerie, voici donc les actes de vengeance les plus brutaux que Star Wars ait eu à offrir.