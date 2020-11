85% des Hyundai i20 2020 ont opté pour les variantes Sportz et Asta haut de gamme

Presque tous les acheteurs de la Hyundai i20 2020 ont opté pour les variantes Sportz et Asta, qui sont des versions haut de gamme dotées de nombreuses fonctionnalités.

Les prix de la Hyundai i20 2020 ont été annoncés il y a quelques semaines et très bientôt, les livraisons commenceront également. En seulement 20 jours après son lancement, la trappe a recueilli plus de 20 000 réservations. C’est littéralement 1 nouveau i20 réservé chaque minute. Les prix commencent à Rs 6,79 Lakhs jusqu’à Rs 11,59 Lakhs (ex-salle d’exposition).

Selon les derniers rapports de la société, 85% du total des acheteurs ont opté pour les versions Sportz et Asta de milieu de gamme de la Hyundai i20 2020. Magna est la version de base et au-dessus de cela, vous avez Sportz, Asta et Asta (O). Bien que les variantes haut de gamme soient plus chères que prévu, elles sont toujours très demandées.

Nouveau i20 Magna Sportz Asta Asta (O) 1,2 litre MT 6,79 Lakhs 7,59 Lakhs 8,69 Lakhs 9.19 Lakhs 1,2 litre IVT 8,59 Lakhs 9,69 Lakhs 1,0 litre DCT 10,66 Lakhs 11.17 Lakhs 1,0 litre iMT 8,79 Lakhs 9.89 Lakhs 1,5 litre diesel MT 8.19 Lakhs 8,99 Lakhs 10,59 Lakhs

Le prix de la variante Sportz est compris entre RS 7,59 Lakhs et Rs 8,99 Lakhs. La variante Asta commence à Rs 8,69 Lakhs et monte à Rs 10,66 Lakhs, ce qui en fait les deux variantes les plus pratiques. Malheureusement, la variante Asta n’a pas l’option d’un moteur diesel, tandis que Sportz s’en tire avec la combinaison turbo-DCT.

Certaines caractéristiques comprennent un tableau de bord TFT entièrement numérique de 7 pouces, un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces, Apple CarPlay sans fil, un accoudoir avant, une climatisation entièrement automatique, une caméra de stationnement arrière et des pédales sportives en aluminium. Les caractéristiques qui manquent dans les variantes haut de gamme comprennent le régulateur de vitesse, le toit ouvrant électrique, les phares automatiques, les jantes en alliage, les phares à LED et six airbags.

La Hyundai i20 2020 est livrée avec trois options de moteur, dont un quatre cylindres essence de 1,2 litre, un diesel de 1,5 litre et un turbo à trois cylindres de 1,0 litre. À l’exception du moteur diesel 100 PS, les deux autres moteurs reçoivent une boîte de vitesses automatique en option. La Hyundai i20 devient la première berline à obtenir l’iMT manuel sans embrayage.