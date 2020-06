800 ch sous le capot de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes G-Power !

Le fabricant allemand de tuning automobile décide de se pencher sur le moteur de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes alors qu’il avait auparavant l’habitude de surbooster des voitures moins performantes que celle-là.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes est une voiture unique en son genre. On parle d’une véritable fusée capable de délivrer une puissance phénoménale de 639 chevaux et 900 Nm de couple. Avec un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, c’est certainement et suffisamment bien robuste pour les automobilistes. Cela peut par ailleurs paraitre un peu limite sur les routes où la vitesse maximale est restreinte.

Une puissance de 800 chevaux

Quoique cette voiture spécialement imaginée et développée par le fabricant allemand soit déjà un gros bolide, le célèbre préparateur allemand G-Power a toujours choisi de doper sa puissance. Si sa dernière modification sur les modèles de Mercedes s’était portée sur la Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 portes, il faut dire qu’elle va probablement énerver le constructeur après avoir apporter une touche particulière à la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes.

Autrement dit, le vaisseau bien vitaminé qu’on connait déjà actuellement l’est encore plus avec la modification que G-Power lui a proposée. À l’heure où l’on parle, elle est capable de fournir trois niveaux de puissances qui sont logiquement et respectivement supérieurs à la version d’origine. Évidemment, le dernier niveau correspond à une puissance maximale de 800 chevaux.

Trois niveaux d’amélioration

G6Power a baptisé le premier niveau d’amélioration « Starter » ou GP-700. Comme on pourrait le deviner, la puissance du bloc a été suralimentée jusqu’à 700 chevaux et 950 Nm de couple maximum, soit 61 chevaux de plus que la version initiale. Pour reprogrammer le moteur à ce stade-là, il faut préparer environ 2 500 euros. Sinon, on peut allonger la facture en performant l’esthétique avec des roues forgées à 20 ou 21 pouces. Dans ce cas, il faudra débourser respectivement 7 950 euros ou 89 500 euros.

Autrement, si le pilote souhaite une légère pincée de puissance, il peut se procurer le pack GP-750 pour 111 chevaux de plus par rapport au modèle classique. À ce moment-là, le moteur offrira 1 000 Nm de couple pour 3000 euros. Si cela ne suffit pas encore, le dernier pack fera certainement l’affaire avec 800 chevaux et 1 000 Nm de couple. Il faudra toutefois ajouter de nouveaux turbocompresseurs, notamment à moins de 7000 euros, et un nouveau système d’admission d’air sans oublier de changer les filtres.

Le système d’échappement en acier inoxydable proposé par G-Power sera également de mise pour « améliorer la performance, le couple et sa plage d’utilisation et la réactivité du moteur », selon ce dernier. Cette démarche à 4 850 euros optimisera par ailleurs « son efficacité et sa consommation de carburant ». Après l’installation, il suffit de tester et de voir. À l’évidence, on peut dire que cette quête de la performance et de la vitesse a un certain coût. Pour ceux qui peuvent s’en payer, on leur offre un dernier conseil : soyez prudent sur la route !